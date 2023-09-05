ما هو داءُ أوزغود-شلاتر؟
داءُ أوزغُود-شلاتَر Osgood-Schlatter disease هو التهاب العظم والغضروف في الجزء العلوي من ساق الطفل (الظنبوب shinbone).
يحدث داء أوزغود-شلاتر عادةً عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 15 عامًا والذين يمارسون الرياضة بشكل فاعل
ينجُم عن فرط استخدام الساق
يعاني الطفل من ألم عفوي، وتورم، وألم بالجس في ركبة واحدة
يُعالج الأطباءُ داء أوزغود-شلاتر بوصف مسكنات الألم والراحة
ما هي أعرَاض داء أوزغود-شلاتر؟
تتضمن أعراض داءُ أوزغُود-شلاتَر ما يلي:
ألم عفوي، وتورم، وألم بالجس في الجزء الأمامي من الركبة، تحت الرضفة مباشرةً
يتفاقم الألم مع النشاط وتتراجع شدته مع الراحة
تقتصر الأعراض على ركبة واحدة فقط عادةً.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الطفل يُعاني من داء أوزغود-شلاتر؟
يستطيعُ الطبيبُ تحري إصابة الطفل بداء أوزغود-شلاتر عن طريق سؤاله عن الأعراض وإجراء فحصٍ سريري.في بعض الأحيان، يُجري الأطباء صورة بالأشعَّة السِّينية أولًا.
كيف يعالج الأطباءُ داءَ أوزغود-شلاتر؟
سوف يصف الأطباءُ للطفلَ ما يلي:
الراحة وتجنُّب ثني الركبة بشكل كبير
استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDs، مثل ايبوبروفين.
ممارسة تمارين التمطيط
تطبيق الثلج على الركبة
عادةً ما يستطيع الأطفال الاستمرار في ممارسة الرياضة في أثناء الشفاء.تزول الأعراض بعد عدة أسابيع أو شهور عادة.
إذا كانت الحالة شديدة جدًّا، فقد يحتاج الأطباء إلى:
وضع جبيرة على الساق
إعطاء حُقن الستيرويدات القشرية
إجراء عمل جراحي