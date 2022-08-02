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حقائق سريعة

السَّاركومة العَضَلِيَّةُ المُخَطَّطَة Rhabdomyosarcoma

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته محرّم 1444
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ما هي السَّاركومة العَضَلِيَّةُ المُخَطَّطَة؟

الساركومة العضلية المخططة هي سرطان سريع النمو ينشأ في الخلايا التي تتمايز بشكل طبيعي إلى خلايا عضلية.غالبًا ما تحدث عند الأطفال اليافعين.

  • يمكن للسَّاركومة العَضَلِيَّةُ المُخَطَّطَة أن تنشأ في أي جزء من الجسم، ولكنها غالبًا ما تبدأ في الرأس والعنق، أو السبيل التناسلي أو البولي، أو الذراعين والساقين

  • تحدث الساركومة العضلية المخططة بشكل أعظمي عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات

  • تنطوي المُعالجة على الجراحة، والمُعالجة الكِيميائيَّة، وأحيانًا المُعالجة الشعاعيَّة.

ما الذي يُسبب الساركومة العضلِية المخططة؟

لا يعلَمُ الأطباءُ ما الذي يُسبب الساركومة العضلية المخططة.

ما هِي أعراضُ الساركومة العضلية المخططة؟

تستنِدُ الأعراضُ إلى موضع نشوء السَّاركومة العَضَلِيَّة المُخَطَّطَة.وتتضمن ما يلي:

  • كتلة قاسية تحت الجلد، وأحيانًا الذراعين والساقين

قد يعاني الطفل من مشاكل ترتبط بجزء الجسم الذي يتأثر بالسرطان، مثل:

  • العينان: الدُّماع tearing أو ألم العين أو تبارُز العين

  • الأنف والحلق: انسداد الأنف، وسيلان المخاط والقيح من الأنف، وتغير الصوت

  • السبيل التناسلي أو البولي: ألم بطني، أو كتلة في البطن، أو صعوبة في التبول، أو وجود الدم في البول

  • الذراعين والساقين: كتل قاسية تحت الجلد

غالبًا ما تنتشر الساركومة العضلية المخططة في ذراعي وساقي الطفل إلى إلى الرئتين، ونقي العظم، والعقد اللمفية.لا يتسبب ذلك بظهور أعراض عادةً.

كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بالساركومة العضلية المخططة؟

يشتبِهُ الأطبَّاءُ بالساركومة العضلية المخططة استنادًا إلى الأعراض عندَ الطفل.للتأكُّد من إصابة الطفل بالساركومة العضلية المخططة، سيُجري الأطباء:

وإذا تبين أن الطفل مصاب بالسرطان، فسوف يخضعه الأطباء لمزيد من الاختبارات لمعرفة ما إذا كان قد انتشر.سيقوم الأطباء بما يلي:

يكون علاج الساركومة العَضَلِيَّة المُخَطَّطَة أكثر سهولة فيما لو لم تنتشر.

كيف يعالجُ الأطباءُ الساركومة العضلية المخططة؟

لعلاج الساركومة العضلية المخططة، يُجري الأطباء:

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.