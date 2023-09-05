ما هو اضطراب نقص الانتِباه وفرط النَّشاط؟
اضطراب نقص الانتِباه وفرط النَّشاط هو اضطراب في الدِّمَاغ يجعل من الصعب التركيز والانتباه والتوقُّف عَن الحركة،ويُؤدِّي هذا الاضطراب إلى مشاكل في أداء الواجبات المدرسية أو المنزليَّة عادةً.
ويُمكن أن تكُون أعراضة خفيفةً أو شديدةً.يُمكن أن تُؤدِّي أماكِن مُعيَّنة (مثل المدرسة) إلى تفاقُم الأعراض.
يبدأ اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط في مرحلة الطفولة ، وغالبًا ما يكون بعمر 4 سنوات
يزول اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط مع تقدم الأطفال في السن أحيانًا، ولكن تستمر المشاكل في الحدوث عندَ العديدين في عمر البلوغ.
يُواجه الأطفال الذين لديهم هذا الاضطراب مشاكل في الانتباه ويكون نشاطهم مُفرطاً.
كما يُعاني العديد من الأطفال الذين لديهم اضطراب نقص الانتِباه وفرط النَّشاط من اضطرابات التعلم أيضًا.
غالبًا ما تكُون الأدوية مفيدة مع الأطفالَ المصابين بهذا الاضطراب
ما الذي يُسبِّبُ اضطراب نقص الانتِباه وفرط النَّشاط؟
لا يعلم الأطباء بشكلٍ دقيق لماذا يُصاب الأطفال بهذا الاضطراب،ومن المحتمل أنه ينجُم عن مشاكل في كيفية تخلُّق دماغ الطفل قبل الولادة؛وفي حالات أقل شيوعًا، تُسبب المشاكل بعد الولادة اضطرابَ نقص الانتباه وفرط النشاط.
إن اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط هو مشكلة في الدماغ وليس مجرد مشكلة سلوكية.
تزدادُ فُرص الإصابة بهذا الاضطراب إذا كان الأطفال:
لديهم أقارِب يُعانون من اضطراب نقص الانتِباه وفرط النَّشاط (يسري هذا الاضطراب في العائلات)
وزن الجسم لديهم أقل من 1.4 كيلو غرام عند الوِلادة
لديهم إصابة سابقة في الرَّأس أو عدوى في الدِّماغ
تعرَّضوا إلى الرَّصاص أو الكُحول أو التَّبغ أو الكوكايين قبل الوِلادة
ما هي أعراض اضطراب نقص الانتِباه وفرط النَّشاط؟
اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط عند الأطفال
تنطوي علامات هذا الاضطراب عندَ الأطفال على:
صُعوبة في الانتباه
نشاط بدني مُفرِط
اندفاع شديد (القيام بأشياء من دون تفكير)
بالمُقارنة مع البالغين، يُواجه جميع الأطفال شيئًا من الصعوبة في الانتباه والجلوس من دُون حركة.ولكن، يواجه الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط مشاكل أكثر من الأطفال الآخرين،
تنطوي علامات الصعوبة في الانتباه على:
عدم الإصغاء عندما يكون الحديث مُوجهاً للمريض
عدم اتباع التعليمات أو إكمال المهام
تجنُّب المهامّ التي تحتاج إلى الكثير من التفكيرِ
مشكلة في تنظيم المهام
سُهولة تشتُّت الانتباه
فقدان أو نسيان الأشياء
تنطوي علامات فرط النشاط على:
تملمُل اليدين أو القدمين أو تحريك السَّاقين
النهوض عن مكان الجلوس في المدرسة أو المنزل
الجري أو التسلُّق أكثر من المُعتاد
صُعوبة في اللعب بهدوء
الحديث أكثر من المعتاد
تنطوي علامات الشخص الاندِفاعيّ على الآتي:
الصُّراخ بالإجابات قبل الانتهاء من طرح السؤال
صُعوبة في انتظار الدَّور
الحديث عندما لا يكون دور الشخص أو مُقاطعة الآخرين
يقلّ فرط النشاط عند مُعظم الأطفال الذي لديهم هذا الاضطراب عندما يكبرون في السنّ ويُصبِحون أفضل في قدرتهم على التعايُش معه.وسوف ينمو معظمهم ليُصبِحوا بالغين مُبدعِين ومُنتِجين؛ولكن يُمكن أن يزيد اضطراب نقص الانتباه وفرط النَّشاط غير المُعالَج من فُرص مُعاقرة الخمرة والإدمان على المخدِّرات أو الانتِحار.
اضطراب نقص الانتِباه وفرط النَّشاط عند البالغين
تنطوي علامات اضطراب نقص الانتِباه وفرط النَّشاط عند البالغين على:
صعوبة في التركيز
صعوبة في إنجاز المهام
التَملمُل restlessness
تقلُّبات المَزاج
نفاذ الصَّبر
صعوبة في العلاقات
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان الطفلُ يُعاني من اضطراب نقص الانتباه وفرط النَّشاط؟
يشتبِهُ الأطبَّاءُ في اضطراب نقص الانتباه وفرط النَّشاط استنادًا إلى الأعراض عندَ الطفل،ولكن لا تُوجَد أيَّة فُحوصات يُمكنها أن تُؤكِّد ما إذا كان الطفل يُعاني من هذا الاضطراب أو لا.ولكن، قد يتحرَّى الأطبَّاء عمَّا إذا كانت الأَعرَاض عند الطفل تنجُم عن مشكلةٍ أخرى في الواقع ، مثل:
كيف يُعالِجُ الأطباء اضطراب نقص الانتباه وفرط النَّشاط؟
الصراخ على الطفل أو معاقبته لا يُجدي نفعًا،وسوف يُعالِجُ الأطباءُ الطفلَ عن طريق:
تقديم المشورة حول طرائق تحسين السُّلُوك (العلاج السُّلُوكي)
الأدويَة
يستطيعُ الأطباءُ والمُرشِدُون اقتراح أشياء لمُساعدة الآباء والأطفال على التعامُل مع اضطراب قلة الانتباه وفرط النشاط.تنطوي الأشياء التي غالبًا ما تكُون مفيدةً على:
استخدام رُوتين مُعيَّن في المنزل والمدرسة
منح مكافآت صغيرة على السلوك الجيد
الالتزام بشكلٍ كبيرٍ بالسلوك الذي يتوقَّعه الشخص
التنسيق مع المعلمين للحصول على واجِبات ودروس أقصر في المدرسة
قد يحتاج الطفل الذي يُعاني من اضطراب نقص الانتباه وفرط النَّشاط إلى مُساعدة خاصَّة في المدرسة.في الولايات المتحدة، يُلزِمُ القانون الاتحاديّ لتعليم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصَّة المدارسَ الحكوميَّة بتأمين تعليمٍ مجانِّي ومُناسِب للأطفالِ الذين يُعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النَّشاط.
أدوية اضطراب نقص الانتباه وفرط النَّشاط، مثل ريتالين® والأدوية المُشابِهة التي تحفز الدِّماغ في الواقع.وقد يعتقد الآباء أنَّه جرى بالفعل تنبيه أطفالهم بشكلٍ كبيرٍ،ولكنَّ هذه الأدوية تُنبِّهُ أجزاءَ الدماغ التي تساعد الطفل على الانتباه.
يُمكن أن يكون للأدوية المُنبِّهة تأثيرات جانبية مثل:
عدم القدرة على النوم
ضعف الشَّهية (قد يتناول الأطفال القليل من الطعام ويتوقَّفون عن النمو بشكلٍ صحيح)
تسرع معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم
للتقليلِ من التأثيراتِ الجانبيَّة، قد يقترِحُ الطبيبُ التوقُّف عن أخذ الدواء في نِهاية الأسبُوع وفي أثناء الإجازات المدرسية.