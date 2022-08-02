ما هو ورم ويلمز؟
ورم ويلمز Wilms tumor هو نوع من السرطانات التي تحدث في الكلى.عادةً ما يحدث عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.
لا يعلم الأطباء ما الذي يُسبب ورم ويلمز، ولكن يكون الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية معينة عند الولادة أكثر عرضة للإصابة به
عادةً ما تظهر لدى الأطفال المصابين بورم ويلمز كتلة في البطن وقد يتقيؤون ويشتكون من الألم البطني، والحمى، وفقدان الشهية للطعام، والانزعاج المعدي
يُصيبُ ورم ويلمز كلية واحدة عادةً، ولكن يُمكن أن يُؤثِّر في الكليتين معًا
تنطوي المُعالجة على الجراحة، والمُعالجة الكِيميائيَّة، وأحيانًا المُعالجة الشعاعيَّة.
ما الذي يسبب ورم ويلمز؟
لا يعلم الأطباء في معظم الأحيان ما الذي يُسبب ورم ويلمز.قد ينجم أحيانًا عن مشاكل في جينات الطفل.
ما هي أعرَاض ورم ويلمز؟
عادةً ما يكون العرض الأول لورم ويلمز هو:
كتلة غير مؤلمة في بطن الطفل
تنطوي الأعراض الأخرى على الآتي:
تورُّم البطن (يلاحظ الآباء أحيانًا أنَّ الطفل الصغير أصبح بشكل مفاجئ يحتاج إلى حفاظ بحجم أكبر)
ألم بطني، وحمى، وفقدان شهية، وانزعاج معدي، وتقيؤ
وجود دم في البول
ارتفاع ضغط الدم:
إذا انتشر السرطان إلى الرئتين فقد يُسبب السعال وضيق التنفس.
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بورم ويلمز؟
يشتبه الأطباء في ورم ويلمز إذا تحسسوا وجود كتلة في بطن الطفل.سيقُوم الأطبَّاء بالاختبارات للتأكُّد من التشخيص:
التصوير بتخطيط الصدى، أو التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالرنين المغناطيسي
الجراحة لإزالة الكتلة - سوف يعاينها الأطباء تحت المجهر لمعرفة ما إذا كانت ورم ويلمز
يستخدم الأطباء أيضًا التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي في حال انتشار أي سرطان إلى العقد اللمفية، أو الكبد، أو الرئتين
كيف يُعالج الأطباء ورم ويلمز؟
لعلاج ورم ويلمز، يقوم الأطباء بما يلي:
الجراحة لاستئصال الكلية المصابة بالورم
في أثناء الجراحة، ينبغي تحري إصابة الكلية الأخرى بالسرطان
بعد الجراحة، يُعالج الطفل باستخدام المُعالجة الكِيميائيَّة
وإذا انتشر السرطان، سيستخدم الأطباءُ العلاج الشعاعي
في حالات نادرة يكون فيها الورم كبيرًا جدًّا أو في الكليتين معًا ، سيستخدم الأطباء المُعالجة الكِيميائيَّة لتقليص الورم أو الأورام قبل القيام بالجراحة لاستئصالها.