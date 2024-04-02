ما هِيَ التشنُّجَات عندَ الأطفال؟
التشنجات الطفلية هي نوع من الاختلاجات عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.تنجُم النَّوبة عن اندفاع غير طبيعي للنشاط الكهربائي في الدماغ.
يُسبِّبُ كل تشنُّج حركة نفضيَّة تستمر لبضع ثوان
قد يعاني الرُّضَّع من الكثير من التشنجات على التوالي خلال عدَّة دقائق، ومن ثمَّ لا يُعانون من أية منها لفترةٍ من الزمن
تبدأ التشنُّجات عندما يكون الصغار في عمرٍ دُون عامٍ واحدٍ عادةً، وقَد تستمرُّ إلى حوالى العام الخامس من العُمر
ويُعاني العديد من الصغار الذين لديهم تشنجات من اضطرابٍ خطيرٍ في الدِّماغ
يتحقق الأطباء من موجات الدماغ عند الطفل باستخدام مُخطَّط كهربية الدِّماغ (EEG) لتشخيص التشنجات عند الأطفال
يقوم الأطباءُ بإعطاء الطفل حُقَنًا هرمونيًّة يوميًّا وأقراصًا دوائيَّة، بالإضافة إلى أقراص مُضادَّة لنوبات الصرع
كيف تبدُو التشنُّجات عندَ الأطفال؟
يقوم الصغار الذين يُعانون من التشنُّجات عندَ الأطفال بالحركات التالية عادةً:
نفض كامل الجسم
رفع وثني الذراعين
ثني العنق والجزء العلوي من الجسم نحو الأمام
مدّ الساقين بشكلٍ مستقيم
يستمر كل تشنُّج لعدة ثوان.وتحدث التشنجات في مجموعات عادةً، واحدة تلو الأخرى مباشرة لعدة دقائق.يعاني الرُّضَّع من تشنُّجات بعد استيقاظهم مباشرةً عادةً،وفي بعض الأحيان تحدث تشنجات في أثناء النوم.
ما الذي يُسبِّبُ التشنُّجَات عندَ الأطفال؟
لا يُعرَف سبب التشنُّجات عند الأطفال أحيانًا،ولكنها تحدُث عادةً عند الرُّضع الذين جرى تشخيص إصابتهم باضطراب خطيرٍ في الدِّماغ.
عادةً ما يكون النمو عندَ الرضع الذين يعانون من اضطرابات دماغية تسبب التشنجات أبطأ بالمقارنة مع الرضع الآخرين عادةً.على سبيل المثال، قد يحتاجُون إلى وقتٍ أطول للوقوف أو المشي أو فهم اللغة.وقد يواجهون لاحقًا مشاكل في التفكير والتواصل.
كيف يعلمُ الأطباء أنَّ الصغير يُعاني من التشنُّجات عند الأطفال؟
قد يقوم الطبيب باختبارٍ يُسمَّى مُخطَّط كهربية الدِّماغ EEGيقيس هذا الاختبار موجات الدماغ.يمكن للأطباء التعرُّف إلى التشنجات عند الأطفال من خلال نمط الموجة الدماغية الذي يُظهِره مخطط كهربية الدماغ.
وفي أثناء هذا الاختبار، يَجرِي وضع مجسَّات عليها ملصقات على رأس الطفل،
ولا يُسبب هذا الاختبار ألماً
قد يُجري الطبيب مُخطَّط كهربية الدِّماغ عندما يكون الطفل مستيقظاً أو نائماً،
كما قد يقوم الطبيب أيضًا بفُحوصاتٍ للتحرِّي عن سبب التشنُّجات.يمكن لمثل هذه الفُحوصات ان تنطوي على:
اختبارات الدَّم والبول
التصوير بالرنين المغناطيسيّ لدماغ الطفل (MRI، فحص تصويري يُظهِرُ صوراً مفصلة)
الاختبارات الجينية
كيف يُعالج الأطباءُ التشنُّجات عند الأطفال؟
لا يُوجَد شفاء من التشنجات عندَ الأطفال.سيحاول الطبيب التقليل من عدد وشدَّة التشنجات عن طريق إعطاء الصغير أدويةً، مثل:
هرمُون موجِّهة قشر الكظر adrenocorticotropic hormone، وذلك عن طريق حقنة يومية
ستيرويد قشريّ عن طريق الفم
أدوية مضادة للاختلاجات لوقف التشنُّجات
إذا لم تُساعد الأدوية اليومية على ضبط التشنُّجات عند الطفل، قد يقترحُ الأطباءُ استخدام الجراحة،حيث يقوم الأطباء بإزالة منطقة صغيرةٍ الدِّماغ والتي تُسبِّبُ هذه التشنُّجات.ورغم أن هذه الجراحة تبدو مخيفة، إلا أن دماغ الطفل يتعافى بسرعة في حقيقة الأمر.