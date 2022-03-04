تشمل الأعراض على:

التعب الشديد - يكون شديدًا خلال الأسابيع 2 إلى 3 الأولى عادة

حمَّى، تصل إلى حوالى 39.4 درجة مئوية

التهاب الحلق الشديد - قد يكون هناك قيح في الجزء الخلفي من الحلق

تورُّم العُقَد اللِّمفِية، خُصُوصًا في الرقبة (العُقَد اللِّمفِية هي أجزاء صغيرة من الجهاز المناعي، على شكل حبة الفاصولياء، تساعد على مكافحة العدوى)

قَد يظهر لدى المريض واحد أو أكثر من هذه الأَعرَاض:

يُعاني حَوالى نصف المصابين بكثرة الوحيدات العدوائية من ضخامة الطحال؛والطحال هو عضو على الجانب الأيمن من البطن، أسفل الأضلاع مباشرة.وهو بحجم قبضة اليد تقريبًا.يقوم الطحال بصنع خلايا الدَّم التي تساعد الجهاز المناعي، كما يتخلص من خلايا الدم القديمة أو غير الطبيعية.يكون الطحال أكثر ميلاً للانفجار إذا أصيب البطن في أثناء تورُّمه.

إذا كانت كثرة الوحيدات العدوائية شديدةً جدًّا، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تعداد الدَّم ومشاكل في الكبد والقلب والأعصاب.