ما هُوَ التِهابُ الزَّائِدَة الدودية؟
التهاب الزَّائدة الدودية appendicitis هو التهاب (تورُّم) وعدوى في الزائدة الدودية،والزائدة الدودية appendix هِيَ عضو صغير على شكل الإصبع يرتبط بالمِعَى الغليظ.
الزَّائِدة الدودية هِيَ عضوٌ ليس له وظيفة ضروريَّة،ولا يحتاجها الشخص ليعيش حياةً صحِّية.
يكون التهاب الزائدة الدودية أكثر شُيُوعًا عند المراهقين والبالغين اليافعين وهُوَ نادر قبل عمر عام واحد،
وتنطوي الأَعرَاض على ألم في البطن (يحدث في الجزء الأيمن السفلي من البطن عادةً) وارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم (من 37.7 إلى 38.3 درجة مئويَّة)، وتقيُّؤ.
يُمكن أن يصعب على الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل التهاب الزائدة الدودية أو مشكلة أخرى، ولذلك سيجرون اختبارات دموية وتخطيط الصدى،
ويبقى التهاب الزائدة الدودية حالة طبية طارئة وسيحتاج الطفل إلى الجراحة.
ما الذي يُسبِّبُ التهابَ الزَّائدة الدودية؟
في بعض الأحيان يحدث التِهابُ الزَّائِدَة الدودية عندما تنسد الزائدة بسبب:
قطعة براز صلبة،
أو عقد لمفية (أعضاء صغيرة جدًا على شكل حبة الفاصولياء تُساعد على مُحاربة العَدوى) في المعى تتورم بسبب عدوى،
وبغض النظر عن السبب في انسداد الزائدة، فهي تتورم وتنمو فيها البكتيريا،وإذا لم تجرِ مُعالجتها، يُمكن أن تتمزق وتُسبب عدوى في داخل البطن (تُسمَّى التهاب الصفاق) والذي قد يكون مميتًا.
ما هي أعراضُ التهاب الزائدة الدودية؟
تنطوي الأَعرَاض على:
ألم في منتصف البطن ينتقل إلى الجانب السفلي الأيمن
عند الرضع والأطفال، قد يحدث الألم في جميع أنحاء البطن
التقيُّؤ وعدم الرغبة في تناول الطعام
حمى بسيطة (من 37.7 إلى 38.3 درجة مئوية)
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل التهاب الزائدة الدودية؟
يُمكن أن يكون من الصعب التأكُّد من أن الطفل لديه التهاب الزائدة الدودية،وإذا رأى الأطباءُ أن لديه التهاب الزائدة الدودية، قد يستخدمون:
اختبارات دموية
تخطيط الصدى،
وإذا لم تكن نتيجة تخطيط الصدى واضحةً، قد يقومون بالآتي:
يُراقبون الطفل وتكرار الفحص السريري ويتحرَّون عن علامات تُشير إلى تفاقم الحالة
إجراء تصوير مقطعي محوسب (CT) أو تصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهابَ الزائدة الدودية؟
يُعالجُ الأطباءُ التهاب الزائدة الدودية عن طريق الجراحة لاستئصال الزائدة الدودية.يمكن لالتهاب الزائدة غير المعالج أن يكون قاتلاً.
وأفضل وقت للجراحة هو قبل أن تتمزق الزائدة الدودية.إذا تمزقت الزائدة الدودية، يقوم الطبيب:
بإزالة الزائدة
يغسل الجزء الداخلي من بطن الطفل بسائل
يُعطي الطفل مضادات حيوية لأيام عديدة
يراقب الطفل للتحري عن مشاكل، مثل عدوى أو انسداد في الأمعاء.