بعدَ الإصابة بالجدري المائي أو الحُماق، يبقى الفيروس المسبّب في الجسم طوالَ الحياة.وإذا عاد الفيروس إلى النشاط مجدّدًا، يُصاب الشخص بالهربس النطاقي.الهِربِس النُطاقِيّ هو طفح مؤلم يتظاهر بشكل بثرات مملوءة بسائل.
الألم العصبي التالي للهربس
تستمرُّ معاناة بعض المُصابين بالهِربِس النُطاقِي من الألم مدّةً طويلة بعدَ زوال الطفح الجلدي.ونظرًا إلى أنَّ جدري الماء والهربس النطاقي ناجمان عن فيروس الهربس النطاقي، لذلك فإنَّ المشاكل التي تحدث بعد الإصابة به تُسمَّى الألم العصبي التالي للهربس postherpetic.لذلك يُسمَّى الألم الذي يستمرُّ بعد الإصابة بالهربس النطاقي بألم عصبي تالٍ للهربس postherpetic neuralgia.
يحدُث الألم عادةً في المنطقة التي ظهر فيها الطفح الجلدي للهربس النطاقي
لا يعلم الأطباء لماذا يُعاني بعضُ الأشخاص من الألم العصبي التالي للهربس
يكون معظمُ الأشخاص الذين يُصابون بهذا المرض بعمر أكبر من 50 عامًا.
يمكن للمسكّنات والمراهم أن تُساعد على تخفيف الألم
قد يساعد أخذ لقاحات الحُماق الهربس النطاقي على تقليل خطر الهربس النطاقي والألم العصبي التالي له.
ينبغي الذهاب إلى الطبيب مُباشرةً إذا كان لا يزال لديك ألم بعد زوال الهربس النطاقي.تكون المعالجة أكثر جدوى إذا بدأت في أقرب وقت ممكن.
ما الذي يسبّب الألم العصبي التالي للهربس؟
بعدَ الإصابة بجدري الماء، يبقى الفيروس في جذور الأعصاب، بالقرب من العمود الفقري.وفي بعض الأحيان، يعود الفيروس إلى نشاطه مجدّدًا ويسبب طفحًا جلديًا مؤلمًا جدًا (الهربس النطاقي) على جزء من الجلد متّصل بجذر العصب المصاب.
يزول الهربس النطاقي في نهاية المطاف من تلقاء نفسِه.ولكن يبقى عدد قليل من الأشخاص يعانون من ألم شديد في مكان الطفح الجلدي.لا يعلم الأطباء سببَ حدوث ذلك لدى بعض الأشخاص دون غيرهم.
ما هي أعراض الألم العصبي التالي للهربس؟
يُعاني المريض من ألم حارق في المنطقة الجلدية التي أُصِيبت بالهربس النطاقي.قد يكون الألم:
مستمرًّا، أو قد يظهر ويختفي
يتفاقم في الليل أو في الحرارة المرتفعة أو البرودة
يستمرُّ ثلاثة أشهر أو أكثر - حيث يُعاني حوالى 1 من كل 5 أشخاص من ألم يستمرّ أكثر من عام
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لديَّ ألم عصبي تالٍ للهربس؟
يعرفُ الأطبَّاءُ ذلك استنادًا إلى الأَعرَاض، ولأنَّ المريض أُصيبَ بالهربس النطاقي مؤخّرًا.كما يقومون بفحصه للتأكد من أن الألم ليس بسبب شيء آخر.
كيف يعالج الأطبّاء الألم العصبي التالي للهربس؟
إذا كان لدى المريض ألم خفيف فقط، سيطلب الأطباء منه استخدام دواء مسكن دون وصفة طبية (مثل أسيتامينوفين) أو رُهَيم (مثل كابسايسين أو ليدوكايين) للتقليل من الألم.
لا يوجد دواء يشفي من الألم العصبي التالي للهربس.وبالنسبة لمعظم الأشخاص، يزول من تلقاء نفسه في غضون 1-3 أشهر.
إذا كان المريضُ يُعاني من ألمٍ شديدٍ، قد يقوم الأطباء بمُعالجته بما يلي:
أدوية تُصرَف بموجسب وصفات طبية، تؤثِّر في طريقة عمل الأعصاب
مسكّنات للألم التي يصفها الطبيب
وفي بعض الأحيان، يجري حقن البوتوكس في المناطق التي يُعاني فيها المريض من الألم
كيف يُمكن الوِقاية من الألم العصبي التالي للهربس؟
الأشياء التي تقي من الإصابة بجدري الماء والهربس النطاقي تجعلهما أقل احتمالًا لأن ينتهي الأمرُ إلى الإصابة بالألم العصبي التالي للهربس.ولذلك، يوصي الأطباء بما يلي:
إعطاء لقاح جدري الماء للأطفال
إعطاء لقاح الهِربِس النُطاقِيّ للبالغين