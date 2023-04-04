ما هو جدري القردة؟
جدري القردة هو العدوى الناجمة عن فيروس جدري القردة.فيروس جدري القردة هو جزء من عائلة الفيروسات نفسها التي ينتمي إليها الفيروس المُسبِّب للجدري.ولكن، يكون جدري القردة أقل خطورة من الجدري.لا يرتبط جدري القردة بجدري الماء.
يمكن أن يُسبب جدري القردة طفحًا يبدو مثل البثور أو الفقاعات
تستمر الأَعراض عادةً من 2 إلى 4 أسابيع
يمكن لجدري القردة أن ينتشر إلى أي شخص من خلال المخالطة الوثيقة والشخصية
في معظم الحالات لا يحتاج جدري القردة إلى معالجة محددة، ولكن تُعالج بعض الحالات بالأدوية
يتوفر لقاح للوقاية من جدري القردة
نادرًا ما يكون جدري القردة مميتًا
في العام 2022، جرى الإبلاغ عن إصابات بهذا المرض في البلدان التي لا تحتوي عادةً على حالات عدوى، ولكن عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة قد انخفض بشكل كبير منذ الذروة في أغسطس 2022.قبل عام 2022، كان جدري القردة يُسبب أمراضًا في وسط وغرب أفريقيا بشكل أعظمي.
ما هِي أعراضُ جدري القردة؟
الطفح الجلدي هو العرض الأكثر شيوعًا لجدري القردة.يتسم طفح جدري القردة:
قد يكون مُؤلماً أو حاكًا
يبدأ كبقعٍ مُسطحة حمراء
يتحول إلى نفاطات بارزة تشبه البثور
غالبًا ما يبدأ على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم
كما قد يظهر على اليدين، أو القدمين، أو الصدر، أو الوجه، أو الفم
يتقشر ويتوسف قبل الالتئام
قد تحدث أعراض أخرى قبل، أو في أثناء، أو بعد ظهور الطفح الجلدي
الحُمَّى
قَشعريرة
الصداع
ألم العضلات
وجع الظهر
شُعور بالتعب الشديد
تورم العقد اللمفية (يُسمى أحيانًا "الغدد المتورمة")
قد تبدأ الأَعرَاض من بعد أسبوع إلى ثلاث أسابيع من التقاط العدوى.يمكن للشخص المصاب أن ينقل العدوى إلى شخص آخر اعتبارًا من ظهور الأعراض.تنعدم القدرة على نشر الفيروس حالما تتقشر جميع الآفات، وتسقط القشرة، ويظهر جلد سليم في مكانها.عادةً ما يستغرق ذلك فترة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
صورة من المملكة المتحدة.وكالة الأمن الصحي.
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
صورة من المملكة المتحدة.وكالة الأمن الصحي.
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
صورة من المملكة المتحدة.وكالة الأمن الصحي.
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
صورة من المملكة المتحدة.وكالة الأمن الصحي.
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
الصورة مأخوذة من شبكة الأمراض المعدية ذات العواقب الخطيرة التابعة لخدمات الصحة الوطنية في إنجلترا (NHS).
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
الصورة مأخوذة من شبكة الأمراض المعدية ذات العواقب الخطيرة التابعة لخدمات الصحة الوطنية في إنجلترا (NHS).
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
RICHARD USATINE MD / SCIENCE PHOTO LIBRARY
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
صورة من المملكة المتحدة.وكالة الأمن الصحي.
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
صورة من المملكة المتحدة.وكالة الأمن الصحي.
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
صورة من المملكة المتحدة.وكالة الأمن الصحي.
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
صورة من المملكة المتحدة.وكالة الأمن الصحي.
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
الصورة مأخوذة من شبكة الأمراض المعدية ذات العواقب الخطيرة التابعة لخدمات الصحة الوطنية في إنجلترا (NHS).
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
الصورة مأخوذة من شبكة الأمراض المعدية ذات العواقب الخطيرة التابعة لخدمات الصحة الوطنية في إنجلترا (NHS).
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
RICHARD USATINE MD / SCIENCE PHOTO LIBRARY
كيف يَستطيعُ الأطباءُ معرِفة ما إذا كان الشخصيُ يُعاني من جدري القردة؟
إذا كان لدى الشخص طفح جلدي يشبه طفح جدري القردة، فسوف يطلب الطبيب إجراء اختبارٍ للكشف عن جدري القردة.
يُجرى الاختبار على عينات من الطفح الجلدي.
كما قد يُجري الشخص اختبارًا دمويًا.
كيف يُعالجُ الأطباءُ جدري القردة؟
يتعافى معظمُ الأشخاص بشكل كامل في غضون 2 إلى 4 أسابيع بدون علاج.
قد يُعالج الأطباء الأعراض بالأدوية المسكنة، والسوائل، ويعتنون بالجروح للمساعدة على الشعور بمزيد من الراحة.
قد تُعطى الأدوية التي تُستَعمل في علاج الجدري للأشخاص الذين يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بحالة شديدة من جدري القردة.على سبيل المثال، قد تُعطى الأدوية للأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي.
كيف يُمكن الوِقاية من جدري القردة؟
يتوفر لقاح للوقاية من جدري القردة.
ينبغي الحصول على اللقاح إذا تعرض الشخص لجدري القردة.
يكون بعضُ الأشخاص معرَّضين لخطرٍ أكبر للإصابة بجدري القردة بالمقارنة مع أشخاص آخرين.ينبغي تطعيم الأشخاص الأكثر عرضةً للخطر، بما في ذلك الأشخاص الذين:
جرى التعرُّف إليهم من قبل مسؤولي الصحة العامة على أنَّهم خالطوا مصابًا بجدري القردة
مارسوا الجنس مع شخص جرى تشخيص إصابته بجدري القردة خلال الأسبوعين الماضيين
كان لديهم شركاء جنسيين متعددين في الأسبوعين الماضيين في منطقة ينتشر بها جدري القردة
يعملون في وظائف قد تعرضهم لجدري القردة، مثل بعض العاملين في المختبرات أو العاملين في مجال الرعاية الصحية
إذا كان ينبغي حصول الشخص على اللقاح، فينبغي سؤال الطبيب أو مؤسسة الرعاية الصحية المحلية عن مكان العثور على اللقاح.
إذا كان الشخص مصابًا بجدري القردة، فينبغي عليه:
البقاء في المنزل وبعيدًا عن الآخرين إلى أن تتشكَّل طبقة جديدة من الجلد في مكان ظهور التقشرات
تجنب المخالطة الجسدية المباشرة مع الأشخاص الآخرين والحيوانات
عدم مشاركة الأشياء الشخصية، مثل بياضات الأسرة، أو المناشف، أو الملابس، أو كؤوس الشراب، أو أدوات الطعام
تنظيف وتعقيم الأسطح والأشياء التي تتعرض للمس كثيرًا
ارتداء قناع وجهي عند وجود ضرورة للاختلاط بالآخرين