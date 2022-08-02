ما هي السَّاركومة العَضَلِيَّةُ المُخَطَّطَة؟
الساركومة العضلية المخططة هي سرطان سريع النمو ينشأ في الخلايا التي تتمايز بشكل طبيعي إلى خلايا عضلية.غالبًا ما تحدث عند الأطفال اليافعين.
يمكن للسَّاركومة العَضَلِيَّةُ المُخَطَّطَة أن تنشأ في أي جزء من الجسم، ولكنها غالبًا ما تبدأ في الرأس والعنق، أو السبيل التناسلي أو البولي، أو الذراعين والساقين
تحدث الساركومة العضلية المخططة بشكل أعظمي عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات
تنطوي المُعالجة على الجراحة، والمُعالجة الكِيميائيَّة، وأحيانًا المُعالجة الشعاعيَّة.
ما الذي يُسبب الساركومة العضلِية المخططة؟
لا يعلَمُ الأطباءُ ما الذي يُسبب الساركومة العضلية المخططة.
ما هِي أعراضُ الساركومة العضلية المخططة؟
تستنِدُ الأعراضُ إلى موضع نشوء السَّاركومة العَضَلِيَّة المُخَطَّطَة.وتتضمن ما يلي:
كتلة قاسية تحت الجلد، وأحيانًا الذراعين والساقين
قد يعاني الطفل من مشاكل ترتبط بجزء الجسم الذي يتأثر بالسرطان، مثل:
العينان: الدُّماع tearing أو ألم العين أو تبارُز العين
الأنف والحلق: انسداد الأنف، وسيلان المخاط والقيح من الأنف، وتغير الصوت
السبيل التناسلي أو البولي: ألم بطني، أو كتلة في البطن، أو صعوبة في التبول، أو وجود الدم في البول
الذراعين والساقين: كتل قاسية تحت الجلد
غالبًا ما تنتشر الساركومة العضلية المخططة في ذراعي وساقي الطفل إلى إلى الرئتين، ونقي العظم، والعقد اللمفية.لا يتسبب ذلك بظهور أعراض عادةً.
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بالساركومة العضلية المخططة؟
يشتبِهُ الأطبَّاءُ بالساركومة العضلية المخططة استنادًا إلى الأعراض عندَ الطفل.للتأكُّد من إصابة الطفل بالساركومة العضلية المخططة، سيُجري الأطباء:
يستخدمون التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير بالرَّنين المغناطيسيّ.
أخذ عيِّنة من الكتلة، أو أحيانًا استئصال كامل الكتلة، لفحصها تحت المجهر (تُسمى خزعة)
وإذا تبين أن الطفل مصاب بالسرطان، فسوف يخضعه الأطباء لمزيد من الاختبارات لمعرفة ما إذا كان قد انتشر.سيقوم الأطباء بما يلي:
إجراء تصوير مقطعي محوسب لصدر الطفل
حقن كمية صغيرة من مادَّة مشعَّة لأخذ صورة لداخل جسم الطفل (تصوير بالنوكليدات المشعة)
أخذ عينة من نِقي العَظم (خزعة نِقي العَظم) للتحري عن السرطان
يكون علاج الساركومة العَضَلِيَّة المُخَطَّطَة أكثر سهولة فيما لو لم تنتشر.
كيف يعالجُ الأطباءُ الساركومة العضلية المخططة؟
لعلاج الساركومة العضلية المخططة، يُجري الأطباء:
الجراحة لاستئصال السرطان
العلاج الشعاعي في بعض الأحيان