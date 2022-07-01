ينجُم الوُرَام الحُليميّ التنفُّسي المُتكرِّر عن العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).فيروس الورم الحليمي البشري هو نفس الفيروس الذي يسبِّب الثآليل التناسلية.يمكن للوُرَام الحُليميّ التنفُّسي المُتكرِّر أن ينتقل من الأم المصابة بالثآليل التناسلية من خلال قناة الولادة إلى طفلها عند الولادة.لحسن الحظ، لا يُصاب مُعظم الرضع الذين لديهم عدوى فيروس الورم الحليميّ البشريّ بالوَرام الحُليميّ التنفُّسيّ المُتكرِّر.