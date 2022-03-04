ما هو الحُماق؟
الحُماق (جدري الماء) هو عدوى فيروسية، تعدّ أكثر شُيُوعًا عندَ الأطفال مقارنةً بالبالغين.
يُسبّب جدري الماء الحُمَّى وطفحًا جلديًا حاكًا بشكل بثور صغيرة بارزة أو بقع متقشّرة
تنتشر عدوى الحُماق (جدري الماء) بسهولة من شخص لآخر.
ولا تكون هذه العدوى خطيرة عندَ الأطفال الأصحاء عادةً، حيث يتحسّنون دائمًا تقريبًا دون أيّ مشاكل
ولكن، عندَ المصابين بضعف الجهاز المناعي، قد يكون جدري الماء شديدًا ومُهدِّدًا للحياة
وحتّى بعد أن تتحسّن الحالة، يبقى فيروس جدري الماء في الجسم؛
فبعدَ سنوات من التعافي من الحُماق، يمكن أن يسبِّب نفس فيروس الهربس النطاقي طفحًا جلديًا مؤلمًا بشكل فقاعات مليئة بالسائل
يمكن أن يقي لقاح جدري الماء من الإصابة بالحُماق
ما الذي يُسبب جدري الماء أو الحُماق؟
ينجم جدري الماء عن فيروس الحماق النطاقي.
ينتشر الفيروس:
من خلال الهواء، عبرَ الرذاذ عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس
من خلال لمس بثور جدري الماء
يبقى الفيروسُ في الجسم بعدَ أن يتعافى المصاب من جدري الماء.ويبقى في جذور الأعصاب، بالقرب من العمود الفقري.في بعض الأحيان يعود الفيروس إلى نشاطه مجددًا ويسبب طفحًا جلديًا (الهربس النطاقي) على جزء من الجلد متّصل بجذر العصب المصاب بالعدوى.
ما هي أعرَاض الحُماق؟
تنطوي الأَعرَاضُ الأولى على:
الحُمَّى
الصُّداع
الشعور بالتوعُّك والتَّعب ونقص الشهية
وبعدَ حوالى يوم إلى يومين من بَدء الأَعرَاض، يظهر الطفح الجلدي.يحدث ما يلي:
في البداية، يتكوَّن الطفح من بقع صغيرة مُسطَّحة وحمراء
وفي غضون 6-8 ساعات، تصبح كل بقعة بارزة لتُشكِّلَ نفطة حاكَّة مستديرة مملوءة بسائل على أرضية حمراء.
يبدأ الطفحُ الجلدي عادةً على الوجه والصدر، ثم ينتشر إلى الذراعين والساقين
قد يكون لديك بعض البقع فقط أو قد تظهر في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك باطن الفم والمهبل والمستقيم
يتوقَّف ظهور الفقاعات بعد نَحو 5 أيام عادةً
تتقشر معظمُ البثور في غضون 6 أيام، وتختفي في أقل من 20 يومًا عادة
يكون مرضى جدري الماء أكثرَ عدوى (من المرجّح أن ينشروا المرض للآخرين) في بداية المرض، ولكن يمكنهم الاستمرار في نشره حتّى بعدَ تقشّر جميع البثور.
وفي بعض الأحيان، يُصاب الأشخاص بالعدوى في الدماغ أو الرئة أو القلب بسبب جدري الماء.النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي مُعرَّضون لخطر الإصابة بمشاكلٍ خطيرة من جدري الماء.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من الحُماق؟
يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من الحُماق من خلال الأعراض والطفح الجلدي.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الحُماق؟
يتحسّن الحُماق من تلقاء نفسه دون أي علاج عادةً.وللحصول على مزيد من الراحة، يجب القيام بما يلي:
وضع مناشف باردة ورطبة على الطفح الجلدي للمساعدة على تهدئة الحكة
الاستحمام بالصابون والماء لمنع البكتيريا من عدوى البثور غالبًا
قصّ الأظافر للوقاية من الخدش، لأن الخدش يمكن أن يُسبّب ندبات ويفتح البثور فيسمح للبكتيريا بالدخول
ينبغي أخذ دواء مُضادّ للهستامين للتقليل من الحكَّة
إذا أصيبت البثور بالبكتيريا، قد تحتاج إلى مُضادّ حيويّ.
قد يُعطي الأطبّاءُ الأدويةَ المضادة للفيروسات للأطفال والبالغين المعرّضين لخطر الإصابة بجدري الماء أو الحُماق الشديد.تساعد هذه الأدوية على تخفيف أعراض جدري الماء، وتجعلها تزول بشكلٍ أسرع.لا تعمل الأدوية المُضادَّة للفيروسات إلا إذا أخذتها خلال 24 ساعة من بداية الأَعرَاض.
كيف يُمكن الوِقاية من جدري الماء (الحُماق)؟
يُمكن الوِقاية من انتشار جدري الماء إلى أشخاصٍ آخرين عن طريق:
الحصول على لقاح جدري الماء
تجنّب مخالطة المصاب بجدري الماء (إذا لم يسبق للشخص أن أصيب بجدري الماء)
إبقاء الأطفال في المنزل بعيدًا عن المدرسة حتى تتقّشر جميع الفقاعات
بالنسبة للبالغين، البقاء في المنزل (من العمل) حتى تتقشر جميع الفقاعات
اللقاحات هي حُقن يحتاجها الأطفال والبالغون الأصحّاء للمساعدة على وقايتهم من بعض حالات العدوى.في الولايات المتّحدة، يحصل الأطفال على أوّل حُقنة لجدري الماء عند بلوغهم 12 إلى 15 شهرًا، وحقنة أخرى منه عندما يبلغون من العمر 4 إلى 6 سنوات.لا يُصاب معظمُ الأشخاص الذين يحصلون على لقاح الحُماق (جدري الماء) بالعدوى.وإذا أُصيب الشخصُ الذي حصل على اللقاح بجدري الماء، فإنَّه يكون خفيفًا جدًّا عادةً.