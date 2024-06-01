عدوى حادَّة في الأذن لا تزول تمامًا

مشاكل في نفير أوستاش عند المريض

في الحالة الطبيعية، يحدث ضغطٌ في الأذن الوسطى عند البلع،ويُؤدي البلع إلى فتح نفيري أوستاش، وهو ما يُمكن أن يحدث من 3 إلى 4 مرات في الدقيقة الواحدة.إذا حدث انسدادٌ في واحدٍ من نفيري أوستاش، يتراكم السائل في الأذن الوسطى بحيث لا تستطيع طبلة الأذن أن تتحرك كما ينبغي.

يمكن أن يحدث انسدادُ نفير أوستاش عندما يُؤدِّي الزكام أو الحساسية إلى تورُّم بطانة نفير أوستاش والغدانيات adenoids.الغدانيات هي مجموعات من نسيج تساعد على مكافحة العدوى، وهي تقع بالقرب من فتحة نفير أوستاش مباشرةً.