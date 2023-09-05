ما هُوَ تَلَيُّنُ غُضروف الرَّضَفَة؟
تَلَيُّنُ غُضروفِ الرَّضَفَة هو تليُّن الغضروف تحت الرضفة، مما يُسبب ألم في صابونة الركبة (تُسمى الرضفة).والغضروف هو نسيج متين وأملس يقي العظام في مكان التقائها، مثل الرضفة والعظام الأخرى في مفصل الركبة.
يحدث تَلَيُّنُ غُضروفِ الرَّضَفَة عند المراهقين في معظَم الأحيان، خصوصًا الذين يمارسون رياضة الجري والهرولة،
والعرض الرئيسي هُوَ ألم شديد وكليل في الركبة،
وتنجُم الحالة عن الرضفة التي تكون منزاحةً بعض الشيء،
ويُعالج الأطباءُ الحالة عن طريق التمارين وتطبيق الثلج ومسكنات الألم والجراحة أحيانًا.
داخل الركبة (منظر جانبي)
ما الذي يُسبب تليُّن غُضروفِ الرَّضَفَة؟
غالبًا ما ينجُم تليُّن غضروفُ الرَّضَفَة عن رضفة تكون منزاحةً بحيث لا تنزلق بسلاسة فوق مفصل الركبة،يجعل الجري أو نشاطات أخرى تنطوي على الكثير من انحناء الركبة الجزءَ السفلي من الرضفة يحتكّ بعظام الركبة،ويُمكن أن يُسبب هذا الأمر ضررًا للغضروف على الجزء السفلي من الرضفة.
ما هِيَ أعرَاض تلين غضروف الرضفة؟
يُسبب تليُّن غضروف الرضفة:
ألمًا شديدًا وكليلًا خلفَ الركبة وحولها،
ولا يُسبِّبُ تورُّمًا في الركبة.
غالبًا ما يحدث الألم الناجم عن تليُّن غضروف الرضفة عندما يقوم الطفلُ:
بصعود السلالم
بممارسة رياضات مُعيَّنة
بالجلوس لفترة طويلة
بالجري
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل تَلَيُّن غُضروف الرَّضَفَة؟
يُشخِّصُ الأطباءُ الحالةَ استنادًا إلى الأعراض عند الطفل،ولا تساعد الأشعَّة السِّينية على وضع التَّشخيص، ولكن قد يستخدمها الأطباءُ للتَّحرِّي عن مشاكل أخرى في الركبة.
كيف يُعالج الأطباءُ تَلَيُّنَ غُضروف الرَّضَفَة؟
يُعالجُ الأطباءُ تَلَيُّنَ غُضروف الرَّضَفَة عند الطفلِ عن طريق:
ممارسة تمارين لتقوية العضلات المُربَّعة quad الموجودة في الفخذ وزيادة المرونة
وضع ثلج على ركبتيه
أخذ مُضاد للالتهاب لا ستيرويدي مثل الإيبوبروفين
الجراحة احيانًا، وذلك لجعل الجانب السفلي من الرضفة أملسًا.