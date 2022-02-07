ما الذي يُسبِّبُ مُتلازمة داون؟

ما الذي يُسبِّبُ مُتلازمة داون؟

تنجُم متلازمة داون عن شذوذات في واحد من الأجسام الصبغية،ويكون لدى مرضى هذه المتلازمة نسخة إضافية من الصبغي 21،وبدلًا من أن يكون لديهم اثنان من هذه الصبغيات، يكون لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة داون ثلاث صبغيات.(تسمى متلازمة داون أيضًا بتثلث الصبغي 21.)

تحدث هذه المتلازمة عند حوالى 1 من كل 700 صغير،وتزداد فرص ولادة صغير لديه هذه المتلازمة في الحالات الآتية: