ما هُوَ اضطراب المُعارِض المتحدِّي؟
اضطراب المعارض المتحدي هو مشكلة سلوكية يكون الطفل فيها سلبيًا، وصعبًا، ويعصي المدرسين والآباء بشكلٍ متكرر.
ويتصرف العديد من الأطفال بهذه الطريقة أحيانًا، ولكن الطفل الذي لديه اضطراب المُعارِض المتحدِّي يتصرَّف بهذه الطريقة مرارًا وتكرارًا.حتَّى يُعدُّ سلوك الطفل اضطرابًا، ينبغي أن يكون خطيرًا بما يكفي للتسبب في الضرر لعلاقاته أو واجباته المدرسية.
من الشائع أن يقوم الأطفال الذين لديهم هذا الاضطراب:
بالجدال مع البالغين
يستشيطون غضبًا بسهولةٍ ولمرات عديدة
يتجاهلون القواعد والتعليمات
يُزعجون الأشخاص عن قصد
يلقون اللوم على الآخرين لأخطاء هُم من ارتكبها
يبدوون غاضبين ومُستائين
يتضايق بسهولة
ليس لديهم مهارات اجتماعية جيدة
ولكن، يُدرك الأطفال الذين لديهم اضطراب المُعارِض المتحدِّي الفرق بين الصواب والخطأ فعليًا،
ويبدأ السلوك المتحدي المعارض في مرحلة الحضانة عادةً،ولكنَّه قد لا يبدأ حتى المدرسة الابتدائية أو حتى المدرسة الإعدادية.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل اضطراب المُعارض المتحدي؟
سيسأل الأطباء حول الأَعرَاض والسلوك عند الطفل،
ويتأكَّدون من أنَّ الطفل لا يُعاني من مشكلة أخرى يمكن أن تسبِّب أعراضًا مشابهة،وتنطوي مثل هذه المشاكل على القلق، أو الاكتئاب، أو اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD).
كيف يُعالجُ الأطباءاضطراب المُعارض المتحدي؟
يُعالجُ الأطباء اضطراب المعارض المتحدي بـ:
طرائق تدبير السُّلُوك، مثل استخدام الانضباط المستمرّ ومكافأة السُّلُوك الجيد،ويستطيعُ المُعالج أن يُعلِّم الآباء ومدرسي الطفل كيفية استخدام هذه الطرائق،
وفي بعض الأحيان، قد يُساعد العلاج الجماعي مع أطفالٍ آخرين على تحسين المهارات الاجتماعية عند الأطفال الذين لديهم اضطراب المتحدي المُعارض.
دواءٍ في بعض الأحيان
من المهم مُعالَجَة مشاكل الصحة النفسية الأخرى، مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أو المشاكل العائلية، حيث يُمكنها أن تجعل سلوك الطفل أسوأ.