يمكن للسَّاركومة العَضَلِيَّةُ المُخَطَّطَة أن تنشأ في أي جزء من الجسم، ولكنها غالبًا ما تبدأ في الرأس والعنق، أو السبيل التناسلي أو البولي، أو الذراعين والساقين