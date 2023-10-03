ما هو انغلاف الأمعاء؟
المِعَى هُوَ أنبوب مجوف مثل خرطوم الماء،وعند حدوث انغلاف الأمعاء intussusception، ينزلق جزء من المعى فجأةً في داخل جزء آخر،ويؤدي الانزلاق إلى انسداد المِعَى ويوقف تدفق الدم.
يحدث انغلاف الأمعاء عند الأطفال في عمر يتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات عادةً،
وفي معظم الحالات، لا يعرف الأطباء سبب الانغلاف.
قد يُعاني الطفل من ألم في البطن ومن تقيُّؤ يبدأ بشكل مفاجئ ويحدث ويزول، وتستمر كل مرة حوالى 15 إلى 20 دقيقةً، ومن ثم يعود الوضع طبيعيًا،
ولاحقًا، قد يكون براز الطفل مُدمَّى.
يستخدم الأطباء حقنة شرجية هوائية لاكتشاف انغلاف الأمعاء ولمُعالجته أيضًا،
ويحتاج بعض الأطفال إلى جراحة.
تعود الأمعاء إلى وضعها الطبيعي من دون معالجة أحيانًا،
وإذا لم يرجع الانغلاف إلى وضعه الطبيعي، وتوقَّفت التروية الدموية لأكثر من بضع ساعات، قد يموت جزء من المعى وقد تحدث ثقوب صغيرة،وتسمح الثقوب بدخول البكتيريا إلى منطقة البطن ويمكن أن تسبب عدوى خطيرة.
ما هو الانغِلاَف؟
ينزلق أحد أجزاء الأمعاء فوق جزء آخر، كما في حال إغلاق عدسة المنظار الأحادي (التيليسكوب).وتنسد الأمعاء نتيجة لذلك.
ما الذي يُسبب انغلاف الأمعاء؟
لا يعلم الأطباء ما الذي يسبب انغلاف الأمعاء عند الأطفال الصغار، ولكنه السبب الأكثر شيوعًا لانسداد الأمعاء عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 3 سنوات.
عندما يحدث انغلاف الأمعاء عند الأطفال الأكبر سنًا، يكون السبب مشكلة في المعى عادةً، مثل سليلة أو ورم،
ويكون الأطفال من مرضى التليف الكيسي cystic fibrosis أكثر ميلًا لأن يحدث لديهم انغلاف الأمعاء.
ما هي أعرَاض انغلاف الأمعاء؟
تنطوي الأَعرَاض على:
ألم مفاجئ في البطن عند طفل يبدو سليمًا
تقيُّؤ
يستمرُّ الألم والتقيُّؤ من 15 إلى 20 دقيقة، ويزولان ويحدثان من جديد،وفي البداية، قد يبدو الطفل سليمًا بين فترات الألم.قد تنطوي الأَعرَاضُ اللاحقة على:
ألم مستمرّ في البطن
سلوك نزق وتلكُّؤ
براز مع دم ومُخاط، وأحيانًا بالمقارنة مع هلام الكشمش الأحمر red currant jelly
حمَّى
إذا حدث ضرر في المشعَى، قد يظهر ثقب فيه (انثقاب).بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم ثقب في الأمعاء:
يبدُون مرضى
يشعرون بألمٍ عندما يُلامس أحدهم البطن.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل انغلاف الأمعاء؟
يستطيع الأطباء أحيانًا الإحساس بالانغلاف عن طريف الجس كما لو أنه كتلة على شكل قطعة نقانق في بطن الطفل،وللتأكُّد من الحالة، يستخدمون عادةً
التصوير بالموجات فوق الصوتية
كيف يُعالِجُ الأطباءُ انغلافَ الأمعاء؟
إذا سبب انغلافُ الأمعاء ثقبًا في المِعَى:
يستخدم الأطباء جراحة طارئة
إذا لم يكن هناك ثقب، يعالج الأطباء الانغلاف باستخدام حقنة شرجية هوائية،
حيث يقوم الطبيب بضخ الهواء في مِعَى الطفل من خلال أنبوب صغير يضعه في الشرج،
ويندفع الهواء في المعى بحيث يُزيل الانغلاف،
ثم يستخدم الطبيب التصوير بالأشعة السينية للتأكد من عودة المِعَى إلى وضعه الطبيعي.
يبقى الطفل في المستشفى طوال الليل،
ويمكن أن يعود الانغلاف في اليوم التالي أو من بعد يومين من الإجراء،وإذا عادَ، سيحتاج الطفل إلى جراحة لإصلاحه.