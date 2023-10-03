ما هُوَ رتج ميكل؟
رتج ميكل (Meckel diverticulum) هُوَ جيبة صغيرة في بِطَانة المِعَى الدقيق،ويكون موجودًا عند الولادة لدى بعض الصغار،ولا يُسبِّبُ الرتج أعراضًا عادةً، ولذلك لا يعلم معظم الأشخاص أن لديهم الحالة.
رتج ميكل
قد يكون هناك نزف غير مؤلم يظهر في البراز عند بعض الرضع والأطفال الذين لديهم رتج ميكل،
ويُمكن أن يُصاب الرتج بعدوى أحيانًا،
وسيستخدم الأطباء الجراحةَ لإزالة الرتج الذي ينزف بشدة أو يُسبب أعراضًا أخرى.
ما هِيَ أعراض رتج ميكل؟
لا يُسبب رتج ميكل أعراضًا عند معظم الأشخاص،ولكن تظهر أعراض عند الطفل احيانًا، مثل:
براز يبدو بلون أحمر فاتح أو صدأ أو أرجواني أو أسود بسبب رتج نازف، ويكون هذا العرض هو الأكثر شيوعًا عند الأطفال دُون عمر 5 سنوات
في بعض الأحيان، ألم شديد في البطن وإيلام في البطن عند الجس وتقيُّؤ إذا حدثت عدوى أو التهاب في الرتج، ويُسمَّى هذا التهاب الرتج.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل رتج ميكل؟
إذا اشتبه الأطباءُ في رتج ميكل عند الطفل، قد يُجرون فحوصات مثل:
تفريسة ميكل، حيث سيُعطي الأطباء الطفل كمية قليلة جدًا من مادة مشعة غير مؤذية من خلال وريد، ويأخذون صورًا للمِعَى الدقيق باستخدام كاميرة خاصة
التنظير الداخلي مع كبسولة الفيديو، حيث يبلع الطفل كاميرة صغيرة تلتقط صورًا عند مرورها عبر السبيل الهضمي، بما في ذلك الأمعاء
التنظير الدَّاخلي، حيث يضع الأطباء أنبوب مُعاينة مرنًا صغيرًا فوق فتحة الشرج عند الطفل لمُعاينة المعى الدقيق.
كيف يُعالج الأطباء رتج ميكل؟
لا يُعالج الأطباء الرتج إلا إذا كان يُسبب أعراضًا،
إوذا كان لدى الطفل أعراض مثل النَّزف الشديد أو الألم:
سيستخدِمُ الأطباء الجراحةَ لاستئصال الرتج.