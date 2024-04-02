لا يُعرَف سبب التشنُّجات عند الأطفال أحيانًا،ولكنها تحدُث عادةً عند الرُّضع الذين جرى تشخيص إصابتهم باضطراب خطيرٍ في الدِّماغ.

عادةً ما يكون النمو عندَ الرضع الذين يعانون من اضطرابات دماغية تسبب التشنجات أبطأ بالمقارنة مع الرضع الآخرين عادةً.على سبيل المثال، قد يحتاجُون إلى وقتٍ أطول للوقوف أو المشي أو فهم اللغة.وقد يواجهون لاحقًا مشاكل في التفكير والتواصل.