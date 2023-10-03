skip to main content
skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon
حقائق سريعة

الفتق السُّرّي عندَ الأطفال

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته ربيع الأول 1445
احصل على التفاصيل الكاملة

ما هو الفتق السُّري؟

الفتق hernia هو ثقب أو بقعة ضعيفة في العضلات،وفي بعض الأحيان، تبرز أعضاءٌ في البطن، وأكثرها ميلًا جزء من الأمعاء، من خلال هذه البقعة،

وumbilicus هِيَ السُّرة.يُولَد بعض الصغار ولديهم فتحة صغيرة في عضلات البطن بالقرب من السرَّة،والفتق السُرِّي umbilical hernia هو عندما يبرز جزء من مِعَى الصغير عبر هذه الفتحة.

ما هي أعرَاض الفتق السري؟

قد لا يسبِّب الفتق السري أيَّة أعراض،

ويُسبب بروزًا طريًا،ويكون البروز موجودًا طوال الوقت عادةً أو قد يكون موجودًا فقط في أثناء السعال أو الإجهاد عند التبرز،وفي بعض الأحيان، لا يحدث البروز ولكن يستطيع الأطباءُ الإحساس بثقب في العضلة.

  • الفتق السري شائع جدًا عند الرضع،

  • وغالبًا ما ينتظر الأطباء أن يزول الفتق من تلقاء ذاته، ويقومون بإغلاقه عندما يبلغ الطفل 5 أعوام من العمر عادةً،

  • وفي بعض الأحيان، يُسبب الفتق السري مُضاعفات.

ما هي مُضَاعَفات الفتق السُّري؟

في حالات نادرة ينحبس المِعَى في الفتحة ولا يستطيع الطبيب دفعه للخلف،وقد تنقطع التروية الدموية عن المعى (حالة تسمى الاختناق strangulation)، وهي حالة مؤلمة وخطيرة جدًا.

كيف يُعالج الأطباء الفتق السُّري عندَ الأطفال؟

عادةً ما يتعافى الفتق السُّري من تلقاء نفسه في عمر 5 سنوات.إذا كان الفتق كبيرًا جدًّا، سيُجري الطبيب جراحةً عندما يكون عمر الطفل عامين.

سيحتاج الطفلُ إلى جراحةٍ لإصلاح الفتق إذا كان الفتق:

  • يقطع التروية الدموية عن الأمعاء

  • لا يزول من تلقاء ذاته.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
iOS ANDROID
iOS ANDROID
iOS ANDROID

محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.