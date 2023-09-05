ما هيَ الإعاقة الذهنيَّة؟
الإعاقة الذهنية هي مشكلة في الدماغ تؤدي إلى انخفاض مستوى الذكاء عن الطبيعي.ويمكن أن تحدث هذه المشكلة عند تخلُّق دماغ الجنين في الرحم.يمكن أن تكون الإعاقة خفيفة أو أكثر شدةً، ولكن يحتاج الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية عادة إلى بعض المساعدة اللقيام بالنشاطات اليومية ورعاية أنفسهم.
قد يكون لدى الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية اختلافات جسدية، مثل ملامح الوجه غير العادية
تبدأ الأعراض بالظهور عند معظم الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، حيث يكونون أبطأ في الكلام واستخدام الجمل عادةً
تنطوي المُعالَجة على أنواع مختلفة من العلاج والتعليم الخاص
للتقليل من فرصة إصابة الطفل بإعاقة ذهنية، ينبغي على الأم:
أخذ الفولات (حمض الفوليك) قبل الحمل وفي بدايات الحمل
تجنب الكحول في أثناء الحمل
ينبغي أن تحصل المرأة على رعاية صحية جيدة في أثناء الحمل
الحصول على جميع اللقاحات اللازمة، خُصوصًا ضد الحصبة الألمانيَّة
ما هِيَ أسباب الإعاقة الذهنية؟
هُناك أسباب عديدة للإعاقة الذهنية،وفي معظم الأحيان، يحدث شيءٌ يُؤثِّر في دماغ الجنين المُتخلِّق قبل الولادة.ويمكن أن ينطوي هذا على:
مشاكل في الأجسام الصبغية، مثل مُتلازمة داون
اضطرابات وراثيَّة، مثل داء تاي زاكس Tay-Sachs disease
أنواع مُعيَّنة من العدوَى في أثناء الحمل
سوء التغذية الشديد في أثناء الحمل
مُعاقرة الخمرة أو عقاقير غير مشروعة مُعيَّنة أو أخذ دواء مُعيَّن في أثناء الحمل
في بعض الأحيان، تحدث الإعاقة الذهنية بسبب مشاكل في أثناء الولادة، مثل:
عدم الحصول على ما يكفي من الأكسجين في أثناء الولادة
حدوث ولادة مبكرة جدًّا (الخُدَّج)
وفي بعض الأحيان، تحدث الإعاقة الذهنية بعد الولادة.وتنطوي الأسباب على الآتي:
إصابة في الرأس
عدوى في الدماغ
سوءُ المعاملة العاطفية والإهمَال
ورم دماغيّ
ما هِيَ أعراض الإعاقة الذهنية؟
يُظهر بعض الأطفال اختلافات عند الولادة أو من بعد الولادة بفترة قصيرة، مثل:
ملامح وجه غير مألوفة أو رأس كبير أو صغير بشكل غير طبيعي
تشكُّل اليدين أو القدمين بشكل غير طبيعي
في بعض الأحيان، قد تظهر عند الأطفال علامات مشكلة صحية، مثل:
اختلاجات وضعف وتعب أو تقيُّؤ
بول برائحة غير مألوفة
فشل في الأكل والنمو بشكل طبيعي
التأخير في تعلم التدحرج والجلوس والوقوف
قد لا يُلاحِظُ الآباءُ الأَعرَاضَ حتى يُصبِح الطفل في المدرسة، ويُقارنون بينه والأطفال الآخرين في نفس العمر.قد يكون لدى الطفل:
مشاكل في اللغة، مثل البدء في وقت لاحقٍ في استخدام الكلمات أو التحدث بجمل كاملة
مشكلة في تكوين الصداقات والمهارات الاجتماعية الأخرى
مشاكل في ارتداء الثياب والقيام بمهمَّات أخرى للرعاية الذاتية
في بعض الأحيان، مشاكل سلوكية مثل نوبات الغضب المزاجية أو العدوانية، خُصوصًا إذا كان مُحبَطًا
بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سنًا، كونه ساذجًا والسماح للأطفال الآخرين باغتنام هذه الفرصة
في بعض الأحيان،، اضطراب في الصحة النفسية مثل القلق أو الاكتئاب، خُصوصًا إذا تعرَّض الطفل إلى التنمُّر أو كان يدرك أنَّه مختلف
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الطفل لديه إعاقة ذهنيَّة؟
كجزء من الفحوصات المنتظمة للطفل، سوف يطرح الأطباء أسئلة للتحقق من أن الطفل ينمو كما هو متوقع.إذا اشتبه الأطباء بإعاقة ذهنية، سوف يطلبون منه الخضوع إلى:
اختبارات الذكاء
اختبارات مهارات التحدث والمهارات الاجتماعية والحركية
وإذا كان لدى الطفل إعاقة ذهنيَّة، سيُحاولون معرفة السبب،قد يقوم الأطباءُ بالإجراءات التالية:
الاختباراتُ الجينية
اختبارات البول والدم
الأشعَّة السِّينية للعظام
كما يمكن إجراء اختبارات تصوير للدماغ، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) وتخطيط كهربية الدماغ (EEG)
كيف يُعالج الأطباء الإعاقة الذهنيَّة؟
تستنِدُ المُعالجة إلى احتياجات الطفل ونقاط القوَّة لديه.قد يعمل الأطفال مع فريقٍ من اختصاصيي الصحة والمدرسة، بما في ذلك:
طبيب الرعاية الأولية (مثل طبيب الأطفال)
عامل اجتماعي واختصاصي الطب النفسي لتقديم المشورة
اختصاصي المعالجة بالكلام والعلاج المهني والعلاج الطبيعي لمُساعدة الاطفال على تعلم القيام بالنشاطات اليومية
أطباء متخصصون في مشاكل الدماغ والأعصاب
اختصاصيو التغذية للمساعدة على تناول الطعام الصحي
كادر مختصّ من المدرسين التعليميين
في الولايات المتحدة، يُلزِمُ القانون الاتحاديّ لتعليم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصَّة المدارسَ الحكوميَّة باختبار الأطفال حول الإعاقة الذهنيَّة.كما يُلزِمُ المدارس أيضًا بتوفير التعليم المجاني والمناسب للأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية.