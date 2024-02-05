تستمرُّ معاناة بعض المُصابين بالهِربِس النُطاقِي من الألم مدّةً طويلة بعدَ زوال الطفح الجلدي.ونظرًا إلى أنَّ جدري الماء والهربس النطاقي ناجمان عن فيروس الهربس النطاقي، لذلك فإنَّ المشاكل التي تحدث بعد الإصابة به تُسمَّى الألم العصبي التالي للهربس postherpetic.لذلك يُسمَّى الألم الذي يستمرُّ بعد الإصابة بالهربس النطاقي بألم عصبي تالٍ للهربس postherpetic neuralgia.

يحدُث الألم عادةً في المنطقة التي ظهر فيها الطفح الجلدي للهربس النطاقي

لا يعلم الأطباء لماذا يُعاني بعضُ الأشخاص من الألم العصبي التالي للهربس

يكون معظمُ الأشخاص الذين يُصابون بهذا المرض بعمر أكبر من 50 عامًا.

يمكن للمسكّنات والمراهم أن تُساعد على تخفيف الألم

قد يساعد أخذ لقاحات الحُماق الهربس النطاقي على تقليل خطر الهربس النطاقي والألم العصبي التالي له.

ينبغي الذهاب إلى الطبيب مُباشرةً إذا كان لا يزال لديك ألم بعد زوال الهربس النطاقي.تكون المعالجة أكثر جدوى إذا بدأت في أقرب وقت ممكن.