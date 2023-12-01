ما الذي يُسبِّبُ متلازمةَ موت الرضيع المُفاجئ؟

ما الذي يُسبِّبُ متلازمةَ موت الرضيع المُفاجئ؟

لا يعلم الأطباءُ بشكلٍ مؤكد ما الذي يُسبب متلازمةَ موضع الرضيع المُفاجئ،ومن المًحتَمل أنَّها تنطوي على مشاكل في أجزاء الدِّماغ التي تضبط التنفس وضربات القلب،

ولكن، يكون بعض الرضع أكثرَ ميلًا لأن تحدث لهم هذه المتلازمة، بمن فيهم الذين: