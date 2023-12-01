تنطوي مشاكل التغذية عند الرُّضَّع والأطفال الصغار على مشاكل تناول الطعام أو التقيُّؤ أو الحصول على الكمية الخاطئة من الطعام (القليل جدًا أو الكثير جدًا من الطعام).

تنطوي مَشاكل التغذية الشائعة على:

التنخُّع

التقيُّؤ

فَرطُ التغذية

نقص التغذية

مشاكلُ التغذية شائعةٌ وتكون بسيطةً عادةً، ولكن قد يحتاج الرضيع أو الطفل إلى تفحصه من قبل الطبيب أو معالجته في المستشفى أحيانًا.