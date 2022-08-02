ما هو الورم الأرومي الشبكي؟
الشبكية retina هي النسيج الحساس للضوء في مؤخرة المُقلة (كرة العين). الورم الأرومي الشبكي retinoblastoma هو ورم يُصيب الشبكية ويحدث غالبًا عند الأطفال اليافعين.
يمكن للورم الأرومي الشبكي تسري الاضطرابات في العائلات
وهو يحدث قبل سن الثانية عادةً
بالنسبة للأطفال المصابين بالورم الأرومي الشبكي، فإن حوالى 1 من كل منهم يكون مصابًا به في كلتا العينين
قد يُعاني الطفل المصاب بالورم الأرومي الشبكي من ابيضاض حدقة العين، أو تصالب العينين (الحول)، أو مشاكل في الرؤية
تنطوي المُعالجة على الجراحة، والمُعالجة الكِيميائيَّة، وأحيانًا المُعالجة الشعاعيَّة.
ما الذي يُسبِّب الورم الأرومي الشبكي؟
ينجم الورم الأرومي الشبكي عن مشكلة في الجينات التي تتحكم بحركة العين.يمكن للطفل أن يرث هذه المشكلة من أحد الوالدين أو أن تحدث المشكلة من تلقاء نفسها.
ما هي أعراض الورم الأرومي الشبكي؟
تنطوي الأَعرَاض على:
تكون الحدقة بيضاء عوضًا من أن تكون سوداء (الحدقة هي البقعة السوداء في مركز العين)
تبدو العينان في اتجاهين مختلفين (حَوَل، ويُسمى أيضًا تصالب العينين)
إذا كان الورم الأرومي الشبكي كبيرًا، فسوف تحدث مشاكل في الرؤية
إذا انتشر السرطان، فقد يتقيأ الطفل، أو يفقد شهيته للطعام، أو قد يعاني من الصداع
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بالورم الأرومي الشبكي؟
إذا اشتبه الطبيب بوجود ورم أرومي شبكي، فسيقوم بما يلي:
إجرء فحص عيني خاص للطفل تحت التخدير العام
التصوير بالأمواج فوق الصوتية، أو التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالرنين المغناطيسي لمعاينة شبكية العين
إذا كان الطفل مصابًا بورم أرومي شبكي، فسوف يجري الأطباء المزيد من الاختبارات لمعاينة ما إذا كان السرطان قد انتشر، بما في ذلك:
مسح أو تفرّس العظام
أخذ عينة من نِقي العَظم (خزعة نِقي العَظم) للتحري عن السرطان
البزل القطني في بعض الأحيان
كما سيقوم الأطباء بإجراء اختبارات جينية لمعرفة ما إذا كان الورم الأرومي الشبكي لدى الطفل هو النوع الذي يمكن أن ينتقل بالوراثة.إذا كان الأمر كذلك، فسوف يُجري الأطباء أيضًا اختبارات لأفراد عائلة الطفل.ينبغي على الإخوة والأخوات المعرضين لخطر الورم الأرومي الشبكي أن يخضعوا لفحوصات للعين كل 4 أشهر اعتبارًا من الولادة وحتى عمر 4 سنوات.كما ينبغي فحص عيني الوالدين، لأنه يمكن لنفس الجينة أن تسبب أورامًا غير سرطانية في شبكية العين عند البالغين.
كيف يعالجُ الأطباءُ الورم الأرومي الشبكي؟
تعتمد المعالجة على موضع نشوء الورم الأرومي الشبكي وما إذا كان انتشر.من المهم استئصال الورم بأكمله، وقد يستخدم الأطباء المُعالجَات التي تجنُّب فقدان الرؤية إن كان ذلك ممكنًا.
إذا كان الورم الأرومي الشبكي في عين واحدة فقط، فعادة ما يقوم الأطباء بـ:
استئصال العين
إذا كان الورم الأرومي الشبكي في كلتا العينين، فقد يستأصل الأطباء العين ذات الورم الأكبر، ويحاولون علاج العين الأخرى دون استئصالها حتى يحتفظ الطفل بقدرته على الرؤية.يمكن لهذه العلاجات أن تستخدم:
أدوية العلاج الكِيميائي التي تُحقن مباشرة من خلال الشريان الرئيسي الذي يزود العين بالدم
العلاج بالتبريد
العِلاجُ بالليزر
قطع من مادة مشعة تُوضَع بالقرب من الورم (العلاج الشعاعي الموضعي)
بعدَ العلاج، ينبغي على الاختصاصيين فحص الطفل بانتظام للتأكد من عدم عودة السرطان.