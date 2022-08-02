ما هي أعراض الورم الدماغي عند الأطفال؟

ما هي أعراض الورم الدماغي عند الأطفال؟

تحدث أعراض الورم الدماغي لأنَّ الورمَ النامي يطبق ضغطًا على الدماغ.

يمكن للأطفال الرضع أن:

يبدوا متهيجين

يشعروا بالنعاس مع صعوبة إيقاظهم عندما ينبغي أن يستيقظوا في الحالة العادية

يتقيَّأوا

إذا بدأ الورم في مرحلة مبكرة من الطفولة، فقد يبدو رأس الجنين كبيرًا جدًّا.

تظهر لدى الأطفال الأكبر سنًا أعراض مشابهة، وقد يكون لديهم أيضًا:

الصداع

مشاكل في الرؤية، مثل الرؤية المزدوجة (رؤية صورتين لنفس الجسم)

صعوبة في تحريك العين نحو الأعلى

تغيُّرات في المزاج، مثل الهياج بسهولة

تغيُّرات في التنبه، مثل الشعور بالتشوش أو النعاس

تعتمد الأَعرَاض الأخرى على موقع نمو الورم في الدماغ.