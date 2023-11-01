الإنتان sepsis هو الحالة التي تحدث عندما تدخل الجراثيم (البكتيريا) إلى مجرى الدَّم وتحرض استجابة خطيرة على مستوى الجسم.عندما يكون الإنتان شديدًا، قد يتوقف واحد أو أكثر من أعضاء الجسم من العمل.على سبيل المثال، قد تتوقَّف الكلى عن إنتاج البول أو قد تتوقَّف الرئتان عن تزويد الجسم بالأكسجين.

الصدمة الإنتانية هي النوع الأكثر خطورة من الإنتان.انخفاض ضغط الدَّم إلى مستوى متدنٍّ جدًا (صدمة)، وتتوقف الكثير من أعضاء الجسم عن العمل.يمكن للصدمة الإنتانية أن تكون قاتلة.