تتكون جمجمة الصغير من العديد من العظام المختلفة،وفي أول سنتين من الحياة، تكون هذه العظام موصولة بشكلٍ غير متين فقط،ولاحقًا، تنمو العظام مع بعضها بعضًا لتصبح عظمًا صلبًا واحدًا؛ولكن قبل أن تنمو العظام مع بعضها بعضًا، يمكن أن تؤدي زيادة ضغط السائل داخل الدماغ إلى انفصال العظام،ويحول هذا دون أن يرتفع الضغط بشكلٍ خطير، ولكنه يجعل رأس الصغير أكبر حجمًا.لا يمكن أن تتوسع الجمجمة عند الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، ولذلك يُسبب الضغط الزائد ضررًا في الدماغ ويُمكن أن يكون قاتلًا بسرعة.

يُمكن أن تُسبب الحالات الآتية زيادةً في السائل في الدماغ:

عيوب خلقية في الدِّماغ

نزف داخل الدماغ

أورام المخ

عَدوى الدِّمَاغ

يمكن أن يولد الصغار ولديهم موه الرأس، أو يمكن أن تحدث الحالة من بعد الولادة.