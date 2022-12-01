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حقائق سريعة
حقائق سريعة

صِغَرُ الرَّأس

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته جمادى الأولى 1444
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ما هُوَ صغر الرأس؟

صغر الرأس microcephaly هو أن يكون لدى الشخص رأس صغير بشكلٍ غير طبيعي،

  • بالنسبة إلى الصغار الذين لديهم صِغر الرأس، يكون الدماغ صغيرًا عادة، وقد لا يتشكل بشكل صحيح.

  • صِغر الرأس من الحالات النادرة،

  • ويُمكن أن ينجُم عن العديد من المشاكل التي تحدث في الرحم، بما في ذلك العدوى ونقص الأكسجين ونقص التغذية السليمة والعيوب الخلقية في الدماغ،

  • وقد يكتشف الأطباء أن الصغير لديه صغر الرأس قبل الولادة عندما يقوم بتخطيط الصدى الروتيني للجنين،

  • ولا يوجد شفاء من صغر الرأس، ولكن قد يساعد العلاجُ الصغارَ على تحقيق اقصى مدى من قدراتهم.

ما الذي يسبِّب صِغرَ الرأس؟

تنطوي أسبابُ صغر الرأس على:

ما هي أعرَاض صغر الرأس؟

يكون رأس الطفل صغيرًا بشكل ملحوظ،وتستنِدُ الأعراضُ الأخرى إلى شدَّة الضرر الذي أصاب الدماغ أو النقص في نموه.تنطوي الأعراضُ على:

  • اختلاجات

  • تأخر نمائيّ

  • مَشاكل في التغذية

  • مشاكل في السمع أو الرؤية

  • مشاكل في الحركة أوالتوازن

  • فرط النشاط

  • إعاقة فكرية

كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الصغير صِغر الرأس؟

يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الصغير صِغر الرأس عندما يستخدمون الموجات فوق الصوتية بين أواخر الثلث الثاني وأوائل الثلث الثالث من الحمل.وإذا اشتبهوا في صغر الرأس بمُجرَّد أن يُولَد الصغير، سيستخدمون:

كيف يُعالِجُ الأطباءُ صِغَر الرأس؟

لا يوجد شفاء أو معالجة معيارية لصغر الرأس،وقد تنطوي المُعالجة على:

  • معالجة الأَعرَاض الناجمة عن الضرر في الدماغ

  • التدخل المبكر، حيث يُوفِّرُ العلاجَ للصغار من أجل تحسين قدراتهم البدنية والذهنية

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محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.