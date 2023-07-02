ما هي عدوى الدودة الدبّوسيّة؟
الديدان الدبوسية pinworms هي طفيليَّات تُصيبُ الأطفال عادةً، على الرغم من أنَّ البالغين قد يُصابوا بها أيضًا.تعيش الدودة الدبوسية في الأمعاء وتضع بيوضها في الجلد حول فتحة الشرج (الفتحة التي يخرج منها البراز)، ممَّا يُسبِّب الحكة.
تكون الحكَّة حول فتحة الشرج إحدى أعراض العدوى بالديدان الدبوسية
يواجه الأطفال الذين يمصّون الإبهام خطرًا أكبر للإصابة بالديدان الدبوسية، لأنهم أكثر عرضة لابتلاع بيوض الدودة الدبوسية
عند الاشتباه بإصابة طفل بالديدان الدبوسية، فقد يكون من الممكن مشاهدة الديدان من خلال النظر بمصباح كهربائي حول شرج الطفل ليلًا - حيث تكون صغيرة، وبيضاء، ومتعرجة
يُعالج الأطباء الدودة الدبوسية باستخدام الدواء المضاد للطفيليات
ما الذي يُسبب عدوى الدودة الدبوسية؟
تنجم عدوى الدودة الدبوسية عن ديدان صغيرة تدخل إلى الأمعاء.
يُصاب الشخص بالعدوى عند ابتلاع بيوض الدودة الدبوسية الصغيرة
تفقس البيوض وتنمو في الأمعاء
بعد نَحو 2 إلى 6 أسابيع، تخرج الديدان الدبوسية البالغة من فتحة الشرج وتضع بيوضها المجهريَّة على الجلد المحيط بها
يُمكن نقل البيوض إلى أشخاصٍ آخرين
تُسبب البيُوضُ حكَّة في الشرج.عندما يقوم الشخص بحك المنطقة، تعلق بيوض الدودة الدبوسية تحت أظافر اليد، وقد تنتشر إلى أشخاص آخرين.كما يمكن أن تتوضع البيُوض على ملاءات الأسرّة وقد تصيب أشخاص آخرين بالعدوى.تُعدُّ الدِّيدان الدَّبُّوسيَّة أكثر شُيُوعًا عند الأطفال، لأنهم لا يغسلون أيديهم كما يغسلها البالغون.
ما هي أعراض عدوى الدودة الدبوسية؟
لا يشكو الكثير من الأشخاص الذين يحملون الدودة الدبُّوسِيَّة من أية أعراض.وفي حال ظهور أعراض، فقد تشمل:
حكة في المنطقة حولَ فتحة الشرج
عند الفتيات، حكَّة وتهيُّج حولَ المهبل
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بعدوى الدودة الدبوسية؟
إذا اشتبه الأطباء بأن الطفل لديه ديدان دبوسية، فعادة ما يطلبون من ذويه البحث عن الديدان الدبوسية أو بيوضها.
تحري الدِّيدان الدبوسية البالغة حول شرج الطفل بعدَ ساعة أو ساعتين من ذهاب الطفل إلى النوم - تكون الدبوسية بيضاء اللون، ومتعرِّجة، ورفيعة كالشعرة، ولكن يُمكن رؤيتها بالعين المجرَّدة
تطبيق شريط لاصق حول شرج الطفل في الصباح قبل أن ينهض الطفل من سريره لالتقاط أي بيوض - يُؤخذ الشريط إلى عيادة الطبيب لتفحُّصه تحت المجهر
كيف يعالج الأطباءُ عدوى الدودة الدبّوسية؟
يُعالَج الأطبَّاء عدوى الدودة الدبوسية باستخدام:
الأدوية المُضادَّة للطفيليات - عادة ما تُؤخذ جرعة على الفور، وجرعة أخرى بعد ذلك بأسبوعين
في بعض الأحيان، يُوصف دواء مضاد للطفيليات لجميع أفراد العائلة، حتى لا تنتشر الدودة الدبوسية بينهم
مرهم مُضادّ للحكَّة يُستَعمل على الشرج أو حوله
للتخلص من بيوض الدودة الدبوسية في المنزل بعد العدوى:
تنظيف كامل المنزل بعناية باستخدام المكنسة الكهربائية
غسل كل شيء لمسه المصاب، مثل الألعاب، وأغطية الأسرّة، والملابس