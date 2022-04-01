ما هيَ الاختلاجات الحُمَّوِيَّة؟
الاختلاجات الحُمَّوِيَّة febrile seizures هيَ اختلاجات تحدُث عند الأطفال أحيانًا بسبب الحُمَّى،وبالنسبة إلى النوبات،
يجري تحريضها عن طريق الحُمَّى الشديدة،
وتحدُث في مُعظَم الأحيان عند الأطفال السليمين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهُر إلى 3 سنوات،
وهي تستمرُّ لأكثر من 15 دقيقةً،
وتسري في العائلات عادةً
تحدُث الاختلاجات الحُمَّوِيَّة لمرَّة واحدةٍ فقط عند مُعظم الأطفال الذي يُعانون من هذه الحالة،
وعلى الرغم من أنَّ الاختلاجات الحُمَّوِيَّة يُمكن أن تُسبب الخوف عند مشاهدتها، فهي تبقى غير مؤذية،ولكن تُسبب بعض الاضطرابات الخطيرة مثل عَدوى الدِّماغ (التهاب السحايا) الحُمَّى والنوبات معًا.في هذه الحالات، يكون الاضطراب الخطير هُوَ السبب في النوبات وليست الحُمَّى بحدّ ذاتها.لا تُعدُّ الاختلاجات التي تنجُم عن اضطراب اختلاجات حُمَّوِيَّة.
ما الذي يُسبِّبُ الاختلاجات الحُمَّوِيَّة؟
تُحرِّضُ الحُمَّى الاختلاجات الحُمَّوِيَّة،وتنجُم الحُمَّى غالبًا عن عَدوى خفيفة، مثل الزكام أو عَدوى الأذن،ولا يعلم الأطباءُ لماذا تُسبب الحُمَّى نوبات عند الطفل أحيانًا.
ما هيَ أعرَاض الاختلاجات الحُمَّوِيَّة؟
هناك نوعان من الاختلاجات الحُمَّوِيَّة، بسيطة ومُعقَّدة،وينطوي كل نوع على أعرَاض مُختلفة،
وبالنسبة إلى الاختلاجات الحُمَّوِيَّة البسيطة،
يهتزّ جسم الطفل بأكمله لأقلّ من 15 دقيقةً،
بينما بالنسبة إلى الاختلاجات الحُمَّوِيَّة المُعقَّدة،
يهتزّ جسم الطفل بأكمله لأكثر من 15 دقيقةً (بشكلٍ متواصِلٍ أو مع فترات توقُّف)، أو
يهتزّ جانب واحد فقط من جسم الطفل، أو
تحدُث الاختلاجات لمرَّتين على الأقلّ خلال 24 ساعةً
في أثناء النوبة، لا يتعرَّف الطفل إلى والديه أو لا يتمكَّن من الكلام،ولكنه سيستمرُّ في التنفُّس.
ما هيَ الاختبارات التي سيجريها الأطباء؟
نظرًا إلى أنَّ بعض حالات العَدوى الخطيرة في الدماغ التي تسبب الحُمَّى تسبب الاختِلاجَات أيضًا، سيحتاج الطبيب إلى تفحُّص الطفل.ينبغي أخذ الطفل إلى عيادة الطوارئ إذا تعرَّض إلى نوبة وكان يُعاني من:
الحُمَّى أو
لم يتعرَّض إلى نوبة من قبل أو
بدا متوعكاً بشكلٍ شديد
سوف يسأل الأطباء عن الأَعرَاض ومن ثمَّ يتفحَّصون الطفلَ،
واستنادًا إلى ما يجدونه، قد يطلبون اختبارات للتحرِّي عن اضطراباتٍ خطيرةٍ أخرى.قَد يحتاجُ الطفلُ إلى:
البزل القطني للتحرِّي عن عَدوى في الدِّماغ (يقوم الأطباءُ بإدخالِ إبرةٍ في القسم السفليّ من ظهر الطفل لأخذ عيِّنةٍ من السَّائِل حول الدِّماغ والحبل الشوكيّ)
التصوير بالرَّنين المغناطيسيّ (فحص تصويريّ يقدم صُوراً تفصيلية)
الاختبارات الدموية
لن يحتاج مُعظم الأطفال إلى هذه الاختبارات الإضافيَّة،وستحدُث نوبة حُمَّوية واحدة فقط عند مُعظم الأطفال.
كيف يعالج الأطباءُ الاختلاجات الحُمَّوِيَّة؟
بالنسبة إلى الاختلاجات التي تستمرُّ لأقلّ من 15 دقيقةً:
دواء للتقليل من الحُمَّى عند الطفل
لا تحتاجُ الحالة إلى مُعالَجةٍ أخرى عادةً
بالنسبة إلى الاختلاجات التي تستمرُّ 15 دقيقةً أو أكثر:
أدوية لوقف الاختلاجات (الأدوية المضادة للاختلاج)
لن يحتاج معظم الأطفال إلى أخذ دواءٍ يوميًا للوِقاية من الاختلاجات،ويُعطِيهم الأطباءُ دواءً فقط للوقاية من الاختلاجات بالنسبة إلى الأطفال الذين تعرَّضوا إلى:
العديد من الاختلاجات الحُمَّوِيَّة
الاختلاجات التي تستمرُّ لفترةٍ طويلةٍ
هل سيُعاني الطفل من المزيد من الاختلاجات؟
إذا كان الطفل يُعاني من اختلاجة حُمَّوِيَّة بسيطة أو اثنتين، سيكون أكثر ميلًا بعض الشيء لأن يُعاني من اضطراب الصَّرع بالمُقارنة مع بقية الأطفال (اختلاجات من دُون حُمَّى).إذا كان طفلك لديه اختلاجات حُمَّوِيَّة مُعقدَّة أو كانت لديه مشاكل طبية أخرى، سيواجه زيادةً في خطر اضطراب الصرع.