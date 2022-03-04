ما هو داء المُبْيَضَّاتِ؟
داء المُبْيَضَّاتِ candidiasis هو عدوى تنجُم عن خميرة المبيضَّة candida، وهي نوع من الفطريات.
يمكن أن يحدث داء المُبْيَضَّاتِ:
على سطح الجسم، وفي هذه الحالة نادرًا ما يكون خطيرًا
بشكل واسع الانتشار داخل الجسم (يُسمَّى داء المبيضات الغَزويّ)، وهو حالة مُهدِّدة للحياة
يُمكن لداء المُبْيَضَّاتِ على سطح الجسم أن يُصيب أيِّ شخص.وهو يحدث عادةً في المناطق الدافئة والرطبة من الجسم، مثل:
الفم
الإبطين
منطقة العضو التناسلي
الجلد بين أصابع القدمين أو تحت الثديين
عادةً ما يُصيب داء المبيضات الغزويّ الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعيّ وعند الأشخاص المُنوّمين في المستشفيات بسبب أمراض خطيرة.يُمكن أن يتنقَّل في مجرى الدَّم ويؤثر في أعضاء كثيرة، مثل:
الصمامات القلبية
الدماغ
العينين
الكليتين
الطحال
في كلا النوعين من عدوى المُبْيَضَّاتِ، يصف الأطباء الأدويةً المُضادَّة للفطريات.
ما الذي يسبِّب داء المُبْيَضَّاتِ؟
تُوجَد المُبيضَّة عادةً على الجلد وفي الامعاء، وبالنسبة إلى النِّساء، تُوجَد في المنطقة التناسلية.عادةً ما لا تُسبب أية مشاكل.
يزداد احتمال عدوى المُبْيَضَّاتِ على سطح الجسم في الحالات التالية:
الإصابة بداء السكري، أو السرطان، أو الإيدز
الحمل عند النساء
استعمال المضادَّات الحيوية
على نطاق واسع، يحدث داء المبيضات الغَزَوي بشكلٍ رئيسي في الحالات التالية:
التنويم في المستشفى بسبب مشكلة خطيرة، مثل جراحة كبرى أو علاج مضاعفات الإيدز
إذا كان لدى الشخص أنابيب في الجسم (على سبيل المثال، من أجل التغذية)
استعمال مضادَّات حيوية محددة عن طريق الوريد
ما هي أعراضُ داء المُبْيَضَّاتِ؟
تعتمد الأَعرَاضُ على نوع داء المُبْيَضَّاتِ.
بالنسبة لداء المُبْيَضَّاتِ الجلدي وقد يُعاني المريض من طفح جلديّ أحمر اللون، يُسبِّب الحكَّة، وقد يبدو مُتقشِّرًا.تنجم بعض أنواع طفح الحفاظ عن المُبْيَضَّاتِ.
بالنسبة لداء المبيضات الفموي، تشتمل الأَعرَاض على ما يلي:
بُقع دهنية بيضاء مُؤلِمة في داخل الفم
تشقُّقَات في زاويتي الفم
بالنسبة لداء المبيضات المهبلي، قد تشكو المريض من:
إفرازات سميكة، بيضاء أو صفراء، تُشبه الجبن تخرج من المهبل
بقع بيضاء داخل المهبل أو خارجه
مناطق حمراء مُتهيجة تُسبِّبُ الحكَّةَ والتهيج داخل المهبل أو خارجه
بالنسبة إلى داء المبيضات الجهازيّ، تعتمد الأَعرَاض على جزء الجسم المُصاب.قد يكون من الصعب على الأطباء تمييز الأَعرَاض الناجمة عن داء المبيضات، عن الأعراض الناجمة عن المشاكل الطبية الأخرى الموجودة لدى المريض.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بداء المُبْيَضَّات؟
عادةً ما يستطيعُ الأطباءُ التعرُّف إلى داء المُبْيَضَّات الموجود على الجزء الخارجي من الجسم من خلال مُعاينته.قد يقومون بكشط عينة من الجلد ومعاينتها تحتَ المجهر
بالنسبة إلى داء المبيضات الغَزويّ، يقوم الأطباء عادةً بفحص عَيِّنَة من الدَّم أو الأنسجة للتحري عن الفطريات.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ داء المُبْيَضَّات؟
يعالج الأطباءُ داء المُبْيَضَّاتِ باستخدام المضادات الفطرية.واعتمادًا على نوع العدوى الموجودة، قد تكون بشكل مرهم، أو أقراص، أو حقن وريدية.