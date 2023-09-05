ما هو اضطراب طيف التوحُّد؟
طيفُ اضطراب التوحُّد هُو اضطراب في الدِّمَاغ يُؤثِّرُ في كيفية تفاعُل وتواصُل الأشخاص مع الآخرين.
يُعاني أشخاص اضطراب طيف التوحُّد من مشاكل في التحدُّث مع الآخرين والتواصُل معهم.كما تكون لديهم سُلوكيات غير مَألوفَة أيضًا.تشير كلمة التوحد إلى طيف كامل من المشاكل ذات الصلة،ولذلك يستخدم الأطباء مُصطلح اضطرابات طيف التوحُّد.
يكون لدى الاطفال الذين يُعانون من هذا الاضطراب سلوكيات غير مألوفة ومُتكرِّرة، وتكون اهتِماماتهم محدودة ويتَّبعون ممارساتٍ روتينية صارِمة
يبدأ الاضطراب في مرحلة الطفولة ويكون ملحوظًا قبل العام الثاني من العُمر عادةً
وقد لا يجري تشخيص حالات الأطفال الذين لديهم أعراض خفيفة إلى أن يُصبِحوا في عُمر المدرسة
يختلف اضطراب طيف التوحُّد عن ضعف الذكاء (الإعاقة الذهنية)،
وهُوَ لا ينجُم عن اللقاحات أو سُوء التربية
ما هي أعراض اضطراب طيف التوحُّد؟
تظهر عند الأطفال المصابين بهذا الاضطراب العديد من الأعراض المختلفة.وتختلف شدَّة الأَعرَاض بين شخصٍ وآخر.ولكنَّ دائمًا ما تنطوي الأعراض المختلفة على شيئين:
مشكلة في التواصل والتفاعل مع الأشخاص
سلوكيات أو اهتمامات أو نشاطات مُتكرِّرة وغير مألوفة
تبدأ هذه الأَعرَاض في سن مبكرة، وغالبًا عندما يكون الطفل مُجرَّد صغير،ولكن قد لا يتعرَّف الآباء والأطباءُ إلى الأَعرَاض إلَّا إذا قام الآباءُ بالتفكير بأشياء حدثت مع أطفالهم في الماضي.
بالنسبة إلى الصِّغار، تنطوي مشاكل التواصُل على الآتي:
يرفضون الاحتضان
لا يقُومون بالتواصُل البصريّ
بالنسبة إلى الأطفال الأصغر سنًا، تنطوي مشاكل التواصل والتفاعل على الآتي:
التباطؤ في بدء الحديث أو عدم تعلم الكلام مطلقًا
تجنُّب التواصل البصري عند التحدث إلى شخصٍ ما
تكرار كلمات قالها آخرون
التحدُّث بإيقاع صوتيّ وطبقة صوت بشكلٍ مُختلف عن الآخرين
عدم القدرة على معرفة ما إذا كان شخص هذا الاضطراب يشعر بالسعادة أو الغضب أو الحزن من خلال تعابير الوجه أو لغة الجسد لديه
عَدم مُشاركة الأفكار والمشاعر مع الآخرين
عدم الاهتمامم بتكوين صداقات
تفضيل اللعب بمُفرَدِهم
تنطوي أعراض السُّلُوك والنشاط على الآتي:
الانزعاج الشديد عند حدوث أي تغيير، مثل الحصول على طعام وألعاب وملابس جديدة
الانزعاج الشديد بسبب نكهاتٍ وروائِح أو بنى مواد مُعيَّنة
الاهتِزاز ورفرفة اليدين أو الدَّوَران
ضرب الرَّأس أو عضّ الجسم
تكرار أفعال مُعيَّنة، مثل مُشاهدة الفيلم ذاته مراراً وتكراراً أو تناول نفس الطعام في كل وجبة
اهتِمامات غير مَألوفَة، مثل الاهتمام الشديد بالمكنسة الكهربائية أو مِروَحة السَّقفِ
يُعاني العديد من أشخاص اضطراب طيف التوحُّد من الإعاقة الفكريَّة واضطرابات التعلُّم.تكون درجاتهم أقل في الاختبارات اللفظية بالمُقارنة مع نواحٍ أخرى عادةً.
كيف يستطيع الأطباء معرِفة ما إذا كان الطفل يُعاني من اضطراب طيف التوحُّد؟
سيقُوم الأطبَّاء بمُراقبة الطفل في غُرفة اللَّعِب ويطرحون أسئلةً على الآباء والمُدرِّسين،وسيقومون عادةً بإرسال الطفل إلى اختصاصيّ علم النَّفس لإجراء فُحوصات أخرى.
كما سيجري الأطباء اختبارات للدَّم أو الجينات أيضًا لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة مختلفة تسبب الأعراض عند الطفل، مثل اضطراب وراثي (مشكلة طبية وراثيَّة).
كيف تجري مُعالجة اضطراب طيف التوحُّد؟
تستمرُّ الأعراض مدى الحياة غالبًا،ويميلُ مرضى اضطراب طيف التوحُّد الذين لديهم درجات ذكاءٍ مُنخفِضة إلى الحاجة إلى المزيدِ من الدَّعم في حياتهم كبالغين.
تجري مُعالجة اضطراب طيف التوحُّد عن طريق:
المُعالجة السُّلوكيَّة لتطوير المهارات الاجتِماعيَّة
التعليم الخاصّ في المدرسة
الأدوية أحيانًا، مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية selective serotonin reuptake inhibitors، أو أدوية أخرى قد تساعد الأطفال على التوقف عن إلحاق الأذى بأنفسهم.
تُحاوِلُ بعض العائلات استخدام نُظم غذائيَّة خاصَّة أو علاجات بديلة،ولكن لا يُوجد دليل جيِّد على أنَّها مُفيدة للأطفال الذين يُعانون من اضطراب طيف التوحُّد.ينبغي استشارة الطبيب حول أيَّة علاجات يأخذها الأهل في الاعتبار.