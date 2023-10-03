ما هِيَ أعراض الارتجاع عند الأطفال؟

ما هِيَ أعراض الارتجاع عند الأطفال؟

تبدأ أعراض الارتجاع بعد الولادة بفترة قصيرة عادةً، وتتفاقم بشكل كبير في عمر 6 أو 7 أشهر تقريبًا،ثم تزول ببطء، وتختفي عادةً في عمر 18 شهرًا تقريبًا.

بالنسبة إلى الرضع، تنطوي الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا على:

التقيُّؤ

الكثير من التنخُّع

إذا تقيأَ الرضع بشكلٍ كبير، قد لا يكتسبون وزنًا حينئذ مثلما ينبغي،وإذا دخل الحمض في الحلق والرغامى، قد يحدث سعال وأزيز تنفسي.

بالنسبة إلى الأطفال، تنطوي الأعراض الأكثر شيوعًا على:

ألم في الصدر

ألم في البطن

حُرقَةُ الفُؤاد أحيانًا (ألم حارق في الصدر)

بالنسبة إلى المراهقين، يكون العَرَض الأكثر شيوعًا هو: