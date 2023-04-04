جدري القردة هو العدوى الناجمة عن فيروس جدري القردة.فيروس جدري القردة هو جزء من عائلة الفيروسات نفسها التي ينتمي إليها الفيروس المُسبِّب للجدري.ولكن، يكون جدري القردة أقل خطورة من الجدري.لا يرتبط جدري القردة بجدري الماء.

يمكن أن يُسبب جدري القردة طفحًا يبدو مثل البثور أو الفقاعات

تستمر الأَعراض عادةً من 2 إلى 4 أسابيع

يمكن لجدري القردة أن ينتشر إلى أي شخص من خلال المخالطة الوثيقة والشخصية

في معظم الحالات لا يحتاج جدري القردة إلى معالجة محددة، ولكن تُعالج بعض الحالات بالأدوية

يتوفر لقاح للوقاية من جدري القردة

نادرًا ما يكون جدري القردة مميتًا

في العام 2022، جرى الإبلاغ عن إصابات بهذا المرض في البلدان التي لا تحتوي عادةً على حالات عدوى، ولكن عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة قد انخفض بشكل كبير منذ الذروة في أغسطس 2022.قبل عام 2022، كان جدري القردة يُسبب أمراضًا في وسط وغرب أفريقيا بشكل أعظمي.