ما هيَ الاختلاجات الحُمَّوِيَّة؟

ما هيَ الاختلاجات الحُمَّوِيَّة؟

الاختلاجات الحُمَّوِيَّة febrile seizures هيَ اختلاجات تحدُث عند الأطفال أحيانًا بسبب الحُمَّى،وبالنسبة إلى النوبات،

يجري تحريضها عن طريق الحُمَّى الشديدة،

وتحدُث في مُعظَم الأحيان عند الأطفال السليمين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهُر إلى 3 سنوات،

وهي تستمرُّ لأكثر من 15 دقيقةً،

وتسري في العائلات عادةً

تحدُث الاختلاجات الحُمَّوِيَّة لمرَّة واحدةٍ فقط عند مُعظم الأطفال الذي يُعانون من هذه الحالة،

وعلى الرغم من أنَّ الاختلاجات الحُمَّوِيَّة يُمكن أن تُسبب الخوف عند مشاهدتها، فهي تبقى غير مؤذية،ولكن تُسبب بعض الاضطرابات الخطيرة مثل عَدوى الدِّماغ (التهاب السحايا) الحُمَّى والنوبات معًا.في هذه الحالات، يكون الاضطراب الخطير هُوَ السبب في النوبات وليست الحُمَّى بحدّ ذاتها.لا تُعدُّ الاختلاجات التي تنجُم عن اضطراب اختلاجات حُمَّوِيَّة.