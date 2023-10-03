يكون الصغار الذين لديهم تضيق بوابي جائعين ويأكلون بشكلٍ جيدٍ ومن ثم يتقيؤون بقوة (التقيؤ القذفي projectile vomiting) من بعد الأكل،وعلى العكس من الصغار الذين يتقيَّؤون لأنهم مرضى، يرغب الصغار الذين لديهم تضيُّق بوابي في تناول الطعام والشراب مباشرةً من بعد التقيُّؤ.

في بعض الأحيان، يتقيَّأ الصغار بشكل كبير إلى درجة أنه:

يحدث لهم نقص في الوزن ،

وعادة يبقون قادرين على امتصاص السوائل بشكلٍ يكفي لعدم حدوث تجفاف،ولكنَّهم قد يفقدون الكثير من الوزن ويبدون نحيفين جدًّا قبلَ أن يكتشف الأطباء ما هي المشكلة.