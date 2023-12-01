ما هُوَ التسنين؟
التسنين أو الإثغار teething هو المرحلة التي تبدأ فيها أسنان الرضع بالخروج عبر اللثة،
ويظهر السن الاوَّل عند معظم الرضع عندما يبلغون عمر 6 أشهر تقريبًا،
وفي عمر 3 سنوات، تظهر جميع الأسنان العشرين عند معظم الصغار.
يكون الرضع في مرحلة التسنين نيقين عادةً، ولكن بالرغم ممَّا يظنه الكثير من الأشخاص، لا يُسبب التسنين حُمَّى،
وينبغي الاتصال بالطبيب إذا كان الرضيع نيقًا جدًا أو لديه حمَّى أعلى من 37.8 درجة مئوية، حيث قد يكون مريضًا وليس الأمر مجرَّد تسنين.
ما هي أعرَاض التسنين؟
بالنسبة إلى الرضيع في مرحلة التسنين:
يبكي ويكون نيقًا أكثر من المألوف
لا ينام بشكلٍ جيد
يأكل بشكل أقل المألوف
يسيل لعابه (الروال)
تكون لثته حمراء
يمضغ الأشياء
كيف يُمكن معالجة أعراض التسنين؟
لمساعدة الرضيع على الشعور بالمزيد من الراحة، ينبغي على الأم:
إعطاء الرضيع شيئًا آمنًا ليمضغه، مثل لعبة خاصة بمرحلة التسنين تكون متينةً أو حلقات للتسنين (عضاضات) مملوءة بهلام
تدليك لثة الرضيع بإصبعها أو بقطعة ثلج
إعطاء الرضيع مسكنًا للألم، مثل أسيتامينوفين أو إيبوبروفين، إذا كان يشعر بانزعاج شديد
ينبغي عدم استخدام الهلام الخاص بالتسنين، فهو لا يفيد بشكل كبير، وقد يحتوي على البنزوكايين benzocaine الذي يُسبب مشاكل خطيرة عند بعض الرضع.