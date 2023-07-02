تعيش العديد من أنواع الكائنات الدقيقة بشكل طبيعي في الأمعاء الغليظة.تُعد المطثية العسيرة إحدى أنواع هذه الكائنات الدقيقة.عادةً ما تكون هذه الكائنات الدقيقة غير ضارة.ولكن، قد تخرج إحدى هذه الكائنات الدقيقة عن السيطرة في بعض الأحيان، وتُسبب المرض.عندما تنمو المطثية العسيرة خارج السيطرة، فإنها تصنع مادة (ذيفانًا) تُلحق الضرر ببطانة الأمعاء وتسبب الإسهال.

يُعد استعمال مضادات حيوية في سياق علاج أنواع أخرى من العدوى السبب الأكثر شيوعًا لنمو المطثية العسيرة والتسبب بالعدوى.يؤدِّي استعمال المُضادَّات الحيويَّة إلى اضطراب توازن مختلف أنواع البكتيريا في الأمعاء، وتسمح باكتساح بكتيريا المطثية العسيرة وتفوق أعدادها على بقية أنواع البكتيريا

يزداد خطر التهاب القَولُون المُحدَث بالمِطَثِّيَّة العَسيرَة مع التقدم في السن.كما يكون الخطر مرتفعًا أيضًا بين الرُّضَّع والأطفال الصغار.تتضمن عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

وجود مرض مستبطن شديد

بقاء المريض في المستشفى لفترة طويلة

العيش في دور الرعاية

الخضوع لعمل جراحي في المعدة أو الأمعاء

قد لا يعلم الأطباء في بعض الأحيان سبب إصابة الشخص بالتهاب القَولُون المُحدَث بالمِطَثِّيَّة العَسيرَة