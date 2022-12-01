ما هُوَ صغر الرأس؟
صغر الرأس microcephaly هو أن يكون لدى الشخص رأس صغير بشكلٍ غير طبيعي،
بالنسبة إلى الصغار الذين لديهم صِغر الرأس، يكون الدماغ صغيرًا عادة، وقد لا يتشكل بشكل صحيح.
صِغر الرأس من الحالات النادرة،
ويُمكن أن ينجُم عن العديد من المشاكل التي تحدث في الرحم، بما في ذلك العدوى ونقص الأكسجين ونقص التغذية السليمة والعيوب الخلقية في الدماغ،
وقد يكتشف الأطباء أن الصغير لديه صغر الرأس قبل الولادة عندما يقوم بتخطيط الصدى الروتيني للجنين،
ولا يوجد شفاء من صغر الرأس، ولكن قد يساعد العلاجُ الصغارَ على تحقيق اقصى مدى من قدراتهم.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities.
ما الذي يسبِّب صِغرَ الرأس؟
تنطوي أسبابُ صغر الرأس على:
عدوى عند الأم في أثناء الحمل، بما في ذلك الحصبة الألمانيَّة وعدوى فيروس زيكا
التعرّض إلى أدوية أو ذيفانات معيَّنة قبل الولادة
نقص الأكسجين قبل أو في أثناء الولادة
مشاكل جينية، مثل مُتلازمة داون.
ما هي أعرَاض صغر الرأس؟
يكون رأس الطفل صغيرًا بشكل ملحوظ،وتستنِدُ الأعراضُ الأخرى إلى شدَّة الضرر الذي أصاب الدماغ أو النقص في نموه.تنطوي الأعراضُ على:
اختلاجات
تأخر نمائيّ
مَشاكل في التغذية
مشاكل في السمع أو الرؤية
مشاكل في الحركة أوالتوازن
فرط النشاط
إعاقة فكرية
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كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الصغير صِغر الرأس؟
يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الصغير صِغر الرأس عندما يستخدمون الموجات فوق الصوتية بين أواخر الثلث الثاني وأوائل الثلث الثالث من الحمل.وإذا اشتبهوا في صغر الرأس بمُجرَّد أن يُولَد الصغير، سيستخدمون:
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب للدماغ.
اختبارات دموية
كيف يُعالِجُ الأطباءُ صِغَر الرأس؟
لا يوجد شفاء أو معالجة معيارية لصغر الرأس،وقد تنطوي المُعالجة على:
معالجة الأَعرَاض الناجمة عن الضرر في الدماغ
التدخل المبكر، حيث يُوفِّرُ العلاجَ للصغار من أجل تحسين قدراتهم البدنية والذهنية