كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بالورم الأرومي الشبكي؟

كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بالورم الأرومي الشبكي؟

إذا اشتبه الطبيب بوجود ورم أرومي شبكي، فسيقوم بما يلي:

إجرء فحص عيني خاص للطفل تحت التخدير العام

التصوير بالأمواج فوق الصوتية، أو التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالرنين المغناطيسي لمعاينة شبكية العين

إذا كان الطفل مصابًا بورم أرومي شبكي، فسوف يجري الأطباء المزيد من الاختبارات لمعاينة ما إذا كان السرطان قد انتشر، بما في ذلك:

مسح أو تفرّس العظام

أخذ عينة من نِقي العَظم (خزعة نِقي العَظم) للتحري عن السرطان

البزل القطني في بعض الأحيان

كما سيقوم الأطباء بإجراء اختبارات جينية لمعرفة ما إذا كان الورم الأرومي الشبكي لدى الطفل هو النوع الذي يمكن أن ينتقل بالوراثة.إذا كان الأمر كذلك، فسوف يُجري الأطباء أيضًا اختبارات لأفراد عائلة الطفل.ينبغي على الإخوة والأخوات المعرضين لخطر الورم الأرومي الشبكي أن يخضعوا لفحوصات للعين كل 4 أشهر اعتبارًا من الولادة وحتى عمر 4 سنوات.كما ينبغي فحص عيني الوالدين، لأنه يمكن لنفس الجينة أن تسبب أورامًا غير سرطانية في شبكية العين عند البالغين.