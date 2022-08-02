ما هي الأورام الدماغية عند الأطفال؟
الورم الدماغي هو نمو في الدماغيمكن للأورام الدماغية أن تكونَ سرطانية (خبيثة) أو غير سرطانية (حميدة).ولكن حتى الأورام غير السرطانية يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة.
تكون الأورام الدماغية بين أكثر السرطانات شُيُوعًا التي تؤثر في الأطفال
تُعدُّ الأورامُ النَّجمِيَّة، والأورام الأروميَّة النُّخاعِيَّة، والأورام العَصَبَة البِطانِيَّة أكثر أورام الدماغ شيوعًا عند الأطفال، ويبدأ كلٌّ منها في جزء مختلف من الدماغ
قد يعاني الطفل المصاب بورم دماغي من الصُّدَاع، أو التقيُّؤ، أو مشاكل في الرؤية أو التوازن
يُعالج الأطباء الأورام الدماغية باستخدام مشاركة من الجراحة والعلاج الشعاعي أو الكيميائي
ما الذي يسبب الأورام الدماغية عندَ الأطفال؟
في معظم الأوقات لا يعلم الأطباء لماذا لا يُصاب الطفل بورم دماغي.ولكن، يكون خطر الورم الدماغي أعلى إذا تلقَّى الطفل كمية كبيرة من الإشعاع على رأسه أو كانت لديه اضطرابات وراثية مُعيَّنة، مثل الورام الليفي العصبي.
ما هي أعراض الورم الدماغي عند الأطفال؟
تحدث أعراض الورم الدماغي لأنَّ الورمَ النامي يطبق ضغطًا على الدماغ.
يمكن للأطفال الرضع أن:
يبدوا متهيجين
يشعروا بالنعاس مع صعوبة إيقاظهم عندما ينبغي أن يستيقظوا في الحالة العادية
يتقيَّأوا
إذا بدأ الورم في مرحلة مبكرة من الطفولة، فقد يبدو رأس الجنين كبيرًا جدًّا.
تظهر لدى الأطفال الأكبر سنًا أعراض مشابهة، وقد يكون لديهم أيضًا:
الصداع
مشاكل في الرؤية، مثل الرؤية المزدوجة (رؤية صورتين لنفس الجسم)
صعوبة في تحريك العين نحو الأعلى
تغيُّرات في المزاج، مثل الهياج بسهولة
تغيُّرات في التنبه، مثل الشعور بالتشوش أو النعاس
تعتمد الأَعرَاض الأخرى على موقع نمو الورم في الدماغ.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الطفل يُعاني من ورم دماغي؟
يشتبه الأطباء بالورم الدماغي استنادًا إلى أعراض الطفل.لمعرفة ما إذا كان الطفل يعاني من ورم دماغي، يجري الأطباء:
تصويرًا بالرنين المغناطيسي أو ، في حالات أقل، تصويرًا مقطعيًا محوسبًا (يقوم الأطباء أحيانًا بحقن عامل التباين في وريد الطفل قبل التصوير لجعل الصور أكثر وضوحًا)
إذا أظهرت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي وجود ورم في الدماغ، فقد يقوم الأطباء بما يلي:
أخذ جزء صغيرة من أنسجة الورم أو استئصاله بالكامل لتفحصه تحت المجهر (خزعة).
لمعرفة ما إذا انتشر السرطان، قد يقوم الأطباء أيضًا بإجراء البزل النخاعي (أخذ عَيِّنَة من السَّائِل المحيط بالحبل الشوكي).
كيف يُعالج الأطباء الأورام الدماغية عندَ الأطفال؟
سيقوم فريقٌ من الأطباء المختصين بمُعالَجَة الأورام الدماغية عند الأطفال بوضع خطة علاجية للطفل.لمعالجة الأورام الدماغية، سيقوم الأطباءُ بمشاركة من:
الجراحة لاستئصال الورم
العلاج الكيميائي (استعمال أدويةً لتخريب الخلايا السرطانيَّة).
العلاج الشعاعي (استخدام الأشعة لتخريب الخلايا السرطانية).
إذا كان الورم يَحُولُ دون انسياب السائل الدماغي الشوكي، سوف يضع الأطباء أنبوبًا صغيرًا في دماغ الطفل لتصريف السائل قبل الجراحة.