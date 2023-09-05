ما هُوَ اعتلالُ الشبكية عندَ الخُدَّج؟
اعتلال الشبكية عند الخُدَّج هو مشكلة في العين عند الأطفال الخُدَّج (الأطفال الذين وُلِدُوا في وقت مبكر جدًا).وهو ينجم عن نمو الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين بطريقة غير مألوفة.
يكون اعتلال الشبكية عند الخُدَّج أكثر شيوعًا عند الصغار الذين وُلِدُوا قبل 30 أسبوعًا من عمر الحمل، خُصوصًا الخدج الذين يعانون من حالات عدوى أو نزف في الدماغ أو مشاكل في الرئة،
وينبغي فحص الخُدَّج من قبل طبيب العيون كل 1 إلى 3 أسابيع.
يكون اعتلال الشبكية عند الخُدَّج خفيفًا عادةً، ولكن يمكن أن يسبب انفصال الشبكية أحيانًا، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية أو العمى،
وقد لا يحتاج الصغير إلى أيَّة مُعالجة، أو قد يستخدم الأطباء المُعالجَات بالليزر أو الجراحة
ما الذي يُسبِّبُ اعتلال الشبكية عند الخُدَّج؟
تبدأ الأوعية الدموية في الشبكية عند الجنين بالنمو عندما يكون عمره حوالى 18 إلى 20 أسبوعًا عادةً،وتتوقف هذه الأوعية الدموية عن النمو عند الولادة،وبالنسبة إلى الخُدَّج، يكون نمو هذه الأوعية غير كامل عند الولادة،وقد تتوقف عن النمو لفترة من الوقت، ولكنها تبدأ بعد ذلك في النمو من جديد بطريقة غير مُنظَّمة،ويُسبب هذا اعتلال الشبكية عند الخُدَّج.
ما هي أعرَاض اعتلال الشبكية عند الخُدَّج؟
لا تظهر أعراض عند الصغار الذين لديهم اعتلال الشبكية عند الخُدَّج عادةً، ولذلك ينبغي أن يخضع جميع الخدَّج إلى فحص للعين للتحري عن هذا الاضطراب.
قد يحدث لدى الصغار الذين لديهم اعتلال الشبكية عند الخُدَّج:
نزف في الأوعية الدموية الصغيرة في العين
انفصال الشبكية ومشاكل في الرؤية أحيانًا
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الصغير اعتلال الشبكية عند الخُدَّج؟
إذا وُلِدَ الطفل قبل 30 أسبوعًا من عمر الحمل، أو كان وزنه أقلّ من 1.3 كيلوغرام عند الولادة، سيخضعه الأطباء إلى فحص للعين لمعرفة ما إذا كان لديه اعتلال الشبكية عند الخُدَّج،وسيُجري الأطباءُ فحوصات للعين كل 1 إلى 3 أسابيع إلى أن تنمو الأوعية الدموية في عيني الصغير بشكلٍ كاملٍ.
كيف يُعالج الأطباءُ اعتلال الشبكية عند الخُدَّج؟
لا يحتاجُ اعتلال الشبكية عند الخُدَّج إلى معالجةٍ أحيانًا،وإذا احتاجت الحالة إلى مُعالجةٍ، سيقوم الأطباءُ بالآتي:
يستخدمون العلاج بالليزر لإيقاف نمو الأوعية الدموية غير المألوفة
يحقنون دواءً
إذا كانت الشبكية عند الصغير منفصلةً، يستخدم الأطباءُ الجراحة لإعادتها إلى موضعها.