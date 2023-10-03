ما الذي يُسبِّبُ التهابَ الزَّائدة الدودية؟

ما الذي يُسبِّبُ التهابَ الزَّائدة الدودية؟

في بعض الأحيان يحدث التِهابُ الزَّائِدَة الدودية عندما تنسد الزائدة بسبب:

قطعة براز صلبة،

أو عقد لمفية (أعضاء صغيرة جدًا على شكل حبة الفاصولياء تُساعد على مُحاربة العَدوى) في المعى تتورم بسبب عدوى،

وبغض النظر عن السبب في انسداد الزائدة، فهي تتورم وتنمو فيها البكتيريا،وإذا لم تجرِ مُعالجتها، يُمكن أن تتمزق وتُسبب عدوى في داخل البطن (تُسمَّى التهاب الصفاق) والذي قد يكون مميتًا.