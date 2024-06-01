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حقائق سريعة
حقائق سريعة

كُتَل العُنق عندَ الأطفال

(كتل الرقبة)

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته ذو القعدة 1445
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قَد لا يُلاحظُ الوالدان أو الطفل كتلةً على عُنق الطفل،قد يكون الوالد قادرًا على الشعور بهذه الكتلة، ولكن في بعض الأحيان يمكنه أن يراها أيضًا،وإذا لم تكُن مؤلمةً، تزول بسرعةٍ عادةً، وذلك حتَّى قبل استشارة الطبيب.

  • كُتلُ العُنق شائعةٌ عندَ الأطفال،

  • تنجُم مُعظم كُتل العُنق عند الأطفال عن عَدوى تزول من تلقاء ذاتها،

  • وقد تُسبِّبُ الكُتَل ألمًا أو لا تُسببه، وذلك استِنادًا إلى السبب،

  • وإذا ظهرت كتلة في العنق عند الطفل لأسابيع عديدة، يُمكن أن يُجري الأطباءُ اختبارات للتحرِّي عن سببٍ أكثر خطورة

ما الذي يُسبِّبُ كُتلة في العنق؟

السبب الأكثر شُيُوعًا لكُتلةٍ في العُنق هو:

  • تورم العُقَد اللمفيَّة

والعُقَد اللِّمفِية هي مجموعات صغيرة من النسيج كجزءٍ من الجهاز اللمفي وتُساعد على مُحاربة العَدوى.عادة لا تلاحظ العُقَد اللِّمفِية إلا إذا كانت منتفخة.تُسمَّى هذه العُقَد "الغدد المتورمة" أحيانًا، ولكن العقد اللمفية ليست غددًا.

تنطوي الأَسبَاب الشائعة لتورم العقد اللمفية على:

تنطوي الأَسبَاب الأقل شُيوعًا لكُتل العُنق على:

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما الذي يُسبب كُتلة في العُنق؟

إذا ظهرت كتلة في عُنق الطفل لأسابيع عديدة،فقد يقوم طبيب الطفل بما يلي:

  • أخذ مسحة من الحلق للتَّحرِّي عن عدوى الحلق

  • إجراء اختبارات الدَّم للتحري عن كثرة الوحيدات أو مشكلة في الغدة الدرقية أو ابيضاض الدم

  • بإجراء اختبار جلدي للسل

  • إجراء اختبارات تصوير مثل التصوير بتخطيط الصَّدى، أو التصوير المقطعي المحوسَب (CT)، أو التصوير بالرَّنين المغناطيسي (MRI)

إذا لم تُعطِ هذه الاختبارات إجابةً واضحة، قد يقوم الأطباء بما يلي:

  • أخذ خزعة من الكتلة

تنطوي الخزعة على إزالة قطعة صغيرة من النسيج بإبرة،ومن ثمَّ يتفحَّص الأطباء النَّسيج تحت المجهر.

كيف يُعالِجُ الأطباء كُتل العُنق؟

تنجُم معظمُ كُتل العنق عن حالات بسيطة من العدوى الفيروسية،وتزول مثل هذه الكُتَل من تلقاء ذاتها ومن دُون مُعالجةٍ.قد تحتاج كُتل العُنق الناجمة عن أسباب أخرى إلى مُعالَجَة محددة مثل:

  • المضادَّات الحيوية للعدوى البكتيرية

  • الجراحة لكيسة أو ورَم

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محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.