ما هو انغلاف الأمعاء؟

ما هو انغلاف الأمعاء؟

المِعَى هُوَ أنبوب مجوف مثل خرطوم الماء،وعند حدوث انغلاف الأمعاء intussusception، ينزلق جزء من المعى فجأةً في داخل جزء آخر،ويؤدي الانزلاق إلى انسداد المِعَى ويوقف تدفق الدم.

يحدث انغلاف الأمعاء عند الأطفال في عمر يتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات عادةً،

وفي معظم الحالات، لا يعرف الأطباء سبب الانغلاف.

قد يُعاني الطفل من ألم في البطن ومن تقيُّؤ يبدأ بشكل مفاجئ ويحدث ويزول، وتستمر كل مرة حوالى 15 إلى 20 دقيقةً، ومن ثم يعود الوضع طبيعيًا،

ولاحقًا، قد يكون براز الطفل مُدمَّى.

يستخدم الأطباء حقنة شرجية هوائية لاكتشاف انغلاف الأمعاء ولمُعالجته أيضًا،

ويحتاج بعض الأطفال إلى جراحة.

تعود الأمعاء إلى وضعها الطبيعي من دون معالجة أحيانًا،

وإذا لم يرجع الانغلاف إلى وضعه الطبيعي، وتوقَّفت التروية الدموية لأكثر من بضع ساعات، قد يموت جزء من المعى وقد تحدث ثقوب صغيرة،وتسمح الثقوب بدخول البكتيريا إلى منطقة البطن ويمكن أن تسبب عدوى خطيرة.