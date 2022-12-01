ما هُوَ مَوه الرأس؟
ومَوَه أو استسقاء الرأس هو وجود الكثير من الماء داخل الرأس،وأحيانًا يُسمَّى "ماء على الدماغ".
يحتوي الدِّماغ على العديد من الأحياز المجوفة داخله تكون مليئةً بسائلٍ،وبالنسبة إلى موه الرأس، يوجد الكثير من السوائل في هذه الأحياز.
يمكن أن يجعل السَّائِل الإضافي في الدِّماغ رأس الجنين أكبر حجمًا،
وإذا تراكم الضغط بشكل مرتفع جدًا في الدماغ، يُمكن أن يُواجه الصغير مشاكل نمائيَّة،
وقد يتراكم السَّائِل بسبب عيب خلقي أو نزف في الدماغ أو ورم فيه،
ويقوم الأطباء بإجراءات لتصريف السائل الفائض.
ما الذي يُسبب موهَ الرأس؟
تتكون جمجمة الصغير من العديد من العظام المختلفة،وفي أول سنتين من الحياة، تكون هذه العظام موصولة بشكلٍ غير متين فقط،ولاحقًا، تنمو العظام مع بعضها بعضًا لتصبح عظمًا صلبًا واحدًا؛ولكن قبل أن تنمو العظام مع بعضها بعضًا، يمكن أن تؤدي زيادة ضغط السائل داخل الدماغ إلى انفصال العظام،ويحول هذا دون أن يرتفع الضغط بشكلٍ خطير، ولكنه يجعل رأس الصغير أكبر حجمًا.لا يمكن أن تتوسع الجمجمة عند الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، ولذلك يُسبب الضغط الزائد ضررًا في الدماغ ويُمكن أن يكون قاتلًا بسرعة.
يُمكن أن تُسبب الحالات الآتية زيادةً في السائل في الدماغ:
عيوب خلقية في الدِّماغ
نزف داخل الدماغ
أورام المخ
عَدوى الدِّمَاغ
يمكن أن يولد الصغار ولديهم موه الرأس، أو يمكن أن تحدث الحالة من بعد الولادة.
ما هي أعرَاض موه الرأس؟
تستند أعراض موه الرأس إلى مكان وكمية السائل،والصغير الذي لديه موه الرأس قد:
يكون رأسه كبيرًا بشكل غير طبيعي
يكون نزقًا أو يُظهر القليل من الاهتمام في أي شيء
يُصبح البكاء لديه حاد النبرة
يُجبر نفسه على التقيؤ
تحدث له اختلاجات
توجد لديه بروزات في البقع الطرية للجمجمة
تكون لديه عين واحدة تنظر في اتجاه مختلف عن الأخرى (حَوَل)
قد يعاني الأطفال الأكبر سنًا من الصداع ومشاكل الرؤية أو كليهما،
وإذا لم تجرِ مُعالجة الأطفال الذين لديهم موه الرأس، يُمكن أن يُعانوا من صعوبات في التعلم أو ضعف الرؤية.
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كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الصغير موه الرأس؟
يُجري الأطباءُ اختبارات روتينية قبل وبعد ولادة الصغير للتحري عن موه الرأس،
وقبلَ الولادة، سيُجرون التصوير بالوجات فوق الصوتية ويقيسُون حجم الرأس عند الجنين،
وبعد الولادة، يقيسون حجم الرأس بشريط قياس، وإذا كان كبيرًا، قد يستخدمون التصوير المقطعي المحوسب (CT)، أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، أو تخطيط الصدى للرأس.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ موهَ الرأس؟
يعالج الأطباء مَوهَ الرأس بطرائقٍ مختلفة استنادًا إلى سبب الحالة وكمية السائل في الرأس وما إذا كانت الحالة تتفاقم،
وإذا لم تكن هناك كمية كبيرة من السائل الزائد ولا تتفاقم الحالة، قد لا يحتاج الصغير إلى مُعالجةٍ.
للمُساعدة على تخفيف الأعراض بشكلٍ مُؤقت، قد يقوم الأطباء بالآتي:
بزل السَّائِل بإبرة تُوضع في الدماغ أو في أسفل الظهر أحيانًا (البزل القطني)
إذا كان هناك الكثير من السائل أو كان السَّائِل يُسبِّبُ أعراضًا، قد يقوم الأطباء بالآتي:
يضعون أنبوبًا بلاستيكيًا رقيقًا يُسمَّى تحويلة shunt في دماغ الصغير لتصريف السائل
يقومون بجراحةٍ للدماغ لتصحيح مشكلة تسببت في تراكم السوائل
مع التحويلة، يكون أحد طرفي الأنبوب البلاستيكي في الحيِّز المملوء بالسائل في الدماغ،ويمرُّ الأنبوب تحت جلد الطفل، بينما يكون الطرف الآخر داخل البطن،ويُشكِّلُ هذا مسارًا لتصريف السائل من الدماغ.
تكون التحويلاتُ دائمةً عادةً، ولكن أحيانًا يستطيع الأطباءُ إزالتها عندما يُصبح الطفل أكبر سنًا،
ويُمكن أن تنسدّ التحويلة أو تتمزق أو تحدث فيها عدوى،وإذا حدث هذا، قد يكون من الضروري استبدالها.