الفتق hernia هو ثقب أو بقعة ضعيفة في العضلات،وفي بعض الأحيان، تبرز أعضاءٌ في البطن، وأكثرها ميلًا جزء من الأمعاء، من خلال هذه البقعة،

وumbilicus هِيَ السُّرة.يُولَد بعض الصغار ولديهم فتحة صغيرة في عضلات البطن بالقرب من السرَّة،والفتق السُرِّي umbilical hernia هو عندما يبرز جزء من مِعَى الصغير عبر هذه الفتحة.