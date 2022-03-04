ما هو داء المُبْيَضَّاتِ؟

ما هو داء المُبْيَضَّاتِ؟

داء المُبْيَضَّاتِ candidiasis هو عدوى تنجُم عن خميرة المبيضَّة candida، وهي نوع من الفطريات.

يمكن أن يحدث داء المُبْيَضَّاتِ:

على سطح الجسم، وفي هذه الحالة نادرًا ما يكون خطيرًا

بشكل واسع الانتشار داخل الجسم (يُسمَّى داء المبيضات الغَزويّ)، وهو حالة مُهدِّدة للحياة

يُمكن لداء المُبْيَضَّاتِ على سطح الجسم أن يُصيب أيِّ شخص.وهو يحدث عادةً في المناطق الدافئة والرطبة من الجسم، مثل:

الفم

الإبطين

منطقة العضو التناسلي

الجلد بين أصابع القدمين أو تحت الثديين

عادةً ما يُصيب داء المبيضات الغزويّ الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعيّ وعند الأشخاص المُنوّمين في المستشفيات بسبب أمراض خطيرة.يُمكن أن يتنقَّل في مجرى الدَّم ويؤثر في أعضاء كثيرة، مثل:

الصمامات القلبية

الدماغ

العينين

الكليتين

الطحال

في كلا النوعين من عدوى المُبْيَضَّاتِ، يصف الأطباء الأدويةً المُضادَّة للفطريات.