ما هُوَ الفتق الأربي؟
الفتق هو ثقب أو بقعة ضعيفة في العضلات،وفي بعض الأحيان، تبرز أعضاءٌ في البطن، وأكثرها ميلًا جزء من الأمعاء، من خلال هذه البقعة،
والمنطقة الأربية inguinal هي الطيَّة الجلدية بين الجزء العلوي من الساق والبطن؛وتكون العضلات في هذه المنطقة ضعيفةً في بعض الأحيان وفيها فتحة تسمح ببروز مِعَى الطفل إلى الخارج.
تكون الفتوق الأربية inguinal hernia أكثر شيوعًا عند الأولاد، خصوصًا إذا كانوا خُدَّجًا،
ويكون البروز أكثر شُيُوعًا على الجانب الأيمن من الجسم، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك بروز على الجانبين معًا،
ويستخدِمُ الاطباء الجراحةَ لإصلاح الفتق عادةً.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
ما هي أعراض الفتق الأربي؟
يُسبِّبُ الفتق الأربي بروزًا طريًا عادةً،وقد يكون البروز موجودًا طوال الوقت أو فقط في أثناء السعال أو الإجهاد عند التبرز،وفي بعض الأحيان، لا يحدث البروز ولكن يستطيع الطبيب الإحساس بثقب في العضلة.
ما هي مضاعفات الفتوق الأربية؟
يمكن أن ينحشر جزء من الأمعاء أحيانًا، ويُصبح التبارز صلبًا، ومؤلمًا بالجس، وذو بلونٍ أحمر.وقد تنقطع التروية الدموية عن المعى (حالة تسمى الاختناق strangulation)، وهي حالة مؤلمة وخطيرة جدًا.
ينبغي على الآباء التوجه إلى المستشفى مباشرة إذا كانوا يعتقدون أن الطفل لديه فتق أربي مُنحبس.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل فتق أربي؟
يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل فتق أربي عن طريق تفحصه،وللتأكُّد من الحالة، سيُجرون اختبارات أحيانًا مثل:
كيف يُعالج الأطباء الفتقَ الأربي عندَ الأطفال؟
نظرًا إلى فرصة حدوث مُضاعفات، سيستخدم الأطباء عادة:
الجراحة،
قبل الجراحة، يُحاول الأطباء أحيانًا دفع المعى إلى مكانه باستخدام اليدين.