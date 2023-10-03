الفتق هو ثقب أو بقعة ضعيفة في العضلات،وفي بعض الأحيان، تبرز أعضاءٌ في البطن، وأكثرها ميلًا جزء من الأمعاء، من خلال هذه البقعة،

والمنطقة الأربية inguinal هي الطيَّة الجلدية بين الجزء العلوي من الساق والبطن؛وتكون العضلات في هذه المنطقة ضعيفةً في بعض الأحيان وفيها فتحة تسمح ببروز مِعَى الطفل إلى الخارج.

تكون الفتوق الأربية inguinal hernia أكثر شيوعًا عند الأولاد، خصوصًا إذا كانوا خُدَّجًا،

ويكون البروز أكثر شُيُوعًا على الجانب الأيمن من الجسم، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك بروز على الجانبين معًا،

ويستخدِمُ الاطباء الجراحةَ لإصلاح الفتق عادةً.