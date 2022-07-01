ما هُوَ الوُرَام الحُليميّ التنفُّسي المُتكرِّر؟
الوُرَام الحُليميّ التنفُّسي المُتكرِّر (recurrent respiratory papillomatosis) هُوَ حالة نادرة تُسبب واحدةً أو أكثر من الزوائد في حنجرة الطفل.
يُعدُّ الوُرَام الحُليميّ التنفُّسي المُتكرِّر أكثر شُيُوعًا عند الأطفالِ في عُمرٍ يتراوَح بين 1 إلى 4 سنوات
وهو يُسبب تغيُّرًا في صوت الطفل، وأحيانًا صعوبة في التنفُّس
ويلجأ الأطباءُ إلى الجراحة عادةً لاستئصال الزوائد
سيحتاج العديد من الأطفال إلى العديد من العمليات الجراحية طوال فترة الطفولة، وذلك لأن الزوائد تستمرُّ في العودة
ما الذي يُسبِّبُ الوُرَام الحُليميّ التنفُّسي المُتكرِّر؟
ينجُم الوُرَام الحُليميّ التنفُّسي المُتكرِّر عن العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).فيروس الورم الحليمي البشري هو نفس الفيروس الذي يسبِّب الثآليل التناسلية.يمكن للوُرَام الحُليميّ التنفُّسي المُتكرِّر أن ينتقل من الأم المصابة بالثآليل التناسلية من خلال قناة الولادة إلى طفلها عند الولادة.لحسن الحظ، لا يُصاب مُعظم الرضع الذين لديهم عدوى فيروس الورم الحليميّ البشريّ بالوَرام الحُليميّ التنفُّسيّ المُتكرِّر.
ما هي أعرَاض الوُرَام الحُليميّ التنفُّسي المُتكرِّر؟
بُكاء ضعيف
صوت خشن أو مبحُوح
صعوبة في التنفس إذا انتشرت الزوائد إلى الرئتين أو القصبة الهوائية
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الطفل يُعاني من الوُرَام الحُليميّ التنفُّسي المُتكرِّر؟
يقوم الطبيب عادةً بمعاينة حلق الطفل باستعمال أنبوب مُعايَنة ويتفحَّص حنجرته. إذا رأى زائدةً، سيقوم بإزالة جزء صغير منها لتفحُّصها تحت المجهر.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الوُرَام الحُليميّ التنفُّسي المُتكرِّر؟
يقوم الأطباء باستئصال الزوائد عن طريق الجراحة بالليزر عادةً،
قد تحتاج الحالة إلى الكثير من المُعالَجات.كما يُعطي الأطباءُ المريضَ أدوية مُضادَّة للفيروسات أحيانًا.