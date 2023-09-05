ما هي أعراض اضطراب طيف التوحُّد؟

ما هي أعراض اضطراب طيف التوحُّد؟

تظهر عند الأطفال المصابين بهذا الاضطراب العديد من الأعراض المختلفة.وتختلف شدَّة الأَعرَاض بين شخصٍ وآخر.ولكنَّ دائمًا ما تنطوي الأعراض المختلفة على شيئين:

مشكلة في التواصل والتفاعل مع الأشخاص

سلوكيات أو اهتمامات أو نشاطات مُتكرِّرة وغير مألوفة

تبدأ هذه الأَعرَاض في سن مبكرة، وغالبًا عندما يكون الطفل مُجرَّد صغير،ولكن قد لا يتعرَّف الآباء والأطباءُ إلى الأَعرَاض إلَّا إذا قام الآباءُ بالتفكير بأشياء حدثت مع أطفالهم في الماضي.

بالنسبة إلى الصِّغار، تنطوي مشاكل التواصُل على الآتي:

يرفضون الاحتضان

لا يقُومون بالتواصُل البصريّ

بالنسبة إلى الأطفال الأصغر سنًا، تنطوي مشاكل التواصل والتفاعل على الآتي:

التباطؤ في بدء الحديث أو عدم تعلم الكلام مطلقًا

تجنُّب التواصل البصري عند التحدث إلى شخصٍ ما

تكرار كلمات قالها آخرون

التحدُّث بإيقاع صوتيّ وطبقة صوت بشكلٍ مُختلف عن الآخرين

عدم القدرة على معرفة ما إذا كان شخص هذا الاضطراب يشعر بالسعادة أو الغضب أو الحزن من خلال تعابير الوجه أو لغة الجسد لديه

عَدم مُشاركة الأفكار والمشاعر مع الآخرين

عدم الاهتمامم بتكوين صداقات

تفضيل اللعب بمُفرَدِهم

تنطوي أعراض السُّلُوك والنشاط على الآتي:

الانزعاج الشديد عند حدوث أي تغيير، مثل الحصول على طعام وألعاب وملابس جديدة

الانزعاج الشديد بسبب نكهاتٍ وروائِح أو بنى مواد مُعيَّنة

الاهتِزاز ورفرفة اليدين أو الدَّوَران

ضرب الرَّأس أو عضّ الجسم

تكرار أفعال مُعيَّنة، مثل مُشاهدة الفيلم ذاته مراراً وتكراراً أو تناول نفس الطعام في كل وجبة

اهتِمامات غير مَألوفَة، مثل الاهتمام الشديد بالمكنسة الكهربائية أو مِروَحة السَّقفِ

يُعاني العديد من أشخاص اضطراب طيف التوحُّد من الإعاقة الفكريَّة واضطرابات التعلُّم.تكون درجاتهم أقل في الاختبارات اللفظية بالمُقارنة مع نواحٍ أخرى عادةً.