قَد لا يُلاحظُ الوالدان أو الطفل كتلةً على عُنق الطفل،قد يكون الوالد قادرًا على الشعور بهذه الكتلة، ولكن في بعض الأحيان يمكنه أن يراها أيضًا،وإذا لم تكُن مؤلمةً، تزول بسرعةٍ عادةً، وذلك حتَّى قبل استشارة الطبيب.

كُتلُ العُنق شائعةٌ عندَ الأطفال،

تنجُم مُعظم كُتل العُنق عند الأطفال عن عَدوى تزول من تلقاء ذاتها،

وقد تُسبِّبُ الكُتَل ألمًا أو لا تُسببه، وذلك استِنادًا إلى السبب،

وإذا ظهرت كتلة في العنق عند الطفل لأسابيع عديدة، يُمكن أن يُجري الأطباءُ اختبارات للتحرِّي عن سببٍ أكثر خطورة

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما الذي يُسبب كُتلة في العُنق؟ إذا ظهرت كتلة في عُنق الطفل لأسابيع عديدة،فقد يقوم طبيب الطفل بما يلي: أخذ مسحة من الحلق للتَّحرِّي عن عدوى الحلق

إجراء اختبارات الدَّم للتحري عن كثرة الوحيدات أو مشكلة في الغدة الدرقية أو ابيضاض الدم

بإجراء اختبار جلدي للسل

إجراء اختبارات تصوير مثل التصوير بتخطيط الصَّدى، أو التصوير المقطعي المحوسَب (CT)، أو التصوير بالرَّنين المغناطيسي (MRI) إذا لم تُعطِ هذه الاختبارات إجابةً واضحة، قد يقوم الأطباء بما يلي: أخذ خزعة من الكتلة تنطوي الخزعة على إزالة قطعة صغيرة من النسيج بإبرة،ومن ثمَّ يتفحَّص الأطباء النَّسيج تحت المجهر.