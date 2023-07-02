ما هي العنقُوديَّة الذَّهبيَّة؟
المكورات العنقودية staphylococcus أو (staph) هي مجموعةٌ شائعة من البكتيريا،وتعيش بعض أنواعها على جلد الإنسان وفي البيئة ولا تُسبِّبُ الأمراضَ عادةً،بينما يُمكن أن تُسبِّب أنواعٌ أخرى، خُصُوصًا العنقوديَّة الذهبيَّة، حالات من العدوى الخطيرة،وتُسمَّى العدوى بالعنقوديَّات غالبًا.
يُمكن أن يُصاب الشخص بعدوى العنقوديات من شخصٍ آخر أو عن طريق مُلامسة أشياء تُوجد عليها البكتيريا
يمكن أن تكون عدوى العنقُوديات خفيفةً أو قاتلةً،
ويُمكن أن تُسبِّب بكتيريا العنقوديَّة التي تدخُل إلى مجرى الدَّم مشاكِلَ خطيرة في أعضاءِ الجسم
يقُوم الأطباءُ بمُعالَجَة عدوى العنقوديات بالمُضادَّات الحيويَّة
وهناك العديد من حالات عدوى العنقوديات المُقاوِمة للمُضادَّات الحيويَّة الشائعة،
ويُمكن الوِقاية من عدوى العنقوديات عن طريق غسل اليدين بشكلٍ جيِّدٍ
ما هي العنقُودية الذهبية المُقاومة للميثيسيلين MRSA؟
جرى في السابق استخدام العديدِ من المُضادَّات الحيويَّة للشفاء من عدوى العنقُوديات،ولكن حاليًا أصبحت أنواع عديدة من هذه البكتيريا مُقاوِمةً لجميع المُضادَّات الحيويَّة ما عدا أقوى أنواع هذه المُضادَّات،وتسمى سلالة العنقودية التي لا يُمكن الشفاء منها عن طريق زمرة من المُضادَّات الحيويَّة الشائعة بالعنقودية الذهبيَّة المُقاوِمة للميثيسيلين MRSA).أصبحت العنقودية الذهبية المُقاوِمة للميثيسيلين وحتى الأنواع الأخرى ذات المُقاومة الأكثر، أكثر شُيوعًا خُصُوصًا في المستشفيات.وتصعُب مُعالجة هذه الحالات من العدوى.
ما الذي يُسبِّبُ عدوى العنقُوديات؟
يمكن أن تنتقل عدوى العنقوديات بسُهولة عن طريق:
مُلامس شخص آخر مُصاب بالعدوى
مُلامسة أشياء تُوجد عليها البكتيريا (مثل المُعدَّات المُستخدَمة في الصالات الرياضيَّة أو أجهزة الهاتف أو مقابِض الأبواب أو أجهزة التحكُّم عن بعد أو أزرار المصاعِد)
تُصيب العنقودية عادةً:
الجلدَ،
ولكن يُمكنها أن تتنقَّل في مجرى الدَّم وتُصيب أي مكان تقريبًا في الجسم بالعدوى، مثل العظام والصمامات في القلب.كما تستطيع العنقودية الالتصاق بالأجهزة الطبية التي تُوجد في جسم المريض، مثل الناظمة القلبيَّة أو المَفصِل الاصطناعيّ أو صمام القلب.
من هُم حَملة العنقوديات؟
تُوجد بكتيريا العنقودية على الجلد أو في الأنف عند بعض الأشخاص ولكن من دون أن تُسبِّب أيَة أعراض،ويُسمَّى هؤلاء الأشخاص حَمَلة البكتيريا.يستطيع حَمَلة البكتيريا نقل البكتيريا إلى أشخاصٍ آخرين وإصابتهم بالعدوى.يُعدُّ الأشخاص الذين يعملون في المستشفيات أو المرضى الذين يقيمون في المستشفيات أكثر ميلًا لأن يكونوا حَمَلةً للبكتيريا.
ما هي أعراض عدوى العنقوديَّة؟
إذا كان لدى المريض عدوى بالعنقوديَّة على جلده، قد تظهر لديه الأعراض التالية:
ألم واحمرار الجلد (التِهاب الهَلَل cellulitis)
فقاعات جلدية تُسبِّبُ الحكَّةَ أو الألمَ مملوءة بسائلٍ أبيض أو أصفر ويُمكن أن تتمزَّق وتترك قُشوراً (القَوبَاء impetigo)
انتفاخات مُؤلِمة مملوءة بالقيح تحت الجلد (خراجات abscesses)
إذا كان لدى المريض عدوى بالعنقودية في مكانٍ آخر على الجسمِ، قد تظهر لديه أعراض أخرى مثل:
عدوى الثدي (التهاب الضرع mastitis): ألم واحمرار وخرَّاجات (جُيوب من القيح) على الثَّدي، وهي شائعة عند المُرضِعات وعادةً خلال فترةٍ تتراوح بين 1 إلى 4 أسابيع من بعد البدء بالرضاعة الطبيعيَّة
عدوى الرِّئة (الالتهاب الرئويّ pneumonia): حيث تنطوي غالبًا على حُمَّى شديدة وضيق النَّفس وسُعال مع بُصاق مُدمَّى
عدوى الدم (الإنتان sepsis): حُمَّى شديدة وأحيانًا انخفاض خطير في ضغط الدَّم (صَدمة إنتانيَّة septic shock)
عدوى صمام القلب (التهاب الشغاف endocarditis): حمى وضيق في النَّفس، ويُمكن أن يقضي هذا الالتهاب على حياة المريض
عدوى العظام (التهاب العظم والنقي osteomyelitis): قشعريرة وحمَّى وآلام العظام واحمِرار وانتفاخ في الجلد فوق العظام
يبدو الدُمّل في هذه الصورة مؤلمًا بالجس، ومتورمًا، وممتلئًا بالقيح.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
هذه المرأة لها دمامل حمراء ملتهبة تحت حاجبها.
DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY
في القوباء، تتمزق تجمعات القرحات وتشكل قشرة ذات لون عسلي.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Habif, MD.
يُعاني هذا الطفل المُصاب بالقوباء من مجموعاتٍ من القرحات ذات القشرة الصفراء المتقشِّرة.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
يبدو الدُمّل في هذه الصورة مؤلمًا بالجس، ومتورمًا، وممتلئًا بالقيح.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
هذه المرأة لها دمامل حمراء ملتهبة تحت حاجبها.
DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY
في القوباء، تتمزق تجمعات القرحات وتشكل قشرة ذات لون عسلي.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Habif, MD.
يُعاني هذا الطفل المُصاب بالقوباء من مجموعاتٍ من القرحات ذات القشرة الصفراء المتقشِّرة.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
كيف يستطيعُ الأطبَّاءُ معرِفة ما إذا كان الشخص يُعاني من عدوى العنقوديَّة؟
يستطيعُ الأطباءُ عادةً تشخيص عدوى العنقودية في الجلد عن طريق تفحُّصه،ولمعرفة ما إذا كان لدى الشخص حالات عدوى بالعنقودية في أماكن أخرى، سيقومون باختبارات مثل:
اختبار الدم
اختبار سوائل الجسم المصابة
كيف يعالج الأطباءُ عدوى العنقُوديَّة؟
يُعالِجُ الأطباء عدوى العنقُوديَّة بالمُضادَّات الحيويَّة.إذا أُصِيب المريض بالعدوى في المستشفى، سيُعطيه الأطباءُ مُضادَّات حيويَّة تعمل ضدَّ العنقوديَّة الذهبية المُقاوِمة للميثيسيلين.
في بعض الأحيان، يمكن مُعالَجَة عدوى الجلد بمرهمٍ يجري تطبيقه على الجلد،
وإذا كانت عدوى الجلد أكثر شدة، سيُعطَى المريض مضادَّات حيوية يأخذها عن طريق الفم أو عن طريق الوريد أحيانًا
تحتاجُ عدوى العظام إلى جراحةٍ لاستئصال النسيج العظميّ المُصاب عادةً
إذا كان هناك خرَّاج، سيقوم الأطباء بفتحه وتصريف القيح
كيف يُمكن الوِقاية من عدوى العنقوديَّة؟
ينبغي غسل اليدين بشكلٍ جيِّدٍ بالصابون والماء أو استِخدام مُعقِّم لليدين
ينبغي عدم طهي أو تحضير الطعام للآخرين إذا كان الشخص لديه عدوى العنقودية على جلده