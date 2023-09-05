غالبًا ما ينجُم تليُّن غضروفُ الرَّضَفَة عن رضفة تكون منزاحةً بحيث لا تنزلق بسلاسة فوق مفصل الركبة،يجعل الجري أو نشاطات أخرى تنطوي على الكثير من انحناء الركبة الجزءَ السفلي من الرضفة يحتكّ بعظام الركبة،ويُمكن أن يُسبب هذا الأمر ضررًا للغضروف على الجزء السفلي من الرضفة.