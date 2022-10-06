اضطراب المعارض المتحدي هو مشكلة سلوكية يكون الطفل فيها سلبيًا، وصعبًا، ويعصي المدرسين والآباء بشكلٍ متكرر.

ويتصرف العديد من الأطفال بهذه الطريقة أحيانًا، ولكن الطفل الذي لديه اضطراب المُعارِض المتحدِّي يتصرَّف بهذه الطريقة مرارًا وتكرارًا.حتَّى يُعدُّ سلوك الطفل اضطرابًا، ينبغي أن يكون خطيرًا بما يكفي للتسبب في الضرر لعلاقاته أو واجباته المدرسية.

من الشائع أن يقوم الأطفال الذين لديهم هذا الاضطراب:

بالجدال مع البالغين

يستشيطون غضبًا بسهولةٍ ولمرات عديدة

يتجاهلون القواعد والتعليمات

يُزعجون الأشخاص عن قصد

يلقون اللوم على الآخرين لأخطاء هُم من ارتكبها

يبدوون غاضبين ومُستائين

يتضايق بسهولة

ليس لديهم مهارات اجتماعية جيدة

ولكن، يُدرك الأطفال الذين لديهم اضطراب المُعارِض المتحدِّي الفرق بين الصواب والخطأ فعليًا،

ويبدأ السلوك المتحدي المعارض في مرحلة الحضانة عادةً،ولكنَّه قد لا يبدأ حتى المدرسة الابتدائية أو حتى المدرسة الإعدادية.