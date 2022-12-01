صغر الرأس microcephaly هو أن يكون لدى الشخص رأس صغير بشكلٍ غير طبيعي،

بالنسبة إلى الصغار الذين لديهم صِغر الرأس، يكون الدماغ صغيرًا عادة، وقد لا يتشكل بشكل صحيح.

صِغر الرأس من الحالات النادرة،

ويُمكن أن ينجُم عن العديد من المشاكل التي تحدث في الرحم، بما في ذلك العدوى ونقص الأكسجين ونقص التغذية السليمة والعيوب الخلقية في الدماغ،

وقد يكتشف الأطباء أن الصغير لديه صغر الرأس قبل الولادة عندما يقوم بتخطيط الصدى الروتيني للجنين،