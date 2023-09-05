قَد يقوم الأطفال في عمر ما قبل المدرسة الذين يعانون من عسر القراءة بالأمور الآتية:

البدء بالتحدث في وقت متأخر عن أقرانهم من الأطفال الآخرين

يواجهون صعوبة في نطق الكلمات واختيارها واستبدالها

يواجهون صعوبة في تذكر أسماء الحروف والأرقام والألوان والصُّوَر

قد يُواجه الأطفال في سنّ المدرسة الذين يُعانون من عسر القراءة صعوبة في:

مزج الأصوات

استخدام كلمات بقافية

التعرُّف إلى عدد أصوات الكلمات أو وضعها في الترتيبٍ الصحيحٍ

تجزئة الكلمات إلى أصوات

يخلط الكثير من الأطفال المصابين بعسر القراءة بين الأحرف التي تبدو متشابهة، مثل b و d، أو w و m، أو n و h.كما قد يعكسون أحرف كلمة يكتبونها، مثل كتابة on عوضًا عن no.لا تكون هذه علامة دائمًا على عُسر القراءة، حيث يرتكب العديد من الأطفال الصغار غير المصابين بعُسر القراءة هذه الأخطاء أيضًا في الصفوف الابتدائية الأولى.