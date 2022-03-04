ما الذي يُسبّب عدوى فيروس الهربس البسيط؟

ما الذي يُسبّب عدوى فيروس الهربس البسيط؟

يوجد نوعان من فيروس الهربس البسيط؛وكلاهما ينتشر عن طريق المخالطة الجسدية مع شخص مصاب.

ينتشر فيروسُ الهربس البسيط بسهولة كبيرة، بما في ذلك من خلال:

اللمس

التقبيل

الممارسة الجنسية

مشاركة الأشياء، مثل المناشف أو شفرات الحلاقة، مع شخص مصاب

يكون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بعدوى الكلى في الحالات التالية:ولكن ، يمكن للأشخاص المصابين بالعدوى أن ينشروا الفيروس أحيانًا عندما لا يكون لديهم قرحات.

إذا كانت المرأة حاملاً ولديها الهربس في المهبل أو حوله، قد تنقل العدوى للجنين في أثناء الولادة، حتّى لو لم يكن لديها قرحات.