لا تكُون الرؤية عند الصغار متخلقةً بشكلٍ كاملٍ عند الولادة،ويحتاج الرُّضَّع والصغار إلى رؤية صور واضحة ومركَّزة من كل عين بحيث تنمو السبل البصرية لديهم بشكلٍ طبيعي،ولا يكتمل نموّ هذه السبل إلى أن يبلغ الطفل 8 سنوات من العمر تقريبًا.

إذا كان دماغ الطفل لا يحصل على صور بصرية جيدة من عين واحدة، يبدأ بتجاهل تلك العين،وهذا الأمر ليس مهمًا لفترةٍ من الزمن،فهو أشبه بوضع رقعة على العين، حيث يبقى الشخص قادرًا على الرؤية بشكل جيد عند إزالتها؛ولكن إذا لم يحصل دماغ الطفل على صور جيدة من عين واحدة، حينئذٍ وفي عمر 8 سنوات تقريبًا، لا يستطيع دماغ الطفل تعلُّم رؤية الأشياء من تلك العين حتَّى إذا جرى إصلاح المشكلة الأصلية.يمكن أن يؤدي هذا إلى ضعفٍ دائم في الرؤية،

وقد يبدأ الدماغ في تجاهل الصور من عين واحدة لأن: