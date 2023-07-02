ما الذي يُسبب التهاب القَولُون المُحدَث بالمِطَثِّيَّة العَسيرَة؟
القولون هو الأمعاء الغليظة.وبالتالي فإن التهاب القولون colitis هو التهاب الأمعاء الغليظة.Clostridioides difficile هي بكتيريا تُسبّب التهاب القولون.في التهاب القولون، يعاني المريض من الإسهال (براز رخو ومائي) وأعراض أخرى.ويسمى المرض التهاب القَولُون المُحدَث بالمِطَثِّيَّة العَسيرَة Clostridioides difficile ويرمز له اختصارًا بـ C. difficile أو C.diff.
وتتراوح الأعراض بين الإسهال الخفيف والإسهال المُدمَّى وألم البطن والحُمَّى
لمعرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بالتهاب القَولُون المُحدَث بالمِطَثِّيَّة العَسيرَة، يقوم الأطباء بفحص البراز وأحيانًا يستخدمون أنبوب معاينة لتفحُّص الأمعاء الغليظة
من المرجَّح أن يكون الشخص مصابًا بالتهاب القَولُون المُحدَث بالمِطَثِّيَّة العَسيرَة بعد استعمال المضادَّات الحيويَّة في سياق علاج حالة مرضية مختلف
قد يتحسن المرضى المصابون بالتهاب القَولُون المُحدَث بالمِطَثِّيَّة العَسيرَة أحيانًا عندما يتوقفون عن تناول المضاد الحيوي الذي سبب المشكلة
إذا لم يتعافَ الإسهال أو إذا ازدادت شدته، فقد يحتاج المريض إلى استخدام مُضادّ حيوي آخر للقضاء على بكتيريا المطثية العسيرة
ما الذي يُسبب التهاب القَولُون المُحدَث بالمِطَثِّيَّة العَسيرَة؟
تعيش العديد من أنواع الكائنات الدقيقة بشكل طبيعي في الأمعاء الغليظة.تُعد المطثية العسيرة إحدى أنواع هذه الكائنات الدقيقة.عادةً ما تكون هذه الكائنات الدقيقة غير ضارة.ولكن، قد تخرج إحدى هذه الكائنات الدقيقة عن السيطرة في بعض الأحيان، وتُسبب المرض.عندما تنمو المطثية العسيرة خارج السيطرة، فإنها تصنع مادة (ذيفانًا) تُلحق الضرر ببطانة الأمعاء وتسبب الإسهال.
يُعد استعمال مضادات حيوية في سياق علاج أنواع أخرى من العدوى السبب الأكثر شيوعًا لنمو المطثية العسيرة والتسبب بالعدوى.يؤدِّي استعمال المُضادَّات الحيويَّة إلى اضطراب توازن مختلف أنواع البكتيريا في الأمعاء، وتسمح باكتساح بكتيريا المطثية العسيرة وتفوق أعدادها على بقية أنواع البكتيريا
يزداد خطر التهاب القَولُون المُحدَث بالمِطَثِّيَّة العَسيرَة مع التقدم في السن.كما يكون الخطر مرتفعًا أيضًا بين الرُّضَّع والأطفال الصغار.تتضمن عوامل الخطر الأخرى ما يلي:
وجود مرض مستبطن شديد
بقاء المريض في المستشفى لفترة طويلة
العيش في دور الرعاية
الخضوع لعمل جراحي في المعدة أو الأمعاء
قد لا يعلم الأطباء في بعض الأحيان سبب إصابة الشخص بالتهاب القَولُون المُحدَث بالمِطَثِّيَّة العَسيرَة
ما هي أعرَاض التهاب القَولُون المُحدَث بالمِطَثِّيَّة العَسيرَة؟
تبدأ الأعراض عادةً في غضون 5 إلى 10 أيَّام بعد البدء باستخدَام المُضادَّات الحيويَّة في سياق علاج عدوى أخرى.ولكن قد لا تظهر أيَّة أعرَاض إلا بعد مرور شهرين على التوقف عن تناول المضادات الحيوية.
تتراوح الأَعرَاض بين الإسهال الخفيف وحتى:
الإسهال الدموي
الألم البطني
الحُمَّى
يشعر المريض في حالات نادرة بالتوعُّك في المعدة أو يتقيأ
يمكن للحالات الأكثر شدَّةً أن تؤدي إلى مُضَاعَفاتٍ خطيرة، مثل:
التجفاف (نقص كبير في كمية الماء في الجسم)
انخفاض ضغط الدم
تورم خطير في الأمعاء الغليظة
انثقاب الأمعاء الغليظة
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا التهاب القَولُون المُحدَث بالمِطَثِّيَّة العَسيرَة؟
يشتبه الأطباء في التهاب القَولُون المُحدَث بالمِطَثِّيَّة العَسيرَة إذا عانى من الإسهال في غضون:
شهرين من استخدام المضادات الحيوية
72 من دخول المستشفى
بعد ذلك يتحرى الأطباء عن:
بكتيريا المطثية العسيرة وذيفاناتها في عينة من البراز
الالتهاب (التهاب القولون) والتغيُّرات الأخرى في الأمعاء الغليظة، وذلك عن طريق معاينتها من الداخل باستخدام أنبوب مُعاينة
كيف يُعالج الأطباءُ التهاب القَولُون المُحدَث بالمِطَثِّيَّة العَسيرَة؟
يقوم الأطبَّاء بمُعالَجة التهاب القَولُون المُحدَث بالمِطَثِّيَّة العَسيرَة عن طريق:
إيقاف استعمال المضادَّات الحيوية التي سبَّبت المشكلة
إعطاء مُضادّ حيوي عن طريق الفم يكون فعالًا ضد المطثية العسيرة
ينبغي على المريض عدم تناول الأدوية التي تُبطئ أو توقف الإسهال.إذ يؤدي ذلك إلى إبقاء ذيفانات المطثية العسيرة في الأمعاء وقد تفاقم شدة المرض.
يعاني شخص واحد من بين كل 5 أشخاص من نكس الأعراض، وأحيانًا مرارًا وتكرارًا.للمساعدة على الوقاية من نكس الأَعرَاض، قد تُوصف للمريض :
المضادَّات الحيوية على المدى الطويل
البروبيوتيك probiotics (أقراص يمكن أن تساعد على استعادة توازن البكتيريا في الأمعاء)
زرع البراز (يوضع براز من شخص سليم في أمعاء المريض لاستعادة توازن البكتيريا لديه)
إذا كانت الأعراض شديدة جدًا، فقد يحتاج المريض للبقاء في المستشفى حيث سيصف له الأطباء:
المضادَّات الحيوية
السوائل عن طريق الوريد
عمليات نقل دَّم
في حالاتٍ نادرة، يقوم الأطباء بعمل جراحي لاستئصال الأمعاء المصابة بعدوى شديدة.