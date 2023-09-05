ما هو اضطراب نقص الانتِباه وفرط النَّشاط؟

ما هو اضطراب نقص الانتِباه وفرط النَّشاط؟

اضطراب نقص الانتِباه وفرط النَّشاط هو اضطراب في الدِّمَاغ يجعل من الصعب التركيز والانتباه والتوقُّف عَن الحركة،ويُؤدِّي هذا الاضطراب إلى مشاكل في أداء الواجبات المدرسية أو المنزليَّة عادةً.

ويُمكن أن تكُون أعراضة خفيفةً أو شديدةً.يُمكن أن تُؤدِّي أماكِن مُعيَّنة (مثل المدرسة) إلى تفاقُم الأعراض.