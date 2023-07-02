ما هي أعراض عدوى العنقوديَّة؟

ما هي أعراض عدوى العنقوديَّة؟

إذا كان لدى المريض عدوى بالعنقوديَّة على جلده، قد تظهر لديه الأعراض التالية:

ألم واحمرار الجلد (التِهاب الهَلَل cellulitis)

فقاعات جلدية تُسبِّبُ الحكَّةَ أو الألمَ مملوءة بسائلٍ أبيض أو أصفر ويُمكن أن تتمزَّق وتترك قُشوراً (القَوبَاء impetigo)

انتفاخات مُؤلِمة مملوءة بالقيح تحت الجلد (خراجات abscesses)

إذا كان لدى المريض عدوى بالعنقودية في مكانٍ آخر على الجسمِ، قد تظهر لديه أعراض أخرى مثل:

عدوى الثدي (التهاب الضرع mastitis): ألم واحمرار وخرَّاجات (جُيوب من القيح) على الثَّدي، وهي شائعة عند المُرضِعات وعادةً خلال فترةٍ تتراوح بين 1 إلى 4 أسابيع من بعد البدء بالرضاعة الطبيعيَّة

عدوى الرِّئة (الالتهاب الرئويّ pneumonia): حيث تنطوي غالبًا على حُمَّى شديدة وضيق النَّفس وسُعال مع بُصاق مُدمَّى

عدوى الدم (الإنتان sepsis): حُمَّى شديدة وأحيانًا انخفاض خطير في ضغط الدَّم (صَدمة إنتانيَّة septic shock)

عدوى صمام القلب (التهاب الشغاف endocarditis): حمى وضيق في النَّفس، ويُمكن أن يقضي هذا الالتهاب على حياة المريض

عدوى العظام (التهاب العظم والنقي osteomyelitis): قشعريرة وحمَّى وآلام العظام واحمِرار وانتفاخ في الجلد فوق العظام