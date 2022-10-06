على الرغم من أن بعض الأطفال سيتحدثون عن شعور بالحزن أو الاكتئاب، إلا أن الكثير منهم لا يستطيعون تفسير عواطفهم،وبدلاً من ذلك ، قد:

يشعرون بالضجر أو الهياج

يفقدون اهتمامهم بنشاطاتٍ مُفضَّلة، مثل ممارسة الرياضة، أو استخدام ألعاب الفيديو، أو اللعب مع الأصدقاء

يشعرون بالتعب وفتور الهمَّة

يشكُون من ألم المعدة أو الصُّدَاع

يواجهون مشاكل في التفكير أو الانتباه

لا ينامُون بشكلٍ جيِّدٍ وتراودهم كوابيس أو ينامون لفترة طويلةٍ جداً

يتخلون عن أشياء تكون مميَّزة لهم

قد تجعل هذه الأعراضُ الأطفالَ يفقدون أصدقائهم ويُصبح أداؤهم في المدرسة سيئًا،

ويُفكِّرُ بعضهم بالانتحار أو يتحدث عنه.ينبغي على الآباء دائمًا أن يأخذواالسلوك الانتحاريعلى محمل الجد وأخذ الطفل مباشرةً إلى الطبيب أو إلى قسم الطوارئ في المستشفى.