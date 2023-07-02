ينجُم داءُ البِلهارسِيَّات عن طفيليّ يُسمَّى الدُودَة المثقوبة، وهي إحدى أنواع الديدان المدوّرة.يتراوح طول الدودة المثقوبة البالغية بين 1 إلى 2 سم.

يُصاب الشخص بداء البلهارسيَّات عند السباحة، أو الخوض، أو الاستحمام في المياه العذبة التي تحتوي على هذه الدِّيدان المثقوبة.

تخترق الديدان المثقوبة الجلد في أثناء وجود الشخص في الماء.

تحفر الديدان المثقوبة في الجلد، ثم تصل إلى الدم وتنتقل عبره إلى المثانة أو الأمعاء

تضع الديدان المثقوبة العديد من البيوض في المثانة أو الأمعاء:

تُهيِّج البيوض النسجَ وتسبِّب القرحات، والندبات، والنزف

تنتقل بعضُ البيُوض من الأمعاء إلى الكبد.

تغادر البيوض الجسم عند طرحها في البراز أو البول

إذا وصل البول أو البراز إلى المياه العذبة، تفقس البيُوضُ وتكبر لتتمكن من نقل العدوى إلى شخص آخر

عندما تنتقل البيوض من الأمعاء إلى الكبد، يمكن للكبد أن يُصاب بالالتهاب.ويُمكن أن يُؤدِّي هذا إلى التندب وزيادة الضغط في الوريد البابي.يحمل الوريد البابي الدم بين السبيل المعوي والكبد.يؤدي ارتفاع في ضغط الدَّم في الوريد البابي (فرط ضغط الدم البابي) إلى تضخم الطحال.قد يسبب أيضًا نزفًا من الأوردة الموجودة في المريء (وهو "أنبوب الطعام" الذي يصل بين الحلق والمعدة).