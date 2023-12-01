ما هِيَ مَشاكل التغذية؟
تنطوي مشاكل التغذية عند الرُّضَّع والأطفال الصغار على مشاكل تناول الطعام أو التقيُّؤ أو الحصول على الكمية الخاطئة من الطعام (القليل جدًا أو الكثير جدًا من الطعام).
تنطوي مَشاكل التغذية الشائعة على:
التنخُّع
التقيُّؤ
فَرطُ التغذية
نقص التغذية
مشاكلُ التغذية شائعةٌ وتكون بسيطةً عادةً، ولكن قد يحتاج الرضيع أو الطفل إلى تفحصه من قبل الطبيب أو معالجته في المستشفى أحيانًا.
ما هو التنخُّع؟
التنخُّع spitting up هو عندما يخرج الحليب الاصطناعي أو حليب الثدي الذي بلعه الصغير مباشرةً ويتدفق من فمه أو أنفه،ويكون التدفق بطيئًا عادةً وليس قويًّا مثلما يحدث عند التقيُّؤ.
يُعدُّ التنخُّع طبيعيًا عندَ الرضع،
حيث يتنخَّع جميع الرضع تقريبًا ويتوقفون عن هذا في عمر 12 شهرًا دائمًا تقريبًا.
يحدث التنخُّع لأن الطفل لا يستطيع الجلوس بعد تناول الطعام، ولأن الصمام الذي يُبقي الطعام في المعدة يكون ضعيفًا،
يُسمَّى التنخُّع الذي يُسبِّبُ ألمًا للرضيع أو لا يزول أو يحول دُون أن يأكل يكتسب وزنًا الارتجاع الحمضي (الارتجاع المعدي المريئي gastroesophageal reflux)، وقد يحتاج الصغير إلى دواء لمُعالجته.
ينبغي الذهاب إلى الطبيب مُباشرةً إذا كان تنخُّع الصغير بلونٍ أخضر أو مُدمَّى أو يجعله يسعل أو يختنق.
كيف يُمكن الوِقاية من التنخُّع؟
للحيلولة دُون تنخُّع الرضع:
ينبغي إطعامهم قبل أن يصبحوا جائعين فعليًا
ينبغي جعلهم يتجشؤون كل 4 إلى 5 دقائق عند تغذيتهم
ينبغي حملهم في وضع عمودي في أثناء التغذية وبعدها
ينبغي التأكد من أن حلمة زجاجة الإرضاع تسمح بإخراج بضع قطرات فقط مع الضغط أو عندما تكون مقلوبة رأسًا على عقب.
ما هُوَ التقيُّؤ؟
التقيُّؤ هو رُجوع قسريّ للطعام في المعدة إلى حلق الرضيع أو الطفل،وينجُم معظم حالات التقيُّؤ عند الرضع والأطفال عن فيروس في المعدة.
يُعدُّ التقيُّؤ علامة على مرضٍ أو مشكلة، حيث من النَّادر أن يتقيَّأ الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين أسبوعين و4 أشهر من دون سبب،
ويزول معظم التقيؤ من تلقاء ذاته ومن دون معالجةٍ.
إذا كان الصغير يتقيَّأ، يُعطى كميات صغيرةٍ من السوائل لعدة مرات،
حيث يُمكن أن يُسبب التقيؤ الشديد التجفافَ، وهو عدم عدم وجود ما يكفي من الماء في الجسمِ.
ينبغي استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان الطفل يتقيَّأ ولديه أيَّة من هذه العلامات التحذيريَّة:
ألم شديد في البطن
يتقيأ السوائل التي يشربها
حُمَّى شديدة
يشعر بالضَّعف والتَّعب في أنحاء جسمه
يتقيَّأ لأكثر من 12 ساعةً
يكون القيء بلون أخضر أو مُدمَّى
لا يتبوَّل لمدة 8 ساعات
ما هُوَ فرط التغذية؟
فَرطُ التغذية overfeeding للطفل هُوَ إعطاء المزيد من الطعام أكثر ممَّا يحتاج إليه ليكون بصحة جيدةٍ وينمُو،ويُمكن أن يُسبب هذا التنخُّع أو الإسهال (براز مائي رخو متكرر)، أو زيادة الوزن أو البدانة.
للوقاية من فرط التغذية:
ينبغي على الأم ألَّا تُطعِم صغيرها تلقائيًا لأنَّه يبكي فقط، بل عليها البحث عن سبب آخر للبكاء
ينبغي عدم إعطاء الصغير زجاجة الإرضاع كنشاطٍ أو السماح بأن تكون بين يديه طوال الوقت
ينبغي عدم مُكافأة السُّلُوك الجيد بالطعام
ينبغي عدم جعل الصغير ينهي طعامه عندما لا يكون جائعًا
ما هُوَ نقص التغذية؟
نقص التغذية (underfeeding) هُو عدم إعطاء الطفل ما يكفي من الطعام لكي يكون بصحة جيدة وينمو.وهُوَ يحدث إذا كان الصغير نيقًا أو صعبَ الإرضاء إلى حد كبير بحيث يمكن تغذيته، أو لديه صعوبة في المص أو البلع.
قد يُعاني الطفل الذي لديه نقص في التغذية من فشل النمو،
وللتأكُّد من أن الصغير يحصل على الكمية الصحيحة من المواد المغذية، ينبغي دائمًا مزج الحليب الاصطناعي بحسب التعليمات.
يُمكن أن تُساعد وكالات المجتمع المحلي، مثل برنامج النساء والرضَّع والصغار Women, Infant, and Children (WIC) program، الآباءَ على شراء الطعام والحليب الاصطناعي وتعلُّمَ الطرائق الأفضل لمزج الحليب الاصطناعي وتغذية صغارهم.
إذا كان لدى الصغير نقص شديد في الوزن، قد يقوم الأطباء برعايته في المستشفى للتأكُّد من أنه يكتسب وزنًا.