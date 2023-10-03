ما هُوَ التضيُّق البوابي؟
البواب pylorus هو العضلة التي تُغلقُ المعدة عن الأمعاء وتُبقي الطعام في المعدةِ،التضيق البوابي pyloric stenosis هو تثخُّن في عضلة البواب ممَّا يحول دون مرور الطعام جزئيًا أو كليًا من معدة الصغير إلى المعى،
ويأكل الصغار الذين لديهم تضيق بوابي بشكل جيد ولكنهم يتقيؤون الطعام بقوة من بعد الأكل بفترةٍ وجيزة.
يحدث التضيق البوابي عندما يكون الرضيع في عمر شهر أو شهرين عادةً،
ويُمكن أن يُصيبه التجفاف (وجود كميات قليلة جدًا من السوائل في جسمه) ولا يحصل على ما يكفي من المواد المغذية.
يستخدم الأطباء تخطيط الصدى لمعرفة ما إذا كان لدى الرضيع تضيق بوابي،
ويُجرون جراحة لقطع وإرخاء العضلة المتثخِّنة.
هناك زيادة في خطر التضيق البوابي عندَ:
الذكور والمواليد الأوائل
الصغار الذين دخنت أمهاتهم في أثناء الحمل
الرضع الذين جرى إعطاؤهم مُضادات حيوية نوعية
الرضع الذين لديهم أفراد من العائلة كان لديهم تضيق بوابي.
ما هِيَ أعراض التضيق البوابي؟
يكون الصغار الذين لديهم تضيق بوابي جائعين ويأكلون بشكلٍ جيدٍ ومن ثم يتقيؤون بقوة (التقيؤ القذفي projectile vomiting) من بعد الأكل،وعلى العكس من الصغار الذين يتقيَّؤون لأنهم مرضى، يرغب الصغار الذين لديهم تضيُّق بوابي في تناول الطعام والشراب مباشرةً من بعد التقيُّؤ.
في بعض الأحيان، يتقيَّأ الصغار بشكل كبير إلى درجة أنه:
يحدث لهم نقص في الوزن ،
وعادة يبقون قادرين على امتصاص السوائل بشكلٍ يكفي لعدم حدوث تجفاف،ولكنَّهم قد يفقدون الكثير من الوزن ويبدون نحيفين جدًّا قبلَ أن يكتشف الأطباء ما هي المشكلة.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل تضيق بوابي؟
قد يكون الطبيب قادرًا على الإحساس بكتلة صغيرة في بطن الصغير عند الجس،ويستخدم تخطيط الصدى للتأكد من أن الصغير يعاني من التضيق البوابي.
كيف يُعالج الأطباءُ التضيق البوابي؟
سيقوم الأطباء بالآتي:
يُعطون الصغير سوائل في الوريد
يستخدمون الجراحةَ لقطع العضلة التي تسدُّ المعدة بحيث يستطيع الحليب الاصطناعي أو حليب الثدي المرور عبرها،
ويستطيع الصغير العودة إلى الأكل بشكل طبيعي عادةً في اليوم التالي للجراحة.