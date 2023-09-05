سوف يصف الأطباءُ للطفلَ ما يلي:

الراحة وتجنُّب ثني الركبة بشكل كبير

استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDs، مثل ايبوبروفين.

ممارسة تمارين التمطيط

تطبيق الثلج على الركبة

عادةً ما يستطيع الأطفال الاستمرار في ممارسة الرياضة في أثناء الشفاء.تزول الأعراض بعد عدة أسابيع أو شهور عادة.

إذا كانت الحالة شديدة جدًّا، فقد يحتاج الأطباء إلى: