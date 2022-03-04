ما هي أعرَاض الحُماق؟

ما هي أعرَاض الحُماق؟

تنطوي الأَعرَاضُ الأولى على:

الحُمَّى

الصُّداع

الشعور بالتوعُّك والتَّعب ونقص الشهية

وبعدَ حوالى يوم إلى يومين من بَدء الأَعرَاض، يظهر الطفح الجلدي.يحدث ما يلي:

في البداية، يتكوَّن الطفح من بقع صغيرة مُسطَّحة وحمراء

وفي غضون 6-8 ساعات، تصبح كل بقعة بارزة لتُشكِّلَ نفطة حاكَّة مستديرة مملوءة بسائل على أرضية حمراء.

يبدأ الطفحُ الجلدي عادةً على الوجه والصدر، ثم ينتشر إلى الذراعين والساقين

قد يكون لديك بعض البقع فقط أو قد تظهر في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك باطن الفم والمهبل والمستقيم

يتوقَّف ظهور الفقاعات بعد نَحو 5 أيام عادةً

تتقشر معظمُ البثور في غضون 6 أيام، وتختفي في أقل من 20 يومًا عادة

يكون مرضى جدري الماء أكثرَ عدوى (من المرجّح أن ينشروا المرض للآخرين) في بداية المرض، ولكن يمكنهم الاستمرار في نشره حتّى بعدَ تقشّر جميع البثور.

وفي بعض الأحيان، يُصاب الأشخاص بالعدوى في الدماغ أو الرئة أو القلب بسبب جدري الماء.النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي مُعرَّضون لخطر الإصابة بمشاكلٍ خطيرة من جدري الماء.