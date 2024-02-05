ما هو الهِربِس النُطاقِيّ؟

ما هو الهِربِس النُطاقِيّ؟

الهِربِس النُطاقِيّ هو عدوى فيروسية تسبِّبُ طفحًا مؤلمًا مكوّنًا من بثور مملوءة بالسائل.

وإذا تنشّط فيروس الحُماق، ينتقل إلى الجلد حيث يُسبِّبُ قرحات مؤلمة

لا يعلم الأطباء ما الذي يجعل الفيروس ينشط مجدّدًا، ولكن يحدث ذلك أحيانًا عندما تُضعِف الأدوية أو الأمراض الأخرى الجهاز المناعي

يكون الأشخاصُ الذين يُعانون من ضُعفٍ في جهاز المناعة أكثرَ عُرضةً للإصابة بهذه المشكلة.

يصاب الشخصُ بالهربس النطاقي مرّة واحدة فقط عادةً

لا يمكن للأدوية شفاء الهِربِس النُطاقِي، ولكن يمكن أن تُساعد مضادَّاتُ الفيروسات (الأدوية التي توقف الفيروسات) ومسكّنات الألم على الشعور بالتحسُّن

يمكن أن يقي اللقاح من الهربس النطاقي

يجب الذهابُ إلى الطبيب مباشرة إذا شكّ المريض بأنّ لدى الهربس النطاقي، لأنّ المُعالَجَة تفيد بشكلٍ أفضل عندما تبدأ في وقت مبكِّر.