ما هو الفتق السُّري؟
الفتق hernia هو ثقب أو بقعة ضعيفة في العضلات،وفي بعض الأحيان، تبرز أعضاءٌ في البطن، وأكثرها ميلًا جزء من الأمعاء، من خلال هذه البقعة،
وumbilicus هِيَ السُّرة.يُولَد بعض الصغار ولديهم فتحة صغيرة في عضلات البطن بالقرب من السرَّة،والفتق السُرِّي umbilical hernia هو عندما يبرز جزء من مِعَى الصغير عبر هذه الفتحة.
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ما هي أعرَاض الفتق السري؟
قد لا يسبِّب الفتق السري أيَّة أعراض،
ويُسبب بروزًا طريًا،ويكون البروز موجودًا طوال الوقت عادةً أو قد يكون موجودًا فقط في أثناء السعال أو الإجهاد عند التبرز،وفي بعض الأحيان، لا يحدث البروز ولكن يستطيع الأطباءُ الإحساس بثقب في العضلة.
الفتق السري شائع جدًا عند الرضع،
وغالبًا ما ينتظر الأطباء أن يزول الفتق من تلقاء ذاته، ويقومون بإغلاقه عندما يبلغ الطفل 5 أعوام من العمر عادةً،
وفي بعض الأحيان، يُسبب الفتق السري مُضاعفات.
ما هي مُضَاعَفات الفتق السُّري؟
في حالات نادرة ينحبس المِعَى في الفتحة ولا يستطيع الطبيب دفعه للخلف،وقد تنقطع التروية الدموية عن المعى (حالة تسمى الاختناق strangulation)، وهي حالة مؤلمة وخطيرة جدًا.
كيف يُعالج الأطباء الفتق السُّري عندَ الأطفال؟
عادةً ما يتعافى الفتق السُّري من تلقاء نفسه في عمر 5 سنوات.إذا كان الفتق كبيرًا جدًّا، سيُجري الطبيب جراحةً عندما يكون عمر الطفل عامين.
سيحتاج الطفلُ إلى جراحةٍ لإصلاح الفتق إذا كان الفتق:
يقطع التروية الدموية عن الأمعاء
لا يزول من تلقاء ذاته.