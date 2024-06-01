الأذن الوسطى هي الحيِّزُ الأجوَف خلف طبلة الأذن.تحتوي الأذن الوسطى على 3 عظام صغيرة تنقل اهتزازات طبلة الأذن إلى الأعصاب في الأذن الداخلية.
يَصِلُ نفير أوستاش الجزء الخلفي من الحلق بالأذن الوسطى.
قناة الأذن أو القناة السمعية هِيَ الأنبُوب الذي يَصِلُ الجزء الخارجيّ من الأذن بطبلة الأذن.
الأذن من الدَّاخل
ما هو التهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ؟
التهاب الأذن الوسطى الإفرازي هو تراكم السوائل في الأذن الوسطى بعد عدوى الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى).
على الرغم من أنَّه يمكن أن يحدثَ إفراز للسائل من بعدَ عَدوى في الأذن، إلَّا أنَّ السَّائِل في التهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ لا يكُون مُصابًا بالعدوى
يمكن لالتهاب الأذن الوسطى الإفرازي أن يحدث في أي عمر،، ولكنه أكثر شُيُوعًا عند الأطفال
قد يشعر المريض بالامتلاء في الأذن، ويُعاني من شيءٍ من ضعف السمع
يُعايِنُ الأطباءُ الأذنَ، ويستخدمون اختبار الموجة الصوتية لمعرفة ما إذا كان هناك سائل في داخلها
قد يحتاج الأطباء إلى إحداثِ فتحةٍ في طبلة الأذن لتصريف السائل.
ما الذي يسبب التهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ؟
عدوى حادَّة في الأذن لا تزول تمامًا
مشاكل في نفير أوستاش عند المريض
في الحالة الطبيعية، يحدث ضغطٌ في الأذن الوسطى عند البلع،ويُؤدي البلع إلى فتح نفيري أوستاش، وهو ما يُمكن أن يحدث من 3 إلى 4 مرات في الدقيقة الواحدة.إذا حدث انسدادٌ في واحدٍ من نفيري أوستاش، يتراكم السائل في الأذن الوسطى بحيث لا تستطيع طبلة الأذن أن تتحرك كما ينبغي.
يمكن أن يحدث انسدادُ نفير أوستاش عندما يُؤدِّي الزكام أو الحساسية إلى تورُّم بطانة نفير أوستاش والغدانيات adenoids.الغدانيات هي مجموعات من نسيج تساعد على مكافحة العدوى، وهي تقع بالقرب من فتحة نفير أوستاش مباشرةً.
ما هي أعراض التهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ؟
شُعور بالامتلاء في الأذن
صوت فرقعة أو طقطقة عند البلع
شيء من نقص السمع
في بعض الأحيان، فقدان التوازن
إذا كان لدى الأطفال الصغار التهاب الأذن الوسطى الإفرازي مع ضعف في السمع لفترة طويلة، قد يواجهون صعوبة في تعلم كيفية التحدث.كما يزيد التهابُ الأذن الوسطى الإفرازيّ من خطر الإصابة بالمزيد من عدوى الأذن أيضًا (حالات عدوى حادَّة في الأذن).
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الطفل يُعاني من التهاب الأذن الوسطى الإفرازي؟
سيقوم الأطباء بالأمور التالية:
مُعايَنة أذن الطفل من الداخل مستخدمين ضوءاً محمولًا باليد
اختبار للموجات الصوتية للتحري عن السائل (يُسمى قياس الطبل tympanometry)
اختبار السمع
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهابَ الأذن الوسطى الإفرازيّ؟
يتحسن معظم الناس دون علاج.لا تُفيد المُضادَّات الحيوية مع التهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ
للتخفيف لفترة وجيزة من الشعور بالامتلاء في الأذن، ييستطيع المريض الزَفير في أثناء إغلاق الفم والضغط على الأنف.
إذا استمرَّت الأعراض لأكثر من 3 أشهر، قد يحتاج الطبيب إلى القيام بالإجراءات الآتية:
إحداثِ فتحةٍ في طبلة الأذن لتصريف السائل.
وضع أنبوب صغيرٍ في طبلة الأذن للسماح للهواء بالخروج من ورائها ومنع تراكم السائل من جديد
الجراحة لإزالة الغدَّانيات