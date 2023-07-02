تنجم عدوى الدودة الدبوسية عن ديدان صغيرة تدخل إلى الأمعاء.

يُصاب الشخص بالعدوى عند ابتلاع بيوض الدودة الدبوسية الصغيرة

تفقس البيوض وتنمو في الأمعاء

بعد نَحو 2 إلى 6 أسابيع، تخرج الديدان الدبوسية البالغة من فتحة الشرج وتضع بيوضها المجهريَّة على الجلد المحيط بها

يُمكن نقل البيوض إلى أشخاصٍ آخرين

تُسبب البيُوضُ حكَّة في الشرج.عندما يقوم الشخص بحك المنطقة، تعلق بيوض الدودة الدبوسية تحت أظافر اليد، وقد تنتشر إلى أشخاص آخرين.كما يمكن أن تتوضع البيُوض على ملاءات الأسرّة وقد تصيب أشخاص آخرين بالعدوى.تُعدُّ الدِّيدان الدَّبُّوسيَّة أكثر شُيُوعًا عند الأطفال، لأنهم لا يغسلون أيديهم كما يغسلها البالغون.