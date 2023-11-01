ما هو الإنتان والصدمة الإنتانية؟
الإنتان sepsis هو الحالة التي تحدث عندما تدخل الجراثيم (البكتيريا) إلى مجرى الدَّم وتحرض استجابة خطيرة على مستوى الجسم.عندما يكون الإنتان شديدًا، قد يتوقف واحد أو أكثر من أعضاء الجسم من العمل.على سبيل المثال، قد تتوقَّف الكلى عن إنتاج البول أو قد تتوقَّف الرئتان عن تزويد الجسم بالأكسجين.
الصدمة الإنتانية هي النوع الأكثر خطورة من الإنتان.انخفاض ضغط الدَّم إلى مستوى متدنٍّ جدًا (صدمة)، وتتوقف الكثير من أعضاء الجسم عن العمل.يمكن للصدمة الإنتانية أن تكون قاتلة.
ينجم الإنتان عن عدوى بكتيرية تنتشر إلى مجرى الدَّم.
يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي أو بعض الأمراض، مثل داء السكري أو تشمُّع الكبد أكثر عرضة للإصابة بالإنتان
ينبغي على الأطباء مُعالَجَة الإنتان والصدمة الإنتانية بأسرع وقت ممكن باستخدام المضادَّات الحيوية والكثير من السوائل الوريدية (تُحقن في الوريد مباشرة)
ما الذي يسبب الإنتان؟
ينجم الإنتان عادةً عن عدوى بكتيرية.يمكن أن تبدأ العدوى في أي جزء من الجسم، بما في ذلك:
الرئتين
المثانة أو الكليتين
البطن
الجلد
وفي بعض الأحيان، قد تدخل البكتيريا من خلال القثطار الوريدي المُستخدم في حقن السوائل والأدوية.
يحدث الإنتان إذا انتشرت العدوى إلى مجرى الدَّم وتسبَّبت في ردَّة فعل الجسم.
عادةً ما تتواجد أخطر أنواع البكتيريا المُسببة للإنتان في المستشفيات.
ما هي أعراض الإنتان والصدمة الإنتانية؟
الإنتان
يُسبِّبُ الإنتان عادةً حمَّى شديدة.كما قد يُعاني المريض أيضًا من:
الرُّعاش، والقشعريرة، والوه
تسرع معدل ضربات القلب
تسرع التنفُّس
كما قد يُعاني المريض أيضًا من أعراض العدوى التي سببت الإنتان.فعلى سبيل المثال، إذا كان المريض مصابًا بعدوى في الرئة، فقد يعاني من السعال وصعوبة التنفس.
الصدمة الإنتانية
الصدمة الإنتانية هي الحالة التي يعاني فيها المريض من انخفاض في ضغط الدَّم لا يتحسَّن مع العلاج.كما قد يُعاني المريض أيضًا من:
التَّخليط الذهنِي والوهن
سخونة الجلد عند لمسه
تسرع نبضٌ وشدة ضرباته
سرعة التنفُّس أو صعوبة التنفُّس
قلة كمية البول
تؤدي الصدمة الإنتانية إلى الوفاة لدى بعض الأشخاص.
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بالإنتان؟
في البداية، قد يكون تشخيص الإنتان صعبًا.يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من الإنتان استِنادًا إلى الأعراض وإجراء فحوصات دموية للتحري عن البكتيريا.كما سيقوم الأطباء بإجراء فحوصات دموية لتحري عمل الأعضاء.إذا لم يكن واضحًا مصدر العدوى، فقد يُجري الأطباء أيضًا اختبارات تصوير، مثل:
التصوير بالأشعة السينية
MRI (التصوير بالرنين المغناطيسي)
كيف يُعالِجُ الأطباء الإنتان؟
يُعالج الأطباء الإنتان فورًا في المستشفى باستخدام المضادَّات الحيوية والسوائل التي تُعطى عن طريق الوريد.إذا كان الشخص يُعاني من صدمة إنتانية، فقد يقوم الأطباء أيضًا بما يلي:
إعطاء أدوية للحفاظ على ضغط الدَّم منخفضًا
إعطاء الأكسجين للمساعدة على التنفُّس أو حتى وضع المريض على جهاز التنفُّس الاصطناعي
وضع المريض على جهاز غسل الكلية
إزالة أي شيء يُسبِّبُ العدوى، مثل الخط الوريدي الذي يحمل العدوى
الجراحة لتصريف القيح أو إزالة النسيج المُتضرِّر
إذا كان المريض يُعاني من الإنتان، فإن فرص التحسن وتجنب الإنتان الشديد والصدمة الإنتانية تكون أعلى كلما جرى العلاج في وقت أبكر.يتَّبع الأطباء نظامًا دقيقًا في إعطاء العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن.