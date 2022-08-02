ورم ويلمز Wilms tumor هو نوع من السرطانات التي تحدث في الكلى.عادةً ما يحدث عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

لا يعلم الأطباء ما الذي يُسبب ورم ويلمز، ولكن يكون الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية معينة عند الولادة أكثر عرضة للإصابة به

عادةً ما تظهر لدى الأطفال المصابين بورم ويلمز كتلة في البطن وقد يتقيؤون ويشتكون من الألم البطني، والحمى، وفقدان الشهية للطعام، والانزعاج المعدي

يُصيبُ ورم ويلمز كلية واحدة عادةً، ولكن يُمكن أن يُؤثِّر في الكليتين معًا