ما هي أعرَاض اعتلال الشبكية عند الخُدَّج؟

ما هي أعرَاض اعتلال الشبكية عند الخُدَّج؟

لا تظهر أعراض عند الصغار الذين لديهم اعتلال الشبكية عند الخُدَّج عادةً، ولذلك ينبغي أن يخضع جميع الخدَّج إلى فحص للعين للتحري عن هذا الاضطراب.

قد يحدث لدى الصغار الذين لديهم اعتلال الشبكية عند الخُدَّج: