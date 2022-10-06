skip to main content
skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon
حقائق سريعة

اضطرابُ القلق الاجتماعي عندَ الأطفال والمراهقين

(الرهَاب الاجتماعي)

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته ربيع الأول 1444
احصل على التفاصيل الكاملة

ما هُوَ اضطراب القلق الاجتماعي؟

القلق هو انشغال البال أو الخوف أو العصبية، ويكون الكثير من الأشخاص، بما فيهم الأطفال، قلقين في المواقف الاجتماعية، مثلما يحدث عندما يكون عليهم التحدث في الصف أو التحدث مع غرباء في حفلةٍ.

بالنسبة إلى اضطراب القلق الاجتماعي:

  • يكون الشعور بالخوف من الإحراج والحُكم أو التقييم من قبل أشخاص آخرين قويًا جدًا بحيث يؤثر في حياة الطفل،

ومن الشائع بالنسبة إلى الأطفال والمراهقين الذين لديهم اضطراب القلق الاجتماعي أن:

  • يخشون التعرُّض إلى السخرية بسبب إعطاء إجابة خاطئة أو عندما يقولون شيئًا سخيفًا

  • يعتقدون بأنهم سوف يشعرون بالارتباك بسبب مدى القلق الذي يبدون عليه، مثل احمرار الوجه أو التعرُّق بينما يُشاهدهم أشخاص

  • يعجزون عن الحركة أو ينكفئون على أنفسهم عندما ينبغي تواجدهم مع أشخاص لا يعرفونهم

  • يتشبثُون بأبائهم

  • يرفضون الذهاب إلى المدرسة أو حُضور المناسبات الاجتماعية أو حتى مغادرة المنزل أحيانًا

كما تظهر عند بعض الأطفال أعراض جسدية قبل الذهاب إلى المدرسة أو حضور حدث اجتماعي مباشرةً أيضًا:

  • ألم في المعدة أو صداع

  • يتقيؤون بسبب الهم والخوف من الإحراج أحيانًا.

كيف يُعالج الأطباءُ اضطرابَ القلق الاجتماعي عندَ الأطفال؟

يُعالجُ الأطباءُ اضطراب القلق الاجتماعي عن طريق:

  • بالعلاج السلوكي

  • بأدويةٍ لبعض الأطفال.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
iOS ANDROID
iOS ANDROID
iOS ANDROID

محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.