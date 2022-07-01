ما هي أعراض تضخُّم اللوزتينِ والغدانيات؟

ما هي أعراض تضخُّم اللوزتينِ والغدانيات؟

لا يُسبِّبُ تضخُّم اللوزتين والغدانيات أعراضًا غالبًا،وعندما تُسبب هذه الحالة أعراضًا، قد يكون الأطفال:

يبدُون كما لو أنَّهم يُعانون من الزكام، بينما الأمر غير صحيح في حقيقة الأمر

يتنفَّسون عبر الفم بدلًا من الأنف

يُواجهون صعوبةً في التنفُّس أو البلع

كما يمكن أن يسبب تضخُّم اللوزتين والغدانيات مشاكل أكثر خطورةً أيضًا، مثل: