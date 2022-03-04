ما هي كثرة الوحيدات العدوائية؟
داء كثرة الوحيدات العدوائية infectious mononucleosis هو العدوى الفيروسية الأكثر شُيُوعًا عندَ المراهقين والشباب.
تنتشر كثرة الوحيدات العدوائية عن طريق الاتصال الوثيق مع أشخاص مصابين، مثل التقبيل
تشتمل الأَعرَاضُ على التهاب الحلق الشديد والتعب الشديد وتورّم العقد اللمفية في الرقبة
يشعر المصابون بها بالتحسُّن عادةً بعد نَحو أسبوعين، ولكن قد يشعر بعض الأشخاص بالتعب الشديد لأسابيع أو حتى أشهر
يخفّف استعمال الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين الحُمَّى والأوجاع
ما الذي يُسبِّبُ كثرة الوحيدات العدوائية؟
تنجم كثرة الوحيدات العدوائية عن فيروس إبشتاين بار، وهو أحد أنواع فيروسات الهربس.تُعدُّ العدوى بفيروس إبشتاين- بار (EBV) من الحالات الشائعة، ولكن لا تحدث كثرة الوحيدات العدوائية عند كل من يُصاب بهذا الفيروس.لا يُعاني الكثير من الأشخاص المصابين بالفيروس من أيَّة أعراض أو تكون الأعراض خفيفة.
ما هي أعرَاضُ كثرة الوحيدات العدوائية؟
تشمل الأعراض على:
التعب الشديد - يكون شديدًا خلال الأسابيع 2 إلى 3 الأولى عادة
حمَّى، تصل إلى حوالى 39.4 درجة مئوية
التهاب الحلق الشديد - قد يكون هناك قيح في الجزء الخلفي من الحلق
تورُّم العُقَد اللِّمفِية، خُصُوصًا في الرقبة (العُقَد اللِّمفِية هي أجزاء صغيرة من الجهاز المناعي، على شكل حبة الفاصولياء، تساعد على مكافحة العدوى)
قَد يظهر لدى المريض واحد أو أكثر من هذه الأَعرَاض:
يُعاني حَوالى نصف المصابين بكثرة الوحيدات العدوائية من ضخامة الطحال؛والطحال هو عضو على الجانب الأيمن من البطن، أسفل الأضلاع مباشرة.وهو بحجم قبضة اليد تقريبًا.يقوم الطحال بصنع خلايا الدَّم التي تساعد الجهاز المناعي، كما يتخلص من خلايا الدم القديمة أو غير الطبيعية.يكون الطحال أكثر ميلاً للانفجار إذا أصيب البطن في أثناء تورُّمه.
إذا كانت كثرة الوحيدات العدوائية شديدةً جدًّا، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تعداد الدَّم ومشاكل في الكبد والقلب والأعصاب.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لديَّ كثرة الوحيدات؟
قد يشتبه الأطباءُ في وجود كثرة الوحيدات العدوائية من الأعراض، خُصوصًا إذا كانت العُقَد اللِّمفِية متورِّمة في الرقبة.يقوم الأطبَّاءُ باختبارات دموية للتأكُّد من التشخيص؛
كيف يُعالج الأطباءُ كثرة الوحيدات العدوائية؟
لا توجد أدوية تشفي من كثرة الوحيدات العدوائية.ولا تفيد الأدوية المُضادَّة للفيروسات.يقوم الأطباء بما يلي:
يطلبون من المريض أن يستريح لمدة أسبوع أو أسبوعين، عندما يكون أكثر شعورًا بالتعب والضعف
يُعدُّ دواء أسيتامينوفين أو إيبوبروفين فعَّالين في تخفيف الحُمَّى والألَم.
يحتاج المريضُ إلى استعمال الستيرويدات القشريَّة إذا كانت اللوزتان متورِّمتين ومؤلمتين بشكلٍ شديد، بحيث توجد صعوبة في البلع أو التنفُّس
بعدَ مرور أسبوعين، وعندما يبدأ المريضُ في التحسُّن، يمكن أن يكونَ أكثر نشاطًا - فقط لا ترفع أيّ شيء ثقيل أو تمارس رياضة احتكاكية (مثل كرة القدم) حتى يخبرك الطبيب بأنّ الطحالَ عاد إلى حجمه الطبيعي.