ما هُوَ الغَمش؟
الغمش amblyopia (يُسمَّى العين الكسولة lazy eye) هو نوع مُحدَّد من ضعف الرؤية عند الأطفال،إذا لم تتطابق الصور المُرسلة إلى الدماغ من كل عين، يتجاهل الدماغ ما تراه إحدى العينين،
ويبدأ الغمش قبل عمر سنتين عادةً، ولكن يمكن أن يحدث عند الأطفال حتى عمر 8 سنوات.
يمكن أن ينجُم الغمش عن مشكلةٍ في التركيز أو لأن العينانَ لا تتراصفان مع بعضهما بعضًا أو بسبب السادّ (تغيُّم عدسة العين).
قد يكون لدى الأطفال ضعف دائم في الرؤية إذا لم يُعالج الغمش في عمر 8 سنوات،
ويُصحِّحُ الأطباءُ العمشَ عن طريق النظارات أو رقعة على العين أو قطرات عينية.
ما الذي يُسبِّبُ الغَمشَ؟
لا تكُون الرؤية عند الصغار متخلقةً بشكلٍ كاملٍ عند الولادة،ويحتاج الرُّضَّع والصغار إلى رؤية صور واضحة ومركَّزة من كل عين بحيث تنمو السبل البصرية لديهم بشكلٍ طبيعي،ولا يكتمل نموّ هذه السبل إلى أن يبلغ الطفل 8 سنوات من العمر تقريبًا.
إذا كان دماغ الطفل لا يحصل على صور بصرية جيدة من عين واحدة، يبدأ بتجاهل تلك العين،وهذا الأمر ليس مهمًا لفترةٍ من الزمن،فهو أشبه بوضع رقعة على العين، حيث يبقى الشخص قادرًا على الرؤية بشكل جيد عند إزالتها؛ولكن إذا لم يحصل دماغ الطفل على صور جيدة من عين واحدة، حينئذٍ وفي عمر 8 سنوات تقريبًا، لا يستطيع دماغ الطفل تعلُّم رؤية الأشياء من تلك العين حتَّى إذا جرى إصلاح المشكلة الأصلية.يمكن أن يؤدي هذا إلى ضعفٍ دائم في الرؤية،
وقد يبدأ الدماغ في تجاهل الصور من عين واحدة لأن:
هذه العين لا تُركِّز بشكل صحيح
هذه العين لا تنظُر في نفس الاتجاه مثل العين الأخرى (حالة تسمى الحَوَل strabismus)
شيء ما يُسبب تغيم الرؤية أو يحجبها عن هذه العين، مثل: السادّ أو تدلي الجفن.
ما هي أعرَاض الغمش؟
تكون الرؤية من عين واحدة غير جيدة عند الأطفال الذين لديهم غَمش،وقد لا يُلاحظون أنَّ لديهم مشكلة أو قد يكونون صغارًا جدًا بحيث لا يستطيعون وصف هذه المشكلة في الرؤية؛ولكن، قد يقوم الأطفال الذين لديهم غمش بالأشياء الآتية:
يبدو عليهم الحوَل أو يُغطون عينًا واحدة
لا تنظر عين واحدة في نفس اتجاه الأخرى
يواجهون صعوبة في معرفة البعد بين جسمين (ضعف في إدراك العُمق)، فعلى سبيل المثال، يواجهون صعوبة في التقاط الكرة.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الطفل غمش؟
لمعرفة ما إذا كان لدى الطفل غمش أو مشاكل أخرى في الرؤية، يتفحص الأطباء الرؤية لديه بشكلٍ روتيني،ويُجرون هذه الاختبارات عند الزيارات الروتينية لعيادة الطفل السليم، وذلك ابتداءً من عمر 3 سنوات تقريبًا.ينبغي أن يخضع الطفل إلى فحص للرؤية طوال فترة الطفولة.
وإذا كان الأطباء يعتقدون أن الطفل لا يُبصر بشكل جيد، سيطلبون أن يتفحصه طبيب العيون أو أخصائي تصحيح البصر.
كيف يُعالج الأطباءُ الغمشَ؟
لمُعالَجةُ الغمَش، ينبغي أن يُدرِّب أطباء العيون دماغَ الطفل على استخدام الصور البصرية من العين التي فيها مشكلة،وقد يقومون بالآتي:
يحجبون الرؤية مؤقتًا عن عين الطفل الطبيعية عن طريق وضع رقعة عليها أو يستخدمون قطرات عينية تُسبب تغيمَ الرؤية، مما يُجبرُ الدماغ على التعرف إلى الصور من العين التي فيها مشكلة.
إذا كان لدى الطفل مشكلة في التركيز مثل مدّ النظر farsightedness، سيطلب الأطباء من الطفل:
ارتداء نظارات (أو وضع عدسات لاصقة في بعض الأحيان)
إذا كان لدى الطفل حَوَل strabismus أو سادّ، سيستخدم الأطباءُ عادةً:
الجراحة