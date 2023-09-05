الإعاقة الذهنية هي مشكلة في الدماغ تؤدي إلى انخفاض مستوى الذكاء عن الطبيعي.ويمكن أن تحدث هذه المشكلة عند تخلُّق دماغ الجنين في الرحم.يمكن أن تكون الإعاقة خفيفة أو أكثر شدةً، ولكن يحتاج الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية عادة إلى بعض المساعدة اللقيام بالنشاطات اليومية ورعاية أنفسهم.

قد يكون لدى الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية اختلافات جسدية، مثل ملامح الوجه غير العادية

تبدأ الأعراض بالظهور عند معظم الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، حيث يكونون أبطأ في الكلام واستخدام الجمل عادةً

تنطوي المُعالَجة على أنواع مختلفة من العلاج والتعليم الخاص

للتقليل من فرصة إصابة الطفل بإعاقة ذهنية، ينبغي على الأم: