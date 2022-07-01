ما هي الأورَام الليفيَّة الوعائيَّة اليفعيَّة؟
الأورَام الليفيَّة الوعائيَّة اليفعيَّة juvenile angiofibromas هِيَ تكتلات نادرة من الأوعية الدموية تنمو في مكان التقاء الحلق والممرَّات الأنفية عند الطفل (بالقُرب من الغدانيات).
وهي أكثر شُيُوعًا عند الأولاد في عمر المراهقة،
وتنمُو هذه الأورام ببطءٍ ويُمكن أن تنتشر إلى داخل المنطقة حول الدماغ ومحجري العينين
ما هي أعراض الأورَام الليفيَّة الوعائيَّة اليفعيَّة؟
انسداد الأنف
صُداع
نزف في الأنف قَد يكون شديدًا
تورُّم الوجه
بروز العينين
تغيُّرَات في شكل الأنف
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الطفل يُعاني من ورم ليفيّ وعائيّ يفعيّ؟
يقوم الأطباء عادةً بالتصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الأورَام الليفيَّة الوعائيَّة اليفعيَّة؟
سيستخدِمُ الأطباء الجراحةَ لاستئصال الكتلة عادةً
قد يستخدم الأطباءُ المُعالجة الشعاعيَّة أيضًا، خُصوصًا إذا كان من الصعب استئصال الكتلة بشكلٍ كاملٍ أو إذا كانت تتشكَّل من جديد