التسنين أو الإثغار teething هو المرحلة التي تبدأ فيها أسنان الرضع بالخروج عبر اللثة،

ويظهر السن الاوَّل عند معظم الرضع عندما يبلغون عمر 6 أشهر تقريبًا،

وفي عمر 3 سنوات، تظهر جميع الأسنان العشرين عند معظم الصغار.

يكون الرضع في مرحلة التسنين نيقين عادةً، ولكن بالرغم ممَّا يظنه الكثير من الأشخاص، لا يُسبب التسنين حُمَّى،

وينبغي الاتصال بالطبيب إذا كان الرضيع نيقًا جدًا أو لديه حمَّى أعلى من 37.8 درجة مئوية، حيث قد يكون مريضًا وليس الأمر مجرَّد تسنين.