بعد الإصابة بالجدري المائي أو الحُماق، يبقى الفيروس الذي يسبّبه في الجسم طوالَ الحياة.وإذا عاد الفيروس إلى النشاط مجدّدًا، يُصاب الشخص بالهربس النطاقي.
ما هو الهِربِس النُطاقِيّ؟
الهِربِس النُطاقِيّ هو عدوى فيروسية تسبِّبُ طفحًا مؤلمًا مكوّنًا من بثور مملوءة بالسائل.
وإذا تنشّط فيروس الحُماق، ينتقل إلى الجلد حيث يُسبِّبُ قرحات مؤلمة
لا يعلم الأطباء ما الذي يجعل الفيروس ينشط مجدّدًا، ولكن يحدث ذلك أحيانًا عندما تُضعِف الأدوية أو الأمراض الأخرى الجهاز المناعي
يكون الأشخاصُ الذين يُعانون من ضُعفٍ في جهاز المناعة أكثرَ عُرضةً للإصابة بهذه المشكلة.
يصاب الشخصُ بالهربس النطاقي مرّة واحدة فقط عادةً
لا يمكن للأدوية شفاء الهِربِس النُطاقِي، ولكن يمكن أن تُساعد مضادَّاتُ الفيروسات (الأدوية التي توقف الفيروسات) ومسكّنات الألم على الشعور بالتحسُّن
يمكن أن يقي اللقاح من الهربس النطاقي
يجب الذهابُ إلى الطبيب مباشرة إذا شكّ المريض بأنّ لدى الهربس النطاقي، لأنّ المُعالَجَة تفيد بشكلٍ أفضل عندما تبدأ في وقت مبكِّر.
ما الذي يُسبِّبُ الهِربِس النُطاقِيّ؟
بعد تخطَّي الإصابة بجدري الماء، يبقى الفيروس في جذور الأعصاب، بالقرب من العمود الفقري.في بعض الأحيان يعود الفيروس إلى نشاطه مجددًا ويسبب طفحًا جلديًا (الهربس النطاقي).يظهر الطفح على جزء الجلد المتّصل بجذر العصب المصاب بالعدوى.
بما أنّ الحُماق ينجم عن الفيروس الحماقي النطاقي varicella-zoster virus لذلك يسمّى الهِربِس النُطاقِيّ shingles أو داء الحلأ المنطقي herpes zoster.
ما هي أعرَاض الهِربِس النُطاقِيّ؟
يمكن أن يبدأَ الهِربِسُ النُطاقِيّ بالألم أو النخز أو الحكَّة في منطقة صغيرة من الجلد على جانب واحد من الجسم.وغالبًا ما تكون منطقة الصدر أو البطن.وبعدَ بضعة أيام، تشتمل الأعراضُ على:
فقاعات أو نفطات صغيرة مليئة بالسائل في منطقة واحدة من الجسم
مناطق غير موجعة، ولكنّها قد تُسبب الحكَّة أو تُصبِحُ حساسةً عند ملامستها
صداع وحمّى وشعور بالتعب في بعض الأحيان
كما قد يتأثر جزء من العصب الوجهي المؤدي إلى العين والأذن.قد تُسبّب العدوى ألمًا وبثورًا حولَ العين، وتؤثر في مدى الرؤية أحيانًا.إذا أُصيبت الأذن، فقد تسبّب الألم وصعوبة السمع.وفي بعض الأحيان، تؤدي عدوى العصب الوجهي إلى إيقاف حركة العضلات في الوجه.
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بعدَ حوالى 5 أيام من تشكل الفقاعات:
تجفُّ الفقاعات وتُشكِّل جُلبة، وقد تترك ندبات على الجلد - وإلى أن تتشكَّل هذه القشور، ينبغي الابتعاد عن الأشخاص الآخرين لتجنُّب نشر الفيروس
قد يُصاب المريضُ بعدوى بكتيريَّة من خلال خدش البثور أو بسبب وجود فقاعات بالقرب من العينين أو الأنف أو الأذنين
قد يُعاني الشخصُ من ألمٍ دائم بعدَ اختفاء الطفح الجلدي (الألم العصبي التالي للهربس postherpetic neuralgia)، وهو يحدث في نحو 1 من كلّ 10 أشخاص
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لديّ الهربس النطاقي؟
يمكن أن يعرف الأطبَّاء أنَّ لديك الهربس النطاقي بالسؤال عن الأَعرَاض وفحص الطفح.وفي بعض الأحيان، يأخذون كُشاطة من البثرة أو عيِّنة من السائل داخل البثرة لفحصها في المختبر.
كيف يعالج الأطباء الهربس النطاقي؟
يقوم الأطباء بالأمور التالية:
يصفون الأدوية المُضادَّة للفيروسات لتخفيف الأَعرَاض - تكون جدوى هذه الأدوية هي الأفضل عندما تبدأ في وقت مبكر، وذلك قبل أن تتشكّل الفقاعات أو النفطات
إعطاء المريض مُسكِّناً للألم
وضع قماشة رطبة على منطقة الطفح للتقليل من الألم والحكَّة
يطلبون من المريض تجنّب خدش البثور للوقاية من العدوى
يُرسلون المريض إلى طبيب العيون أو الأذن إذا كان الهربس النطاقي بالقرب من العين أو الأذن
كيف يُمكن الوِقاية من الهربس النطاقي؟
يمكن أن تقي اللقاحات من الحُماق وداء المنطقة shingles
أخذ لقاح جدري الماء أو الحُماق:
يحصل معظم الأطفال على جرعتين من الحماق كجزء من مجموعة اللقاحات الروتينية - في عمر 12-15 شهرًا، ومرة أخرى في عمر 4-6 سنوات
إذا كان الشخصُ مراهقًا أو شخصًا بالغًا لم يُصب بجدري الماء أو يأخذ اللقاح، ينبغي استشارة الطبيب حولَ الحصول على اللقاح
ينبغي أن يحصلَ معظم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر على لقاح الهِربِس النُطاقِيّ، حتى لو كانوا قد أصيبوا بالفعل بجدري الماء أو بالهربس النطاقي