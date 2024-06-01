تُؤدِّي العَدوى إلى تراكُم السَّائِل في الأذن الوُسطَى،ويُؤدِّي هذا السَّائِل إلى بروز طبلة الأذن ويجعلها مؤلمة،وإذا برزت طبلة الأذن بشكلٍ كبيرٍ، فيُمكن أن تتمزَّق.تنطوي الأَعرَاض على:

ألم في الأذن، حيث يقوم الصغار الذين لا يستطيعُون التكلُّم بشدّ آذانهم أو البُكَاء

حُمَّى

مزاج متقلِّب وصعوبة في النوم

مشاكل في السمع

يخرج دم أو سائل أحيانًا من أذن الطفل إذا تمزَّقت طبلة أذنه

في حالاتٍ نادرةٍ، يُمكن أن تُسبِّب عَدوى الأذن مُضاعَفاتٍ شديدة إذا انتشرت البكتيريا إلى مناطِقَ قريبة، مثل: