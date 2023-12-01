ما هي مُتَلاَزِمَةُ مَوت الرَّضيعِ المفاجئ؟
مُتلازمة موت الرضع المفاجئ sudden infant death syndrome هِيَ موت غير متوقع لرضيعٍ بدا سليمًا مسبقًا،ويحدث الموت في أثناء النوم من دون سبب واضح،ولهذا السبب يُسمَّى أحيانًا الموت في المهد (crib death).
تحدث متلازمة موت الرضيع المفاجئ عند الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 4 أشهر في معظم الاحيان، ولكن يُمكن أن تحدث عند من هم في عمر عام واحد،
ولا يعلم الأطبَّاءُ ما الذي يُسبِّب هذه المتلازمة، ولكنهم يعتقدون أنَّها قد تكون مرتبطةً بطريقة ضبط دماغ الرضيع لعملية التنفس؛
وقد يساعد وضع الرضع على ظهورهم عند النوم وإبقاء الوسائد ومصدات الأمان خارج المهد على الوقاية منها.
من الشائع أن يشعر الآباء ومقدمو الرعاية بالصدمة والحزن والذنب، قد يقترح الأطباء حضور مجموعات المشورة والدعم من قبل أشخاص مُدرَّبين على مساعدة هؤلاء الآباء على تجاوز مثل هذه المحنة.
ما الذي يُسبِّبُ متلازمةَ موت الرضيع المُفاجئ؟
لا يعلم الأطباءُ بشكلٍ مؤكد ما الذي يُسبب متلازمةَ موضع الرضيع المُفاجئ،ومن المًحتَمل أنَّها تنطوي على مشاكل في أجزاء الدِّماغ التي تضبط التنفس وضربات القلب،
ولكن، يكون بعض الرضع أكثرَ ميلًا لأن تحدث لهم هذه المتلازمة، بمن فيهم الذين:
ينامون على بطونهم (الخطر الوحيد الأكبر)
ينامون في سرير آبائهم
ينامُون في أسرَّة ذات مفارش طرية جدًا
يكونون أولادًا أو ببشرة داكنة أو من الأمريكيين الأصليين
لديهم أمهات عازبات أو دون عمر 20 عامًا أو دخَّنَ السجائر أو تعاطين المخدرات التي تُباع في الشوارع في أثناء الحمل
لديهم عائلة ذات دخل منخفض
لديهم أخ أو أخت قضيا نحبهما بسبب متلازمة موت الرضيع المفاجئ
كيف يُمكن الوِقاية من متلازمة موت الرضيع المُفاجئ؟
للتقليل من خطر متلازمة موت الرضيع المُفاجئ:
ينبغي وضع الرضيع على ظهره عند أخذ قيلولة أو النوم في الليل
ينبغي استخدام مرتبة متينة في مهد الرضيع، وعدم النوم معه على أريكةٍ أو في السرير
ينبغي إبقاء الأشياء الطرية، مثل الألعاب والبطانيات والوسائد وأغطية الأسرَّة الفضفاضة، بعيدة عن الرضيع النائم
ينبغي إبقاء الرضيع بعيداً عن دخان السجائر
ينبغي أن ينام الرضيع في منطقة منفصلة عن مكان نوم الآباء، ولكن قريبة منها
إذا كان الرضيع يستخدم اللَّهاية، ينبغي أن تكون نظيفة وجافَّة عند تقديمها له في وقت النوم
ينبغي التأكُّد من أن الصغير ليس ساخنًا جدًا في أثناء نومه
ينبغي عدم الاعتماد على جهاز مراقبة الصغير للوقاية من متلازمة موت الرضيع المفاجئ.
هل تتوفر موارد للآباء الذين فقدوا رضيعًا بسبب متلازمة موت الرضيع المفاجئ؟
يُعدُّ تقديمُ المشورة والدَّعم من الأطباء والممرضين المُدرَّبين تدريبًا خاصًّا والآباء الآخرين، الذين فقدوا رضيعاً نتيجة حدوث متلازمة موت الرضيع المفاجئ SIDS، أمرًا مهمًا في مساعدة الوالدين على التعامل مع المأساة. يمكن أن يوصي المتخصصون بقراءة مواد، وتصفح مواقع على الويب (مثل المعهد الأمريكي لمتلازمة موت الرضيع المفاجئ)، ومجموعات الدعم لمساعدة الآباء.