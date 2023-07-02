ما هو داء لايم؟
داء لايم Lyme disease هُو مرضٌ معين يُصيب الشخص من بعد التعرُّض إلى اللدغ من حشرات القراد المُصابة،وسُمِّيَ بهذا الاسم نظرًا إلى أنَّه جرى اكتشافه أولًا في مدينة لايم بولاية كونيكتيكت.
هناك نوع من حشرات القراد يُسمَّى قراد الغزال ينشر داء لايم،وتحصل حشرة القراد على البكتيريا التي تُسبِّبُ داء لايم عندما تتغذَّى على فئرانٍ مُصابة،(سُمِّيت قراد الغزال لأنَّ هذه الحشرات تتغذَّى أيضًا على الغزلان).
يكون الشخص أكثر عرضةً للإصابة بداء لايم إذا كان يعيشُ في مناطق مُشجَّرة أو يقصد هذه المناطق،
وعادةً، تظهر بقعة كبيرة بلونٍ أحمر في مكانِ اللدغة،
ثُمَّ تكبر هذه القعة تدريجيًا وتظهر حولها حلقات حمراء تُشبِهُ هَدف الرماية أو عين الثور،
كما يُمكن أن يُسبِّب داء لايم الحمَّى وألم العضلات وانتفاخ المَفاصِل أيضًا
إذا لم يخضع المريض إلى مُعالجة، يُمكن أن يُعاني من مشاكل طويلة الأمَد في الدِّماغ والأعصاب والمَفاصِل
يقومُ الأطباءُ بمُعالَجَة داء لايم بالمُضادَّات الحيويَّة
ما الذي يُسبِّبُ داء لايم؟
تُسبِّبُ بكتيريا البورليَّة البرغدوريفريَّة (Borrelia burgdorferi) داء لايم.إذا تعرَّض الشخص إلى لدغة من حشرة قراد الغزال، لا يُصاب بداء لايم مُباشرةً،حيث تحتاج هذه الحشرة عادةً إلى أن تلتصق بجسم الشخص ليومٍ ونصفٍ على الأقلّ.
تكون حشرات قراد الغزلان أصغر بكثير من حشرات قراد الكلاب التي تُوجد على الحيولانات الأليفة غالبًا.
قراد الغزلان
ما هِيَ أعراض داء لايم؟
تستنِدُ أعراض داء لايم إلى المرحلة التي وصلَ إليها المرض،
وتنطوي الأَعرَاضُ المُبكِّرة على:
بقعة كبيرة بارزة بلون أحمر في مكان لدغة الحشرة عادةً
تُصبِح البقعة أكبرَ ورائقةً في المنتصف وتظهر حلقات كبيرة حمراء حولها (طفح عين الثور bull's eye rash)
لا تُسبِّبُ البقعة الحكَّةَ أو الألمَ، ولكنها قد تكونُ ساخنةً
تختفي البقعة من بعد فترةٍ تتراوَح بين 3 إلى 4 أسابيع عادةً
بالنسبة إلى بعض أشخاص داء لايم، لا تظهر لديهم بُقع أو طفحٌ جلديٌّ.
وبعد ذلك، تبدأ البكتيريا بالانتشار عبر الجسم وقد تظهر أعراض مثل:
الشُّعُور بالتَّعب لأسابيع
الحمَّى والقَشعريرة والصُّدَاع
تيبُّس العُنق وألم العضلات
ألم وانتفاخ في المفاصِل
في بعض الأحيان، المزيد من البًقع الصغيرة الحمراء على الجسمِ
صُداع وتيبُّس العنق (التهاب السحايا)
ضعف على جانب واحد من الوجه (شَلَل بل Bell palsy)
تظهرُ الأَعرَاض المتأخرة إذا لم يخضع المريض إلى المُعالجة،حيث يُمكن من بعد مُرور أشهُر أو سنوات على العدوى أن تظهر أعراض مثل:
التهاب المَفاصِل مع انتفاخ وألم وتيبُّس في المَفاصِل، خُصُوصًا مفصل الركبة
يُعاني بعض المرضى أحيانًا من خدرٍ أو ألمٍ بارِقٍ shooting pain في الظهر والسَّاقين والذِّراعينِ
مشاكل في المزاج والكلام والذَّاكِرة والنَّوم أحيانًا
CDC/SCIENCE PHOTO LIBRARY
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من داء لايم؟
يقوم الأطباءُ بتشخيص داء لايم استنادًا إلى:
الأَعرَاض عند المريض
إذا كان يعيشُ في منطقةٍ يشيعُ فيها داء لايم أو سبق له أن قصدها
اختبار الدم
يكون اختبار الدَّم في كثير من الأحيان سلبياً لداء لايم في بِداية المرض،ويحتاج الأطباء غالبًا إلى إعادة الاختبار من بعد بضعة أسابيع.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ داء لايم؟
يُحاوِلُ الأطباءُ مُعالَجة داء لايم مُبكِّراً قدر الإمكان للوِقاية من حُدوث المزيدِ من المشاكل،وسيقُومون باستخدام:
المضادَّات الحيوية
والأدوية التي تُباع من دُون وصفةٍ طبيةٍ، مثل إيبوبروفين أو أسبرين، إذا كان المريض يُعاني من ألمٍ في المَفاصِل
كيف يُمكن الوِقاية من داء لايم؟
يُمكن الوِقاية من داء لايم عن طريق تجنُّب لدغات القراد، وينطوي هذا على:
البقاء على الطُّرُق والدُّروب عند المشي في المناطق المُشجَّرة وتجنُّب الدخول بين الشجيرات والأعشاب
تجنُّب الجلوس على الأرض أو الاستناد إلى الجدران الحجرية
ارتداء قمصان ذات أكمام طويلة وبلونٍ فاتِحٍ مع سراويل طويلة تكون مطوية من الأسفل في داخل الحذاءِ أو الجوارب
استخدام رذاذ الحشرات على الجلدِ والملابِس
تفحُّص الجسم بأكمله بعناية فائقة، خُصُوصًا الأجزاء التي ينبت فيها الشعر، وذلك من بعد التواجُد في منطقةٍ مُشجَّرة
إزالة أيَّة حشرة قراد تزحف على الجسم مُباشرةً
إذا تعرَّض الشخص إلى لدغات قراد الغزال، ينبغي عليه القيام بالتالي:
سَحب الحشرة مباشرةً بملقط عن طريق الإمساك برأسها أو فمها وليس جسمها (ينبغي عدم عصر جسمها)
عدم استخدام هلام النفط (الفازلين) أو الكُحول أو أعواد الثقاب لإزالة الحشرة
قد يُعطي الطبيبُ الشخصَ مُضادَّاً حيوياً مُباشرةً أو قد يقوم بمُعاينة منطقة اللدغة لمعرفة ما إذا كانت هناك أعراض لداء لايم