ما هو عُسر القراءة؟
عسر القراءة هو أحد أنواع اضطرابات التعلم يؤدي إلى مشاكل في القراءة.
يواجه مرضى عسر القراءة صعوبة في ربط الحروف والكلمات بالأصوات التي تمثلها.
قد يبدأ الأطفال الذين يعانون من عسر القراءة بالحديث في وقت متأخر عن بقية الأطفال
وقد يواجهون صعوبةً في الكلام أو مزج الأصوات أو التعرُّف إلى الأصوات في الكلمات
وقد يرتكبون أخطاءً أو يأخذون المزيد من الوقت عندما يتهجون ويكتبون ويقرؤون بصوتٍ عالٍ
لمعرفة ما إذا كان الطفل يُعاني من عسر القراءة، سيُجري اختصاصيو المدرسة اختبارات للطفل، مثل الاختبارات الأكاديمية والاختبارات المتعلِّقة بالذكاء
لا يمكن الشفاء من عسر القراءة، ولكن سيساعد المعلمون الطفلَ على تعلم كيفية تمييز الكلمات المكتوبة
يختلف اضطراب عسر القراءة عن ضعف الذكاء (الإعاقة الذهنية).يواجه الأطفال الذين لديهم إعاقة ذهنية مشاكل في العديد من الأشياء المختلفة التي تتطلب التفكير.عادةً ما يواجه الأطفال الذين يعانون من عسر القراءة صعوبةً فقط في قراءة الكلمات والحروف.
ما الذي يُسبِّبُ عُسر القراءة
لا يعلم الأطباءُ ما الذي يُسبِّبُ عسر القراءة، ولكنهم يعلمون أنَّها تسري في العائلات عادةً.
ما هي أعرَاض عسر القراءة؟
قَد يقوم الأطفال في عمر ما قبل المدرسة الذين يعانون من عسر القراءة بالأمور الآتية:
البدء بالتحدث في وقت متأخر عن أقرانهم من الأطفال الآخرين
يواجهون صعوبة في نطق الكلمات واختيارها واستبدالها
يواجهون صعوبة في تذكر أسماء الحروف والأرقام والألوان والصُّوَر
قد يُواجه الأطفال في سنّ المدرسة الذين يُعانون من عسر القراءة صعوبة في:
مزج الأصوات
استخدام كلمات بقافية
التعرُّف إلى عدد أصوات الكلمات أو وضعها في الترتيبٍ الصحيحٍ
تجزئة الكلمات إلى أصوات
يخلط الكثير من الأطفال المصابين بعسر القراءة بين الأحرف التي تبدو متشابهة، مثل b و d، أو w و m، أو n و h.كما قد يعكسون أحرف كلمة يكتبونها، مثل كتابة on عوضًا عن no.لا تكون هذه علامة دائمًا على عُسر القراءة، حيث يرتكب العديد من الأطفال الصغار غير المصابين بعُسر القراءة هذه الأخطاء أيضًا في الصفوف الابتدائية الأولى.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الطفل يُعاني من عسر القراءة؟
إذا لم يكن الطفل يتحسن في تعلم الكلمات بحلول منتصف أو نهاية الصف الأول الابتدائي، فينبغي على اختصاصيي المدرسة اختباره.وسوف يبحثون عن مشاكل أخرى قد تمنع الطفل من القراءة، مثل ضعف الرؤية أو السمع، أو مشاكل انفعالية.يقوم الأطباء بالأمور الآتية عادةً:
اختبارات الكلام واللغة والسمع
اختبارات الذكاء
اختبارات المهارات الأكاديمية
كيف تَجرِي مُعالَجَة عسر القراءة؟
يُعالج عسر القراءة بطرائق تعليم خاصة.تساعد هذه الطرائق الطفلَ على تعلم كيفية تمييز الكلمات.
يستخدم المدرسون تعليمات متعددة الحواس (تعليم يتضمن نشاطات السمع والبصر والحركة واللمس) لمساعدة الأطفال على:
ربط الحروف الأبجدية بالأصوات التي تمثلها (الصوتيات)
نطق الكلمات
فهم ما يقرؤونه
يجري تعليم الأطفال كيفية إصدار الأصوات، مثل مزجها لتشكيل الكلمات، وتجزئة الكلمات إلى مقاطع، وتحديد مواقع الأصوات في الكلمات.
قد تجري مساعدة الأطفال الأكبر سنًا الذين يعانون من عُسر القراءة من خلال التكنولوجيا، مثل:
الاستماع إلى الكُتب الصوتية
استخدام قارئة شاشة الحاسُوب التي تقرأ نصًا على الشاشة بصوت مرتفع
تدوينُ ملاحظات عن طريق أجهزة تسجيل رقميَّة
يُلزم القانون الأمريكي لتعليم الأفراد من ذوي الإعاقات Individuals with Disabilities Education Act IDEA المدارسَ الحكومية بتوفير التعليم المجاني والمناسب للأطفال الذين يُعانون من عسر القراءةينبغي توفير التعليم بأقل قدر ممكن من التقييد، وضمن وسط متنوع بأكبر قدر(يعني ذلك الوسط الذي يُتيح للطفل فرصة كبيرة للتفاعل مع أقرانه غير المصابين بالاضطراب)، وأن يتمتع الأطفال بحق الوصول المتساوي إلى موارد المجتمع.