داء لايم Lyme disease هُو مرضٌ معين يُصيب الشخص من بعد التعرُّض إلى اللدغ من حشرات القراد المُصابة،وسُمِّيَ بهذا الاسم نظرًا إلى أنَّه جرى اكتشافه أولًا في مدينة لايم بولاية كونيكتيكت.

هناك نوع من حشرات القراد يُسمَّى قراد الغزال ينشر داء لايم،وتحصل حشرة القراد على البكتيريا التي تُسبِّبُ داء لايم عندما تتغذَّى على فئرانٍ مُصابة،(سُمِّيت قراد الغزال لأنَّ هذه الحشرات تتغذَّى أيضًا على الغزلان).