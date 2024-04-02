العرَّات هي حركات أو أصوات مفاجئة وسريعة يصدرها الشخص دون أن ينوي فعل ذلك.وقد يقوم الشخص بتكرار الحركات أو الأصوَات لبضع مرَّات أو مرارًا وتكرارًا،

مُتلازمة توريت (Tourette syndrome) هِيَ اضطراب يُسبِّب عرَّات تنطوي على الحركات والأصوات معًا، وتستمر لأكثر من عامٍ واحدٍ.

على الرغم من أن الأشخاص لا يقومون بالعرَّات عن قصد، إلا أن لديهم رغبة قوية جدًا للقيام بها، كما هي الحال عندما يكون لدى الشخص رغبة مُلِحَّة للعُطاس.ومثلما هِي الحال بالنسبة إلى العُطاس، يكون من الصعب جدًا إيقاف العرَّة.ولكن في بعض الأحيان، يمكن الامتناع عن القيام بذلك لبضع دقائق.